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Актера Петрова внесли в "Миротворец"
Актера Петрова внесли в "Миротворец" - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Актера Петрова внесли в "Миротворец"
Российский актер Леонид Петров, сыгравший главную роль в сериале "Резервисты", внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T22:23
2026-07-27T22:23
2026-07-27T22:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Российский актер Леонид Петров, сыгравший главную роль в сериале "Резервисты", внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса."Миротворец" обвиняет актера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", поддержку России и участии в съемках сериала "Резервисты". Леонид Петров родился 27 января 2004 года. Закончил филологический факультет Донецкого государственного университета, кафедра мировой и отечественной культуры, специальность "Артист драматического театра и кино". В 2024 году сыграл главную роль Феди в сериале "Резервисты". Также в 2025 году участвовал в проектах "Экспрессо" и "Помчали!".Ранее приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев и глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий были внесены в базу "Миротворца".Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.* Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще двоих российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистовВоенный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"
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украина, "миротворец", новости, культура
Актера Петрова внесли в "Миротворец"
Актера Леонида Петрова из сериала "Резервисты" внесли в базу украинского "Миротворца"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Российский актер Леонид Петров, сыгравший главную роль в сериале "Резервисты", внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса.
"Миротворец" обвиняет актера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", поддержку России и участии в съемках сериала "Резервисты".
"Соучастник преступлений России против Украины и ее граждан", - говорится на странице сайта.
Леонид Петров родился 27 января 2004 года. Закончил филологический факультет Донецкого государственного университета, кафедра мировой и отечественной культуры, специальность "Артист драматического театра и кино". В 2024 году сыграл главную роль Феди в сериале "Резервисты". Также в 2025 году участвовал в проектах "Экспрессо" и "Помчали!".
Ранее приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев
и глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий
были внесены в базу "Миротворца".
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.
* Внесен в России в перечень экстремистов и террористов
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