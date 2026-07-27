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Атака на Керчь и заявление Путина об СВО – главное за день - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Атака на Керчь и заявление Путина об СВО – главное за день
Атака на Керчь и заявление Путина об СВО – главное за день - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Атака на Керчь и заявление Путина об СВО – главное за день
Десять человек пострадали в Керчи после атаки ВСУ на жилой дом. Почти три десятка беспилотников сбито над Севастополем за сутки. Президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T22:56
2026-07-27T22:56
россия
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севастополь
происшествия
политика
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Десять человек пострадали в Керчи после атаки ВСУ на жилой дом. Почти три десятка беспилотников сбито над Севастополем за сутки. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о ходе СВО. В России увеличили штатную численность армии на 25 тысяч человек. Пять человек, среди них один ребенок, погибли после атаки ВСУ в Ростове-на-Дону. Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил жителей Украины о тяжелой зиме.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымАтаки ВСУ на Керчь и СевастопольДесять человек ранены в Керчи при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому в понедельник. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы, добавил он. Многоэтажка была атакована около 14:00, в результате пожар возник на 3-ем и 4-ом этажах, добавила советник Крыма Ольга Курлаева.Кроме того, за прошедшие сутки в Севастополе уничтожили 29 вражеских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Вечером в городе снова объявлялась воздушная тревога.Заявления Путина о ходе СВОВооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, учитывая риск возможных потерь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, подводя итоги работы парламента за пять лет.Он добавил, что Запад сделал ставку на террористические методы борьбы с Россией, но российский народ никому и никогда не удастся сломить. Путин заверил, что Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы. Путин увеличил штатную численность армии РоссииПрезидент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в 2,4 миллиона человек, увеличив количество военнослужащих на 25 тысяч человек. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.Отмечается, что такое решение обусловлено созданием в войсках военно-строительных подразделений.Удар по РостовуПять человек погибли и восемь получили ранения при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону. В городе введен локальный режим ЧС, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, изначально было известно о двух жертвах, позже из-под завалов дома спасатели извлекли тела одного ребенка и двух взрослых.Зеленский предупредил о трудной зимеГрядущая зима станет для украинцев очень тяжелой из-за сложностей в энергетике страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260727/tri-cheloveka-ostayutsya-v-statsionare-posle-udara-vsu-po-mnogoetazhke-v-yalte-1158016549.html
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Атака на Керчь и заявление Путина об СВО – главное за день

Атака ВСУ на многоэтажку в Керчи и заявление Путина об СВО – главное за день

22:56 27.07.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФАрмия России
Армия России
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Десять человек пострадали в Керчи после атаки ВСУ на жилой дом. Почти три десятка беспилотников сбито над Севастополем за сутки. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о ходе СВО. В России увеличили штатную численность армии на 25 тысяч человек. Пять человек, среди них один ребенок, погибли после атаки ВСУ в Ростове-на-Дону. Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил жителей Украины о тяжелой зиме.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Атаки ВСУ на Керчь и Севастополь

Десять человек ранены в Керчи при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому в понедельник. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы, добавил он. Многоэтажка была атакована около 14:00, в результате пожар возник на 3-ем и 4-ом этажах, добавила советник Крыма Ольга Курлаева.
Кроме того, за прошедшие сутки в Севастополе уничтожили 29 вражеских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Вечером в городе снова объявлялась воздушная тревога.
Кабинет компьютерной томографии в больнице - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
13:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
Три человека остаются в стационаре после удара ВСУ по многоэтажке в Ялте

Заявления Путина о ходе СВО

Вооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, учитывая риск возможных потерь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, подводя итоги работы парламента за пять лет.
Он добавил, что Запад сделал ставку на террористические методы борьбы с Россией, но российский народ никому и никогда не удастся сломить.
Путин заверил, что Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы.
Встреча президента Владимира Путина с депутатами Госдумы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
15:10
Путин ответил на предложения действовать "посмелее" в ходе СВО

Путин увеличил штатную численность армии России

Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в 2,4 миллиона человек, увеличив количество военнослужащих на 25 тысяч человек. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что такое решение обусловлено созданием в войсках военно-строительных подразделений.
Феодосийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
12:54
Как будут защищать российские торговые суда - ответ Кремля

Удар по Ростову

Пять человек погибли и восемь получили ранения при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону. В городе введен локальный режим ЧС, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, изначально было известно о двух жертвах, позже из-под завалов дома спасатели извлекли тела одного ребенка и двух взрослых.
Последствия атаки ВСУ на Белгород
18:56
ВСУ за неделю убили 69 мирных россиян

Зеленский предупредил о трудной зиме

Грядущая зима станет для украинцев очень тяжелой из-за сложностей в энергетике страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News.
"Прежде всего, нам придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или даже хуже", — цитирует выдержку из интервью РИА Новости.
В супермаркете
18:33
Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению цен
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Заголовок открываемого материала
23:03Два беспилотника сбиты над Севастополем
22:56Атака на Керчь и заявление Путина об СВО – главное за день
22:40В Севастополе восстановлено электроснабжение
22:25В свободной продаже и по QR-кодам: где купить бензин в Севастополе во вторник
22:23Актера Петрова внесли в "Миротворец"
22:02Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:54Мошенники начали похищать аккаунты Telegram
21:26Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму
21:13"Радио Судного дня" передало странное сообщение
21:00Игрушечное оружие по ГОСТ: в России утвержден новый стандарт
20:49В Алуште дали команду открыть все подвалы для укрытия
20:39Никитский ботсад и ФМБА создают новые программы для реабилитации бойцов СВО
20:35ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 182 украинских БПЛА
20:30В Севастополе громко - власти назвали причину
20:22Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства
20:06Трое под наблюдением врачей: что происходит в Керчи после атаки ВСУ
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19:40В Севастополе прозвучал отбой воздушной тревоги
19:31Над Севастополем работает ПВО – сбито три беспилотника
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