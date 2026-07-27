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Как утонул "Ленин": 85 лет назад пароход стал братской могилой - РИА Новости Крым, 27.07.2026
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Как утонул "Ленин": 85 лет назад пароход стал братской могилой
Как утонул "Ленин": 85 лет назад пароход стал братской могилой - РИА Новости Крым, 27.07.2026
Как утонул "Ленин": 85 лет назад пароход стал братской могилой
Из-под водорослей и ракушек виден тронутый ржавчиной борт. И даже проступающий рельеф букв – "Ленин". Глубина больше 90 метров. Примерно 2,5 мили от берега,... РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T09:52
2026-07-27T09:52
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Из-под водорослей и ракушек виден тронутый ржавчиной борт. И даже проступающий рельеф букв – "Ленин". Глубина больше 90 метров. Примерно 2,5 мили от берега, район мыса Сарыч. Пароход стал первым погибшим у крымских берегов судном, перевозившим эвакуированных. Братской могилой. Случилось это 27 июля 1941 года."Свои" мины"Ленин" никогда не был, как другие затонувшие у берегов Крыма суда, местом подводных экскурсий. Спуститься к нему могли только дайверы с опытом погружения на большие глубины. Дайвер Игорь Зорин не раз спускался к "Ленину".Уже несколько лет погружения к "Ленину" не практикуются. Он имеет статус братской могилы.Из воспоминаний русского писателя, журналиста и переводчика Рудольфа Ольшевского (в 1941 г. ему было 3 года):Пароход отошел от одесской пристани перегруженным: один посадочный талон на пароход был пропуском для двух-трех пассажиров. Но пускали и по запискам из комендатуры, горкома и обкома партии. "По знакомству" члены экипажа проводили в свои каюты родню, приятелей, знакомых, которых кто-то рекомендовал. Людская масса забила коридоры и палубу. Сколько бежавших из Одессы попали на пароход – точно неизвестно, цифры называют от 3 до 4 тысяч. Только точно посчитанных призывников было 1,2 тысячи. А еще – семьи партийного руководства и просто "лица, подлежащие эвакуации". По некоторым данным, в оборудованных под лазарет помещениях были раненые."Ленин" ушел из порта Одессы в Мариуполь 24 июля 1941 года.Кстати– Много баек и рассказов ходит о том, что якобы на "Ленине" везли золото. Возможно, слухи пошли из-за того, что в трюмы парохода погрузили 400 тонн цветного металла. Получателем ценного груза было одно из предприятий Мариуполя. А вот Одесское отделение Госбанка эвакуировало документы и деньги.– В 60-х годах в Ялте рассказывали о человеке, который представлялся родственником эвакуированного ювелира-еврея из Одессы. Тот якобы погиб на "Ленине" и при себе имел большие ценности: украшения, камни. Родственник выяснял, вероятен ли подъем парохода. Какие-то ценные вещи, конечно, люди с собой брали, но истории о сокровищах, поднятых с парохода, – не более чем сказки.– В 2009 году "Ленин" обследовала экспедиция Института археологии Национальной академии наук Украины. Тогда ее руководитель Сергей Воронов заявил: пропал штурвал, разграблен ряд навигационного оборудования из ходовой рубки. Возвращаться – плохая примета…Сразу за "Лениным" из Одессы вышел теплоход "Ворошилов". Они так и шли вместе до Крыма. При этом "Ворошилов" после наспех сделанного ремонта то и дело останавливался, "Ленину" приходилось его ждать. Первая стоянка в Крыму была около нынешнего райцентра Черноморское. Здесь на борт поднялся молодой лоцман Иван Свистун, он осмотрел навигационные приборы и заявил, что они неисправны. Также выявил сбой показаний магнитного компаса: возле него на палубе спешно установили две зенитки.У мыса Лукулл под Севастополем "Ворошилов" вообще уже не мог идти своим ходом. И "Ленин" был вынужден отбуксировать судно в Казачью бухту и там подождать ремонта своего "товарища".27 июля в 19 часов караван из "Ленина" и "Ворошилова" и транспорта "Грузия" под охраной сторожевого катера отходят от берегов Севастополя... В море было опасно: судам угрожали немецкие и румынские бомбардировщики, вражеские подводные лодки. И… советские мины, выставленные как препятствие, если противник решит высадить десант у базы Черноморского флота. Лоцман Иван Свистун, по мере того как "Ленин" приближался к минным заграждениям, не раз предлагал встать на якорь и дождаться рассвета. В 23:33 в районе мыса Сарыч караван из судов повернул на восток. И прозвучал взрыв. Возможно, это был край минного поля. А возможно – сорванная с крепления мина: до 10% мин отрывались и уходили "в свободное плавание". Пробоина оказалась в носовой части, судно быстро набирало воду. Шлюпки с "Грузии" и "Ворошилова" спустили только через полчаса после взрыва. Спаслись те, кто могли хоть как-то держаться на воде.Пассажирка парохода Мария Чазова, вспоминая о невероятной скученности людей, об условиях, в которых им пришлось провести почти трое суток, упомянула о спасательных пробковых поясах – их не было у пытающихся спастись. На пароходе пассажиры их пристраивали под головы вместо подушек, поэтому экипажу было приказано собрать пояса и запереть…Спасенных с утонувшего "Ленина" доставили в Ялту, разместив в санаториях. Каждого опрашивали: кто из знакомых был на "Ленине". Так составлялись примерные списки.О том, сколько человек спаслись, достоверно неизвестно по сей день: разные исследователи называют цифры от 272 до "более чем 500" и даже "около 1,6 тысяч". Число погибших оценивают в 700-900. Но никаким цифрам верить нельзя: списков-то не было, а пароход был перегружен…Это была первая водная военная катастрофа с таким количество жертв. И нужно было найти виновных. Военный трибунал ЧФ судил лоцмана Свистуна: его обвиняли в том, что именно он завел пароход к минному полю. Ни темнота, ни неисправное навигационное оборудование судна, ни молодость и неопытность смягчающими обстоятельствами не признали.12 августа Ивана Свистуна приговорили к расстрелу. Реабилитировали моряка в 1992 году "за отсутствием в его действиях состава преступления".Наталья ДремоваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым в истории: секреты, факты, фото, история, память, великая отечественная война, кораблекрушение, судоходство, крым в великой отечественной войне
Как утонул "Ленин": 85 лет назад пароход стал братской могилой

