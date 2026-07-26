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ВС РФ отрезали город Запорожье от железнодорожного сообщения с Украиной
ВС РФ отрезали город Запорожье от железнодорожного сообщения с Украиной - РИА Новости Крым, 26.07.2026
ВС РФ отрезали город Запорожье от железнодорожного сообщения с Украиной
Поезда не едут во временно подконтрольный киевским властям город Запорожье уже третьи сутки из-за усиления ударов Вооруженных Сил России по железнодорожной... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T13:54
2026-07-26T13:54
2026-07-26T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Поезда не едут во временно подконтрольный киевским властям город Запорожье уже третьи сутки из-за усиления ударов Вооруженных Сил России по железнодорожной инфраструктуре Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник.Вооруженные силы РФ регулярно бьют по инфраструктуре Украины, в том числе – железнодорожной и портовой, которая используется в интересах ВСУ. Также ударам подвергаются суда с военным грузом, предназначенным для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по выставке БПЛА под Киевом: что известно о последствияхСобирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в КиевеЗима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в России
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РИА Новости Крым
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запорожье, новости, россия, железная дорога, поезд, логистика, удары по украине
ВС РФ отрезали город Запорожье от железнодорожного сообщения с Украиной
Запорожье отрезано от железнодорожного сообщения с Украиной – поезда не доезжают до города
13:54 26.07.2026 (обновлено: 14:52 26.07.2026)