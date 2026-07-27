https://crimea.ria.ru/20260727/chem-iran-otvetit-ukraine-na-ataku-sudna-v-kaspiyskom-more-1158009226.html

Чем Иран ответит Украине на атаку судна в Каспийском море

Чем Иран ответит Украине на атаку судна в Каспийском море - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Чем Иран ответит Украине на атаку судна в Каспийском море

Иран непременно ответит на атаку ВСУ торгового судна в Каспийском море, нельзя исключать и ракетный удар Тегерана по Киеву. Такое мнение в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T11:25

2026-07-27T11:25

2026-07-27T12:03

иран

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в мире

атаки всу

александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Иран непременно ответит на атаку ВСУ торгового судна в Каспийском море, нельзя исключать и ракетный удар Тегерана по Киеву. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.25 июля в Каспийском море иранское судно подверглось атаке ВСУ. После взрыва на борту погиб один моряк. Тегеран осудил действия киевского режима и заявил, что оставляет за собой право на ответ.По мнению политолога, атака на мирное иранское судно – глупое и неконструктивное решение, в результате которого Украина настроила против себя достаточно сильное в военном плане государство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, украина, новости, в мире, атаки всу, александр гусев