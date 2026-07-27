Атака на Керчь и заявление Путина об СВО – главное за день
Атака ВСУ на многоэтажку в Керчи и заявление Путина об СВО – главное за день
© Пресс-служба Минобороны РФАрмия России
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Десять человек пострадали в Керчи после атаки ВСУ на жилой дом. Почти три десятка беспилотников сбито над Севастополем за сутки. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о ходе СВО. В России увеличили штатную численность армии на 25 тысяч человек. Пять человек, среди них один ребенок, погибли после атаки ВСУ в Ростове-на-Дону. Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил жителей Украины о тяжелой зиме.
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Атаки ВСУ на Керчь и Севастополь
Десять человек ранены в Керчи при ударе ВСУ по жилому многоэтажному дому в понедельник. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы, добавил он. Многоэтажка была атакована около 14:00, в результате пожар возник на 3-ем и 4-ом этажах, добавила советник Крыма Ольга Курлаева.
Кроме того, за прошедшие сутки в Севастополе уничтожили 29 вражеских БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Вечером в городе снова объявлялась воздушная тревога.
Заявления Путина о ходе СВО
Вооруженные силы России на поле боя будут действовать аккуратно, но настойчиво, учитывая риск возможных потерь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, подводя итоги работы парламента за пять лет.
Он добавил, что Запад сделал ставку на террористические методы борьбы с Россией, но российский народ никому и никогда не удастся сломить.
Путин заверил, что Россия добьется целей специальной военной операции и сделает все для победы.
Путин увеличил штатную численность армии России
Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в 2,4 миллиона человек, увеличив количество военнослужащих на 25 тысяч человек. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что такое решение обусловлено созданием в войсках военно-строительных подразделений.
Удар по Ростову
Пять человек погибли и восемь получили ранения при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону. В городе введен локальный режим ЧС, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, изначально было известно о двух жертвах, позже из-под завалов дома спасатели извлекли тела одного ребенка и двух взрослых.
Зеленский предупредил о трудной зиме
Грядущая зима станет для украинцев очень тяжелой из-за сложностей в энергетике страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News.
"Прежде всего, нам придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или даже хуже", — цитирует выдержку из интервью РИА Новости.