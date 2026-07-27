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Девочка и двое взрослых остаются в реанимации после атаки на Кирилловку - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Девочка и двое взрослых остаются в реанимации после атаки на Кирилловку
Девочка и двое взрослых остаются в реанимации после атаки на Кирилловку - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Девочка и двое взрослых остаются в реанимации после атаки на Кирилловку
Трое пострадавших при атаке ВСУ на поселок Кирилловка в Запорожской области остаются в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T18:13
2026-07-27T18:13
запорожская область
атаки всу
евгений балицкий
новые регионы россии
происшествия
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Трое пострадавших при атаке ВСУ на поселок Кирилловка в Запорожской области остаются в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В ночь на 25 июля украинские БПЛА атаковали базы отдыха в Кирилловке. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 19 – пострадали.Он подчеркнул, что люди получают медицинскую помощь в полном объеме, при необходимости для их лечения привлекут дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф.Сотрудник Роскомнадзора и его дети погибли при украинской атаке на курортный поселок Кирилловку в Запорожской области, сообщали в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка находится в тяжелом состоянии после атаки на турбазы под МелитополемАтака ВСУ на турбазы под Мелитополем – возбуждено дело о терактеДроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли
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96
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запорожская область, атаки всу, евгений балицкий, новые регионы россии, происшествия, здравоохранение в россии, новости
Девочка и двое взрослых остаются в реанимации после атаки на Кирилловку

Трое пострадавших при атаке ВСУ на Кирилловку остаются в реанимации в тяжелом состоянии

18:13 27.07.2026
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационной палате
Медицинский работник в реанимационной палате - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Трое пострадавших при атаке ВСУ на поселок Кирилловка в Запорожской области остаются в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В ночь на 25 июля украинские БПЛА атаковали базы отдыха в Кирилловке. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 19 – пострадали.

"Трое пострадавших, в том числе девочка-подросток, все еще находятся в реанимации Мелитопольской областной больницы. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое",– написал Балицкий в своем канале в МАКС.

Он подчеркнул, что люди получают медицинскую помощь в полном объеме, при необходимости для их лечения привлекут дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф.
Сотрудник Роскомнадзора и его дети погибли при украинской атаке на курортный поселок Кирилловку в Запорожской области, сообщали в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
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Запорожская областьАтаки ВСУЕвгений БалицкийНовые регионы РоссииПроисшествияЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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Заголовок открываемого материала
18:22Россия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступа
18:13Девочка и двое взрослых остаются в реанимации после атаки на Кирилловку
18:08Путин увеличил штатную численность армии России
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