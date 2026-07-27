https://crimea.ria.ru/20260727/ataka-vsu-na-kerch-prokuratura-kontroliruet-prava-postradavshikh-1158027250.html

Атака ВСУ на Керчь: прокуратура контролирует права пострадавших

Атака ВСУ на Керчь: прокуратура контролирует права пострадавших - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Атака ВСУ на Керчь: прокуратура контролирует права пострадавших

Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки ВСУ на жилой многоэтажный дом в Керчи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T17:57

2026-07-27T17:57

2026-07-27T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки ВСУ на жилой многоэтажный дом в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В понедельник вражеский беспилотник нанес удар по жилому многоэтажному дому в Керчи, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Пострадали 10 человек, трое, в том числе один ребенок, госпитализированы.Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и двое взрослых погибли под завалами дома после атаки ВСУ на РостовДроны атаковали фуру и машину газовой службы в ЛНР: водители погибли ВСУ атаковали Севастополь тремя десятками беспилотников

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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