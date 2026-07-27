https://crimea.ria.ru/20260727/ataka-na-kerch-i-zayavlenie-putina-ob-svo--glavnoe-za-den-1158028914.html

Атака на Керчь и заявление Путина об СВО – главное за день

Атака на Керчь и заявление Путина об СВО – главное за день - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Атака на Керчь и заявление Путина об СВО – главное за день

Десять человек пострадали в Керчи после атаки ВСУ на жилой дом. Почти три десятка беспилотников сбито над Севастополем за сутки. Президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T22:56

2026-07-27T22:56

2026-07-27T22:56

россия

украина

крым

атаки всу на крым

атаки всу

севастополь

происшествия

политика

владимир путин (политик)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140254477_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_73f87506e4199013c9998e8699e61291.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Десять человек пострадали в Керчи после атаки ВСУ на жилой дом. Почти три десятка беспилотников сбито над Севастополем за сутки. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о ходе СВО. В России увеличили штатную численность армии на 25 тысяч человек. Пять человек, среди них один ребенок, погибли после атаки ВСУ в Ростове-на-Дону. Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил жителей Украины о тяжелой зиме.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымАтаки ВСУ на Керчь и СевастопольДесять человек ранены в Керчи при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому в понедельник. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы, добавил он. Многоэтажка была атакована около 14:00, в результате пожар возник на 3-ем и 4-ом этажах, добавила советник Крыма Ольга Курлаева.Кроме того, за прошедшие сутки в Севастополе уничтожили 29 вражеских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Вечером в городе снова объявлялась воздушная тревога.Заявления Путина о ходе СВОВооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, учитывая риск возможных потерь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, подводя итоги работы парламента за пять лет.Он добавил, что Запад сделал ставку на террористические методы борьбы с Россией, но российский народ никому и никогда не удастся сломить. Путин заверил, что Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы. Путин увеличил штатную численность армии РоссииПрезидент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в 2,4 миллиона человек, увеличив количество военнослужащих на 25 тысяч человек. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.Отмечается, что такое решение обусловлено созданием в войсках военно-строительных подразделений.Удар по РостовуПять человек погибли и восемь получили ранения при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону. В городе введен локальный режим ЧС, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, изначально было известно о двух жертвах, позже из-под завалов дома спасатели извлекли тела одного ребенка и двух взрослых.Зеленский предупредил о трудной зимеГрядущая зима станет для украинцев очень тяжелой из-за сложностей в энергетике страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260727/tri-cheloveka-ostayutsya-v-statsionare-posle-udara-vsu-po-mnogoetazhke-v-yalte-1158016549.html

https://crimea.ria.ru/20260727/putin-otvetil-na-predlozheniya-deystvovat-posmelee-v-khode-svo-1158021134.html

https://crimea.ria.ru/20260727/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-doosnaschenii-torgovykh-sudov-vooruzheniem-1158013722.html

https://crimea.ria.ru/20260727/vsu-za-nedelyu-ubili-69-mirnykh-rossiyan-1158028318.html

https://crimea.ria.ru/20260727/privedet-li-subsidirovanie-topliva-v-krymu-k-snizheniyu-tsen-1158026642.html

россия

украина

крым

севастополь

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, крым, атаки всу на крым, атаки всу, севастополь, происшествия, политика, владимир путин (политик), владимир зеленский, ростов-на-дону, новости, новости крыма, главное за день