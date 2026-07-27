https://crimea.ria.ru/20260727/Kak-utonul-Lenin-80-let-nazad-parokhod-stal-bratskoy-mogiloy-1119841770.html

Как утонул "Ленин": 85 лет назад пароход стал братской могилой

Как утонул "Ленин": 85 лет назад пароход стал братской могилой - РИА Новости Крым, 27.07.2026

Как утонул "Ленин": 85 лет назад пароход стал братской могилой

Из-под водорослей и ракушек виден тронутый ржавчиной борт. И даже проступающий рельеф букв – "Ленин". Глубина больше 90 метров. Примерно 2,5 мили от берега,... РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T09:52

2026-07-27T09:52

2026-07-27T09:52

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Из-под водорослей и ракушек виден тронутый ржавчиной борт. И даже проступающий рельеф букв – "Ленин". Глубина больше 90 метров. Примерно 2,5 мили от берега, район мыса Сарыч. Пароход стал первым погибшим у крымских берегов судном, перевозившим эвакуированных. Братской могилой. Случилось это 27 июля 1941 года."Свои" мины"Ленин" никогда не был, как другие затонувшие у берегов Крыма суда, местом подводных экскурсий. Спуститься к нему могли только дайверы с опытом погружения на большие глубины. Дайвер Игорь Зорин не раз спускался к "Ленину".Уже несколько лет погружения к "Ленину" не практикуются. Он имеет статус братской могилы.Из воспоминаний русского писателя, журналиста и переводчика Рудольфа Ольшевского (в 1941 г. ему было 3 года):Пароход отошел от одесской пристани перегруженным: один посадочный талон на пароход был пропуском для двух-трех пассажиров. Но пускали и по запискам из комендатуры, горкома и обкома партии. "По знакомству" члены экипажа проводили в свои каюты родню, приятелей, знакомых, которых кто-то рекомендовал. Людская масса забила коридоры и палубу. Сколько бежавших из Одессы попали на пароход – точно неизвестно, цифры называют от 3 до 4 тысяч. Только точно посчитанных призывников было 1,2 тысячи. А еще – семьи партийного руководства и просто "лица, подлежащие эвакуации". По некоторым данным, в оборудованных под лазарет помещениях были раненые."Ленин" ушел из порта Одессы в Мариуполь 24 июля 1941 года.Кстати– Много баек и рассказов ходит о том, что якобы на "Ленине" везли золото. Возможно, слухи пошли из-за того, что в трюмы парохода погрузили 400 тонн цветного металла. Получателем ценного груза было одно из предприятий Мариуполя. А вот Одесское отделение Госбанка эвакуировало документы и деньги.– В 60-х годах в Ялте рассказывали о человеке, который представлялся родственником эвакуированного ювелира-еврея из Одессы. Тот якобы погиб на "Ленине" и при себе имел большие ценности: украшения, камни. Родственник выяснял, вероятен ли подъем парохода. Какие-то ценные вещи, конечно, люди с собой брали, но истории о сокровищах, поднятых с парохода, – не более чем сказки.– В 2009 году "Ленин" обследовала экспедиция Института археологии Национальной академии наук Украины. Тогда ее руководитель Сергей Воронов заявил: пропал штурвал, разграблен ряд навигационного оборудования из ходовой рубки. Возвращаться – плохая примета…Сразу за "Лениным" из Одессы вышел теплоход "Ворошилов". Они так и шли вместе до Крыма. При этом "Ворошилов" после наспех сделанного ремонта то и дело останавливался, "Ленину" приходилось его ждать. Первая стоянка в Крыму была около нынешнего райцентра Черноморское. Здесь на борт поднялся молодой лоцман Иван Свистун, он осмотрел навигационные приборы и заявил, что они неисправны. Также выявил сбой показаний магнитного компаса: возле него на палубе спешно установили две зенитки.У мыса Лукулл под Севастополем "Ворошилов" вообще уже не мог идти своим ходом. И "Ленин" был вынужден отбуксировать судно в Казачью бухту и там подождать ремонта своего "товарища".27 июля в 19 часов караван из "Ленина" и "Ворошилова" и транспорта "Грузия" под охраной сторожевого катера отходят от берегов Севастополя... В море было опасно: судам угрожали немецкие и румынские бомбардировщики, вражеские подводные лодки. И… советские мины, выставленные как препятствие, если противник решит высадить десант у базы Черноморского флота. Лоцман Иван Свистун, по мере того как "Ленин" приближался к минным заграждениям, не раз предлагал встать на якорь и дождаться рассвета. В 23:33 в районе мыса Сарыч караван из судов повернул на восток. И прозвучал взрыв. Возможно, это был край минного поля. А возможно – сорванная с крепления мина: до 10% мин отрывались и уходили "в свободное плавание". Пробоина оказалась в носовой части, судно быстро набирало воду. Шлюпки с "Грузии" и "Ворошилова" спустили только через полчаса после взрыва. Спаслись те, кто могли хоть как-то держаться на воде.Пассажирка парохода Мария Чазова, вспоминая о невероятной скученности людей, об условиях, в которых им пришлось провести почти трое суток, упомянула о спасательных пробковых поясах – их не было у пытающихся спастись. На пароходе пассажиры их пристраивали под головы вместо подушек, поэтому экипажу было приказано собрать пояса и запереть…Спасенных с утонувшего "Ленина" доставили в Ялту, разместив в санаториях. Каждого опрашивали: кто из знакомых был на "Ленине". Так составлялись примерные списки.О том, сколько человек спаслись, достоверно неизвестно по сей день: разные исследователи называют цифры от 272 до "более чем 500" и даже "около 1,6 тысяч". Число погибших оценивают в 700-900. Но никаким цифрам верить нельзя: списков-то не было, а пароход был перегружен…Это была первая водная военная катастрофа с таким количество жертв. И нужно было найти виновных. Военный трибунал ЧФ судил лоцмана Свистуна: его обвиняли в том, что именно он завел пароход к минному полю. Ни темнота, ни неисправное навигационное оборудование судна, ни молодость и неопытность смягчающими обстоятельствами не признали.12 августа Ивана Свистуна приговорили к расстрелу. Реабилитировали моряка в 1992 году "за отсутствием в его действиях состава преступления".Наталья ДремоваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым в истории: секреты, факты, фото, история, память, великая отечественная война, кораблекрушение, судоходство, крым в великой отечественной войне