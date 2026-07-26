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ВС РФ отрезали город Запорожье от железнодорожного сообщения с Украиной - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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ВС РФ отрезали город Запорожье от железнодорожного сообщения с Украиной
ВС РФ отрезали город Запорожье от железнодорожного сообщения с Украиной - РИА Новости Крым, 26.07.2026
ВС РФ отрезали город Запорожье от железнодорожного сообщения с Украиной
Поезда не едут во временно подконтрольный киевским властям город Запорожье уже третьи сутки из-за усиления ударов Вооруженных Сил России по железнодорожной... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T13:54
2026-07-26T14:52
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Поезда не едут во временно подконтрольный киевским властям город Запорожье уже третьи сутки из-за усиления ударов Вооруженных Сил России по железнодорожной инфраструктуре Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник.Вооруженные силы РФ регулярно бьют по инфраструктуре Украины, в том числе – железнодорожной и портовой, которая используется в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по выставке БПЛА под Киевом: что известно о последствияхСобирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в КиевеЗима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в России
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запорожье, новости, россия, железная дорога, поезд, логистика, удары по украине
ВС РФ отрезали город Запорожье от железнодорожного сообщения с Украиной

Запорожье отрезано от железнодорожного сообщения с Украиной – поезда не доезжают до города

13:54 26.07.2026 (обновлено: 14:52 26.07.2026)
 
© Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту УкраиныЖ/д вокзал во временно подконтрольном Киеву Запорожье
Ж/д вокзал во временно подконтрольном Киеву Запорожье
© Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Поезда не едут во временно подконтрольный киевским властям город Запорожье уже третьи сутки из-за усиления ударов Вооруженных Сил России по железнодорожной инфраструктуре Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник.

"Проверил реализацию мероприятий на железнодорожной инфраструктуре. Сегодня это вопрос непрерывной логистики государства. Уже третьи сутки из-за российских атак поезда не курсируют в Запорожье", – написал Калашник в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы РФ регулярно бьют по инфраструктуре Украины, в том числе – железнодорожной и портовой, которая используется в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.
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