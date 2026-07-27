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Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства
Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства
Виноградарство, садоводство и эфиромасличные культуры могут приносить высокие доходы малым аграрным хозяйствам республики. Об этом в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T20:22
2026-07-27T20:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Виноградарство, садоводство и эфиромасличные культуры могут приносить высокие доходы малым аграрным хозяйствам республики. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.При этом директор НИИ подчеркнул большие возможности по эфиромасличным и лекарственным растениям. Более 1,2 тысяч наименований сегодня хранится на базе предприятия "Крымская роза". Ежегодно на четырех гектарах пересеивается от 180 до 300 наименований культур."Что бы сегодня ни захотел бизнес, мы готовы в определенное время дать семена или саженцы", – подчеркнул собеседник.По его словам, такой бизнес может быть прибыльным именно для мелких хозяйств, располагающих площадями от 3 до 7 гектаров. Кроме того, мелкие предприниматели должны обратить внимание на производство семян ялтинского лука, технических и овощных культур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевикуВ Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных маселКола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуострова
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владимир паштецкий, мнения, крым, сельское хозяйство
Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства

В Крыму назвали самые выгодные сектора для малых аграрных хозяйств

20:22 27.07.2026
 
© РИА Новости КрымУборка эфиромасличной розы в Крыму
Уборка эфиромасличной розы в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Виноградарство, садоводство и эфиромасличные культуры могут приносить высокие доходы малым аграрным хозяйствам республики. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.
"Виноградарство и садоводство – вот чем Крым должен зарабатывать. Кроме того – это роза и лаванда, которые нужно должен представлять не только на рынок, а и в подарочных наборах, в БАДах, в хороших чаях и другой продукции. Это выгодный бизнес", – констатировал Паштецкий.
При этом директор НИИ подчеркнул большие возможности по эфиромасличным и лекарственным растениям. Более 1,2 тысяч наименований сегодня хранится на базе предприятия "Крымская роза". Ежегодно на четырех гектарах пересеивается от 180 до 300 наименований культур.
"Что бы сегодня ни захотел бизнес, мы готовы в определенное время дать семена или саженцы", – подчеркнул собеседник.
По его словам, такой бизнес может быть прибыльным именно для мелких хозяйств, располагающих площадями от 3 до 7 гектаров. Кроме того, мелкие предприниматели должны обратить внимание на производство семян ялтинского лука, технических и овощных культур.
"Кто-то должен зарабатывать, выращивая пшеницу, занимаясь животноводством, молоком, мясом. А мелкий фермер не справится с этим, потому что у него затраты большие будут. Поэтому мелкий должен перейти в этот сектор. Сейчас мы создали инженерные центры возле института и приглашаем. Надеемся, что за эту зиму найдем десятка два людей под те проекты, которые сегодня, имея приусадебный участочек и имея водичку, будут давать прибыль", – сказал Паштецкий.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир ПаштецкийМненияКрымСельское хозяйство
 
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