85 лет назад утонул пароход "Ленин"

09:52 27.07.2026
 
© Источник: pastvuС 1925 года "Ленин" стал ходить в Черном море. Его даже снимали для открытки
С 1925 года Ленин стал ходить в Черном море. Его даже снимали для открытки
© Источник: pastvu
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Из-под водорослей и ракушек виден тронутый ржавчиной борт. И даже проступающий рельеф букв – "Ленин". Глубина больше 90 метров. Примерно 2,5 мили от берега, район мыса Сарыч. Пароход стал первым погибшим у крымских берегов судном, перевозившим эвакуированных. Братской могилой. Случилось это 27 июля 1941 года.

"Свои" мины

"Ленин" никогда не был, как другие затонувшие у берегов Крыма суда, местом подводных экскурсий. Спуститься к нему могли только дайверы с опытом погружения на большие глубины. Дайвер Игорь Зорин не раз спускался к "Ленину".
"Пароход не сильно разрушился. Судно лежит на ровном киле, пробоина от мины существует. На борту находится вооружение… Я лично передал в музей в Феодосии две пули, которые были среди останков в госпитале на борту этого судна. В госпиталь можно было проникнуть со стороны пробоины. Была возможность осмотреть некоторые помещения".
Уже несколько лет погружения к "Ленину" не практикуются. Он имеет статус братской могилы.
Теплоход Армения
21 июня 2021, 19:59
Исчезли шлюпки "Армении": открытие второй экспедиции
Из воспоминаний русского писателя, журналиста и переводчика Рудольфа Ольшевского (в 1941 г. ему было 3 года):
"Людской поток тянет к трапу последнего большого парохода, покидающего осажденную Одессу. Мы были уже совсем рядом… поток отклонился и отбросил нас в сторону. Судьба настойчиво отводила нас от прямой, ведущей на трап парохода "Владимир Ленин". Ей словно было известно, что послезавтра… все эти счастливчики, которым сегодня повезло взобраться по шатким ступеням трапа на палубу, все до одного погибнут".
Пароход отошел от одесской пристани перегруженным: один посадочный талон на пароход был пропуском для двух-трех пассажиров. Но пускали и по запискам из комендатуры, горкома и обкома партии. "По знакомству" члены экипажа проводили в свои каюты родню, приятелей, знакомых, которых кто-то рекомендовал. Людская масса забила коридоры и палубу. Сколько бежавших из Одессы попали на пароход – точно неизвестно, цифры называют от 3 до 4 тысяч. Только точно посчитанных призывников было 1,2 тысячи. А еще – семьи партийного руководства и просто "лица, подлежащие эвакуации". По некоторым данным, в оборудованных под лазарет помещениях были раненые.
"Ленин" ушел из порта Одессы в Мариуполь 24 июля 1941 года.
Теплоход Армения
9 апреля 2021, 18:21
Тайна гибели "Армении". "Случай тяжелый, но судить не за что"По сей день трагедия "Армении" представлена в десятках версий разных исследователей. И слова "возможно", "предположительно", "вероятно" обязательно предваряют неподтвержденные подробности. Долгое время многие документы о гибели санитарного судна были засекречены. Сейчас есть возможность изучить их.
Кстати
– Много баек и рассказов ходит о том, что якобы на "Ленине" везли золото. Возможно, слухи пошли из-за того, что в трюмы парохода погрузили 400 тонн цветного металла. Получателем ценного груза было одно из предприятий Мариуполя. А вот Одесское отделение Госбанка эвакуировало документы и деньги.
– В 60-х годах в Ялте рассказывали о человеке, который представлялся родственником эвакуированного ювелира-еврея из Одессы. Тот якобы погиб на "Ленине" и при себе имел большие ценности: украшения, камни. Родственник выяснял, вероятен ли подъем парохода. Какие-то ценные вещи, конечно, люди с собой брали, но истории о сокровищах, поднятых с парохода, – не более чем сказки.
– В 2009 году "Ленин" обследовала экспедиция Института археологии Национальной академии наук Украины. Тогда ее руководитель Сергей Воронов заявил: пропал штурвал, разграблен ряд навигационного оборудования из ходовой рубки.

