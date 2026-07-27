Чем Иран ответит Украине на атаку судна в Каспийском море
Иран может ударить по Киеву в качестве ответа на атаку судна в Каспийском море – эксперт
11:25 27.07.2026 (обновлено: 12:03 27.07.2026)
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoИранский национальный флаг приспущенный в знак траура
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Иран непременно ответит на атаку ВСУ торгового судна в Каспийском море, нельзя исключать и ракетный удар Тегерана по Киеву. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
25 июля в Каспийском море иранское судно подверглось атаке ВСУ. После взрыва на борту погиб один моряк. Тегеран осудил действия киевского режима и заявил, что оставляет за собой право на ответ.
"Думаю, без последствий эта атака не останется. Иран всегда действует по принципу "зуб за зуб". Поэтому предполагаю, что ответный удар будет такой силы, что Киев охладеет к подобного рода атакам. Не исключаю, что иранский удар может последовать и по Киеву, в том числе по центру принятия решений. У Ирана есть достаточно серьезные ракеты, а у Киева нет систем ПВО", - сказал Гусев.
По мнению политолога, атака на мирное иранское судно – глупое и неконструктивное решение, в результате которого Украина настроила против себя достаточно сильное в военном плане государство.
"Полагаю, это дорого обойдется киевскому режиму. Он почувствует на себе силу удара Ирана, и произойдет это, полагаю в самое ближайшее время", - заключил эксперт.