https://crimea.ria.ru/20260727/369-detey-pogibli-na-donbasse-ot-ruk-vsu-za-12-let-1158009015.html

369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет

369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет - РИА Новости Крым, 27.07.2026

369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет

С 2014 года в результате террористических действий Киева на Донбассе погибли 369 детей. Об этом сообщает МИД России. РИА Новости Крым, 27.07.2026

2026-07-27T11:00

2026-07-27T11:00

2026-07-27T11:00

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

обстрелы всу

новости сво

украина

министерство иностранных дел рф (мид рф)

дети

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148269702_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_4867532df2bda25bd00e98547b9b0c59.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. С 2014 года в результате террористических действий Киева на Донбассе погибли 369 детей. Об этом сообщает МИД России.В ведомстве напомнили, что с лета 2014 года националистический киевский режим развязал полномасштабные боевые действия против части собственного (на тот момент) мирного населения Донбасса и Новороссии, не принявшего военный антигосударственный переворот на Украине. "По официальным данным, в результате террористических действий Киева за эти годы погибли 369 детей на Донбассе", – приводятся слова посла России в Италии Алексея Парамонова по случаю Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе.Отмечается, что еще более 100 детей стали жертвами обстрелов со стороны Украины в приграничных районах России. Всего же более четырех тысяч детей пострадали и получили увечья, многие навсегда остались инвалидами."К сожалению, список жертв продолжает расти... За все эти годы, с 2014 года и по сей день, никто из лидеров так называемой "просвещенной" Европы не встал на защиту мирных жителей и детей Донбасса. До сих пор мы видим и слышим как руководители ЕС прощают любые, даже самые варварские преступления, которые киевская военщина совершает против мирных жителей и детей в этом многострадальном регионе", – отмечается в сообщении.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у украинских детоубийц, их пособников и покровителей нет шансов скрыться. Время слов давно прошло, сейчас время возмездия.Памятная дата - День памяти детей - жертв войны в Донбассе - была учреждена в 2022 году решением жителей региона и впоследствии взята в календарь официальных дат России. Дата посвящена памяти трагических событий, которые произошли 27 июля 2014 года, когда украинские вооруженные формирования нанесли массированный удар по центру Горловки. Погибли 22 мирных жителя, в том числе четверо несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцевБоевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянин за неделюКабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничья

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), обстрелы всу, новости сво, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), дети