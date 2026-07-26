https://crimea.ria.ru/20260726/zemlya-vstrechaet-ekipazh-soyuz-ms-28-prizemlilsya-v-kazakhstane-1157991360.html

Земля встречает экипаж: "Союз МС-28" приземлился в Казахстане

Земля встречает экипаж: "Союз МС-28" приземлился в Казахстане - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Земля встречает экипаж: "Союз МС-28" приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" в двум россиянами и американцем приземлился в Казахстане. Об этом сообщается в официальном канале "Роскосмоса" в МАКС. РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T14:08

2026-07-26T14:08

2026-07-26T14:55

космос

роскосмос

россия

казахстан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" в двум россиянами и американцем приземлился в Казахстане. Об этом сообщается в официальном канале "Роскосмоса" в МАКС.На борту приземлившегося космического аппарата – космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс, уточнили в Госкорпорации.Утром корабль отстыковался от модуля "Рассвет". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно. Трансляция приземления велась в прямом эфире на страницах "Роскосмоста" соцсетях.14 июля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29". На борту также находится экипаж из двух россиян и американца, сообщал Роскосмос ранее. Продолжительность новой миссии, предположительно, составит 261 сутки. В российской программе – 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракета-носитель с военными спутниками стартовала с космодрома ПлесецкС Байконура стартовал корабль "Союз МС-29"МКС стала дальше от Земли

космос

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казахстан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, роскосмос, россия, казахстан