Возвращаться – плохая примета…

Сразу за "Лениным" из Одессы вышел теплоход "Ворошилов". Они так и шли вместе до Крыма. При этом "Ворошилов" после наспех сделанного ремонта то и дело останавливался, "Ленину" приходилось его ждать. Первая стоянка в Крыму была около нынешнего райцентра Черноморское. Здесь на борт поднялся молодой лоцман Иван Свистун, он осмотрел навигационные приборы и заявил, что они неисправны. Также выявил сбой показаний магнитного компаса: возле него на палубе спешно установили две зенитки.
У мыса Лукулл под Севастополем "Ворошилов" вообще уже не мог идти своим ходом. И "Ленин" был вынужден отбуксировать судно в Казачью бухту и там подождать ремонта своего "товарища".
27 июля в 19 часов караван из "Ленина" и "Ворошилова" и транспорта "Грузия" под охраной сторожевого катера отходят от берегов Севастополя...
© Источник: ОБД "Мемориал"Объяснительная одессита Сарапаева, выжившего во время гибели "Ленина"
Объяснительная одессита Сарапаева, выжившего во время гибели Ленина
© Источник: ОБД "Мемориал"
Объяснительная одессита Сарапаева, выжившего во время гибели "Ленина"
В море было опасно: судам угрожали немецкие и румынские бомбардировщики, вражеские подводные лодки. И… советские мины, выставленные как препятствие, если противник решит высадить десант у базы Черноморского флота.
Лоцман Иван Свистун, по мере того как "Ленин" приближался к минным заграждениям, не раз предлагал встать на якорь и дождаться рассвета.
В 23:33 в районе мыса Сарыч караван из судов повернул на восток. И прозвучал взрыв.
Возможно, это был край минного поля. А возможно – сорванная с крепления мина: до 10% мин отрывались и уходили "в свободное плавание". Пробоина оказалась в носовой части, судно быстро набирало воду. Шлюпки с "Грузии" и "Ворошилова" спустили только через полчаса после взрыва. Спаслись те, кто могли хоть как-то держаться на воде.
Пассажирка парохода Мария Чазова, вспоминая о невероятной скученности людей, об условиях, в которых им пришлось провести почти трое суток, упомянула о спасательных пробковых поясах – их не было у пытающихся спастись. На пароходе пассажиры их пристраивали под головы вместо подушек, поэтому экипажу было приказано собрать пояса и запереть…
Спасенных с утонувшего "Ленина" доставили в Ялту, разместив в санаториях. Каждого опрашивали: кто из знакомых был на "Ленине". Так составлялись примерные списки.
О том, сколько человек спаслись, достоверно неизвестно по сей день: разные исследователи называют цифры от 272 до "более чем 500" и даже "около 1,6 тысяч". Число погибших оценивают в 700-900. Но никаким цифрам верить нельзя: списков-то не было, а пароход был перегружен…
Адмирал Октябрьский 29 июля записал в своем дневнике о гибели "Ленина": "Очень много погибло женщин, стариков, детей. А сколько? Капитан не знал, сколько на борту у него было людей".
Это была первая водная военная катастрофа с таким количество жертв. И нужно было найти виновных. Военный трибунал ЧФ судил лоцмана Свистуна: его обвиняли в том, что именно он завел пароход к минному полю. Ни темнота, ни неисправное навигационное оборудование судна, ни молодость и неопытность смягчающими обстоятельствами не признали.
12 августа Ивана Свистуна приговорили к расстрелу. Реабилитировали моряка в 1992 году "за отсутствием в его действиях состава преступления".
Наталья Дремова
Памятная табличка теплоходу Армения в мемориальном комплексе около храма-маяка в Малореченском - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта 2021, 17:30
"Армения": вспомнят всехАпрель прошлого года ознаменовался сенсационной находкой. Был обнаружен санитарный транспорт "Армения", погибший 7 ноября 1941 года. Его безуспешно искали несколько десятилетий. А теперь ищут… людей.
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