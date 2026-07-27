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Черногория вводит визы для граждан России с 1 ноября

Черногория вводит визы для граждан России с 1 ноября - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Черногория вводит визы для граждан России с 1 ноября

С 1 ноября Черногория вводит визовый режим для граждан России, Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции. Об этом говорится в заявлении МИД страны, передает... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T17:06

2026-07-27T17:06

2026-07-27T17:06

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. С 1 ноября Черногория вводит визовый режим для граждан России, Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции. Об этом говорится в заявлении МИД страны, передает РИА Новости.Подчеркивается, что данная мера принята для полного согласования визовой политики с ЕС.Ранее власти Черногории сообщили, что граждане Белоруссии и РФ могут до 31 октября 2026 года, согласно заключенным международным договорам о взаимных поездках граждан, въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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черногория, новости, в мире, беларусь, россия