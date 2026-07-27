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Чем Иран ответит Украине на атаку судна в Каспийском море - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Чем Иран ответит Украине на атаку судна в Каспийском море
Чем Иран ответит Украине на атаку судна в Каспийском море - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Чем Иран ответит Украине на атаку судна в Каспийском море
Иран непременно ответит на атаку ВСУ торгового судна в Каспийском море, нельзя исключать и ракетный удар Тегерана по Киеву. Такое мнение в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T11:25
2026-07-27T12:03
иран
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новости
в мире
атаки всу
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Иран непременно ответит на атаку ВСУ торгового судна в Каспийском море, нельзя исключать и ракетный удар Тегерана по Киеву. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.25 июля в Каспийском море иранское судно подверглось атаке ВСУ. После взрыва на борту погиб один моряк. Тегеран осудил действия киевского режима и заявил, что оставляет за собой право на ответ.По мнению политолога, атака на мирное иранское судно – глупое и неконструктивное решение, в результате которого Украина настроила против себя достаточно сильное в военном плане государство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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иран, украина, новости, в мире, атаки всу, александр гусев
Чем Иран ответит Украине на атаку судна в Каспийском море

Иран может ударить по Киеву в качестве ответа на атаку судна в Каспийском море – эксперт

11:25 27.07.2026 (обновлено: 12:03 27.07.2026)
 
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoИранский национальный флаг приспущенный в знак траура
Иранский национальный флаг приспущенный в знак траура - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Иран непременно ответит на атаку ВСУ торгового судна в Каспийском море, нельзя исключать и ракетный удар Тегерана по Киеву. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
25 июля в Каспийском море иранское судно подверглось атаке ВСУ. После взрыва на борту погиб один моряк. Тегеран осудил действия киевского режима и заявил, что оставляет за собой право на ответ.

"Думаю, без последствий эта атака не останется. Иран всегда действует по принципу "зуб за зуб". Поэтому предполагаю, что ответный удар будет такой силы, что Киев охладеет к подобного рода атакам. Не исключаю, что иранский удар может последовать и по Киеву, в том числе по центру принятия решений. У Ирана есть достаточно серьезные ракеты, а у Киева нет систем ПВО", - сказал Гусев.

По мнению политолога, атака на мирное иранское судно – глупое и неконструктивное решение, в результате которого Украина настроила против себя достаточно сильное в военном плане государство.
"Полагаю, это дорого обойдется киевскому режиму. Он почувствует на себе силу удара Ирана, и произойдет это, полагаю в самое ближайшее время", - заключил эксперт.
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ИранУкраинаНовостиВ миреАтаки ВСУАлександр Гусев
 
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