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ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом ВСУ - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом ВСУ
ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом ВСУ - РИА Новости Крым, 26.07.2026
ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом ВСУ
ВС России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T18:03
2026-07-26T18:09
новости сво
одесская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
судоходство
портовая инфраструктура
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. ВС России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны РФ.В результате ударов высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами поражены: в порту "Черноморск" контейнерный терминал с грузами военного назначения; на переходе морем (южнее Одессы) морское судно типа "балкер", осуществлявшее доставку военных грузов.В ночь на 26 июля Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам инфраструктуры порта "Черноморск" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеПочему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнениеАрмия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве
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РИА Новости Крым
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новости сво, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, судоходство, портовая инфраструктура, удары по украине
ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом ВСУ

ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом для ВСУ

18:03 26.07.2026 (обновлено: 18:09 26.07.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУдары по Украине
Удары по Украине
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. ВС России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ", – информирует российское военное ведомство.
В результате ударов высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами поражены: в порту "Черноморск" контейнерный терминал с грузами военного назначения; на переходе морем (южнее Одессы) морское судно типа "балкер", осуществлявшее доставку военных грузов.
В ночь на 26 июля Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам инфраструктуры порта "Черноморск" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ
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Новости СВООдесская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФСудоходствоПортовая инфраструктураУдары по Украине
 
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