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Черногория вводит визы для граждан России с 1 ноября - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Черногория вводит визы для граждан России с 1 ноября
Черногория вводит визы для граждан России с 1 ноября - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Черногория вводит визы для граждан России с 1 ноября
С 1 ноября Черногория вводит визовый режим для граждан России, Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции. Об этом говорится в заявлении МИД страны, передает... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T17:06
2026-07-27T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. С 1 ноября Черногория вводит визовый режим для граждан России, Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции. Об этом говорится в заявлении МИД страны, передает РИА Новости.Подчеркивается, что данная мера принята для полного согласования визовой политики с ЕС.Ранее власти Черногории сообщили, что граждане Белоруссии и РФ могут до 31 октября 2026 года, согласно заключенным международным договорам о взаимных поездках граждан, въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черногория, новости, в мире, беларусь, россия
Черногория вводит визы для граждан России с 1 ноября

МИД Черногории объявил о введении виз для россиян и белорусов с 1 ноября

17:06 27.07.2026
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкСтраны мира. Черногория
Страны мира. Черногория - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. С 1 ноября Черногория вводит визовый режим для граждан России, Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции. Об этом говорится в заявлении МИД страны, передает РИА Новости.
"Правительство Черногории 23 июля 2026 года приняло решение о дополнении Постановления о визовом режиме, согласно которому гражданам... Белоруссии, КНР, России, Саудовской Аравии и Турции с 1 ноября необходима виза для въезда в Черногорию", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что данная мера принята для полного согласования визовой политики с ЕС.
Ранее власти Черногории сообщили, что граждане Белоруссии и РФ могут до 31 октября 2026 года, согласно заключенным международным договорам о взаимных поездках граждан, въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран.
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