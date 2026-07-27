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Атака ВСУ на Керчь: прокуратура контролирует права пострадавших
Атака ВСУ на Керчь: прокуратура контролирует права пострадавших - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Атака ВСУ на Керчь: прокуратура контролирует права пострадавших
Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки ВСУ на жилой многоэтажный дом в Керчи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T17:57
2026-07-27T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки ВСУ на жилой многоэтажный дом в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В понедельник вражеский беспилотник нанес удар по жилому многоэтажному дому в Керчи, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Пострадали 10 человек, трое, в том числе один ребенок, госпитализированы.Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на РостовДроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников
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Атака ВСУ на Керчь: прокуратура контролирует права пострадавших
Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав пострадавших при ударе ВСУ по дому в Керчи