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Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства

Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства

Виноградарство, садоводство и эфиромасличные культуры могут приносить высокие доходы малым аграрным хозяйствам республики. Об этом в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T20:22

2026-07-27T20:22

2026-07-27T20:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Виноградарство, садоводство и эфиромасличные культуры могут приносить высокие доходы малым аграрным хозяйствам республики. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.При этом директор НИИ подчеркнул большие возможности по эфиромасличным и лекарственным растениям. Более 1,2 тысяч наименований сегодня хранится на базе предприятия "Крымская роза". Ежегодно на четырех гектарах пересеивается от 180 до 300 наименований культур."Что бы сегодня ни захотел бизнес, мы готовы в определенное время дать семена или саженцы", – подчеркнул собеседник.По его словам, такой бизнес может быть прибыльным именно для мелких хозяйств, располагающих площадями от 3 до 7 гектаров. Кроме того, мелкие предприниматели должны обратить внимание на производство семян ялтинского лука, технических и овощных культур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевикуВ Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных маселКола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуострова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир паштецкий, мнения, крым, сельское хозяйство