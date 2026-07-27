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Армия РФ освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области
Армия РФ освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Армия РФ освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области
Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T12:32
2026-07-27T12:32
2026-07-27T12:33
новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области, добавили в Минобороня.Сутками ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР.В четверг стало известно об освобождении населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики.22 июля в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.21 июля стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту "Николаев" российские дроны разбили два сухогруза с военным грузомЗеленский назвал главную задачу руководства ВСУСобирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), днепропетровская область
Армия РФ освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области
Армия России освободила Торское в ДНР и Коммунаровку в Днепропетровской области
12:32 27.07.2026 (обновлено: 12:33 27.07.2026)