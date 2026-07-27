https://crimea.ria.ru/20260727/devochka-i-dvoe-vzroslykh-ostayutsya-v-reanimatsii-posle-ataki-na-kirillovku-1158027747.html

Девочка и двое взрослых остаются в реанимации после атаки на Кирилловку

Девочка и двое взрослых остаются в реанимации после атаки на Кирилловку - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Девочка и двое взрослых остаются в реанимации после атаки на Кирилловку

Трое пострадавших при атаке ВСУ на поселок Кирилловка в Запорожской области остаются в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T18:13

2026-07-27T18:13

2026-07-27T18:13

запорожская область

атаки всу

евгений балицкий

новые регионы россии

происшествия

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Трое пострадавших при атаке ВСУ на поселок Кирилловка в Запорожской области остаются в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В ночь на 25 июля украинские БПЛА атаковали базы отдыха в Кирилловке. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 19 – пострадали.Он подчеркнул, что люди получают медицинскую помощь в полном объеме, при необходимости для их лечения привлекут дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф.Сотрудник Роскомнадзора и его дети погибли при украинской атаке на курортный поселок Кирилловку в Запорожской области, сообщали в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка находится в тяжелом состоянии после атаки на турбазы под МелитополемАтака ВСУ на турбазы под Мелитополем – возбуждено дело о терактеДроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли

запорожская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, атаки всу, евгений балицкий, новые регионы россии, происшествия, здравоохранение в россии, новости