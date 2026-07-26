https://crimea.ria.ru/20260726/vs-rf-razbili-konteynernyy-terminal-v-odesskoy-oblasti-i-esche-odno-sudno-s-gruzom-vsu-1157997724.html

ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом ВСУ

ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом ВСУ - РИА Новости Крым, 26.07.2026

ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом ВСУ

ВС России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T18:03

2026-07-26T18:03

2026-07-26T18:09

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портовая инфраструктура

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. ВС России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны РФ.В результате ударов высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами поражены: в порту "Черноморск" контейнерный терминал с грузами военного назначения; на переходе морем (южнее Одессы) морское судно типа "балкер", осуществлявшее доставку военных грузов.В ночь на 26 июля Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам инфраструктуры порта "Черноморск" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеПочему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнениеАрмия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, судоходство, портовая инфраструктура, удары по украине