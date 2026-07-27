https://crimea.ria.ru/20260727/aktera-petrova-vnesli-v-mirotvorets-1158023513.html

Актера Петрова внесли в "Миротворец"

Актера Петрова внесли в "Миротворец" - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Актера Петрова внесли в "Миротворец"

Российский актер Леонид Петров, сыгравший главную роль в сериале "Резервисты", внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T22:23

2026-07-27T22:23

2026-07-27T22:23

украина

"миротворец"

новости

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Российский актер Леонид Петров, сыгравший главную роль в сериале "Резервисты", внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса."Миротворец" обвиняет актера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", поддержку России и участии в съемках сериала "Резервисты". Леонид Петров родился 27 января 2004 года. Закончил филологический факультет Донецкого государственного университета, кафедра мировой и отечественной культуры, специальность "Артист драматического театра и кино". В 2024 году сыграл главную роль Феди в сериале "Резервисты". Также в 2025 году участвовал в проектах "Экспрессо" и "Помчали!".Ранее приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев и глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий были внесены в базу "Миротворца".Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.* Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще двоих российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистовВоенный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, "миротворец", новости, культура