https://crimea.ria.ru/20260727/369-detey-pogibli-na-donbasse-ot-ruk-vsu-za-12-let-1158009015.html
369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет
369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет - РИА Новости Крым, 27.07.2026
369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет
С 2014 года в результате террористических действий Киева на Донбассе погибли 369 детей. Об этом сообщает МИД России. РИА Новости Крым, 27.07.2026
2026-07-27T11:00
2026-07-27T11:00
2026-07-27T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. С 2014 года в результате террористических действий Киева на Донбассе погибли 369 детей. Об этом сообщает МИД России.В ведомстве напомнили, что с лета 2014 года националистический киевский режим развязал полномасштабные боевые действия против части собственного (на тот момент) мирного населения Донбасса и Новороссии, не принявшего военный антигосударственный переворот на Украине. "По официальным данным, в результате террористических действий Киева за эти годы погибли 369 детей на Донбассе", – приводятся слова посла России в Италии Алексея Парамонова по случаю Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе.Отмечается, что еще более 100 детей стали жертвами обстрелов со стороны Украины в приграничных районах России. Всего же более четырех тысяч детей пострадали и получили увечья, многие навсегда остались инвалидами."К сожалению, список жертв продолжает расти... За все эти годы, с 2014 года и по сей день, никто из лидеров так называемой "просвещенной" Европы не встал на защиту мирных жителей и детей Донбасса. До сих пор мы видим и слышим как руководители ЕС прощают любые, даже самые варварские преступления, которые киевская военщина совершает против мирных жителей и детей в этом многострадальном регионе", – отмечается в сообщении.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у украинских детоубийц, их пособников и покровителей нет шансов скрыться. Время слов давно прошло, сейчас время возмездия.Памятная дата - День памяти детей - жертв войны в Донбассе - была учреждена в 2022 году решением жителей региона и впоследствии взята в календарь официальных дат России. Дата посвящена памяти трагических событий, которые произошли 27 июля 2014 года, когда украинские вооруженные формирования нанесли массированный удар по центру Горловки. Погибли 22 мирных жителя, в том числе четверо несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцевБоевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянин за неделюКабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничья
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), обстрелы всу, новости сво, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), дети
369 детей погибли на Донбассе от рук ВСУ за 12 лет
На Донбассе из-за террористических атак Киева за 12 лет погибли 369 детей - МИД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. С 2014 года в результате террористических действий Киева на Донбассе погибли 369 детей. Об этом сообщает МИД России.
В ведомстве напомнили, что с лета 2014 года националистический киевский режим развязал полномасштабные боевые действия против части собственного (на тот момент) мирного населения Донбасса и Новороссии, не принявшего военный антигосударственный переворот на Украине.
"По официальным данным, в результате террористических действий Киева за эти годы погибли 369 детей на Донбассе", – приводятся слова посла России в Италии Алексея Парамонова по случаю Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе.
Отмечается, что еще более 100 детей стали жертвами обстрелов со стороны Украины в приграничных районах России. Всего же более четырех тысяч детей пострадали и получили увечья, многие навсегда остались инвалидами.
"К сожалению, список жертв продолжает расти... За все эти годы, с 2014 года и по сей день, никто из лидеров так называемой "просвещенной" Европы не встал на защиту мирных жителей и детей Донбасса. До сих пор мы видим и слышим как руководители ЕС прощают любые, даже самые варварские преступления, которые киевская военщина совершает против мирных жителей и детей в этом многострадальном регионе", – отмечается в сообщении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил,
что у украинских детоубийц, их пособников и покровителей нет шансов скрыться. Время слов давно прошло, сейчас время возмездия.
Памятная дата - День памяти детей - жертв войны в Донбассе - была учреждена в 2022 году решением жителей региона и впоследствии взята в календарь официальных дат России. Дата посвящена памяти трагических событий, которые произошли 27 июля 2014 года, когда украинские вооруженные формирования нанесли массированный удар по центру Горловки. Погибли 22 мирных жителя, в том числе четверо несовершеннолетних.
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