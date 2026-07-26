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ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву
ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву - РИА Новости Крым, 26.07.2026
ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву
В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по Киеву и Одесской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T08:04
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удары по украине
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по Киеву и Одесской области, сообщили в Минобороны России.Также поражены объекты инфраструктуры в порту "Черноморск" Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, дополнили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеПочему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнениеАрмия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве
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удары по украине, киев, одесская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву

Групповой удар по Киеву нанесен российскими войсками в ночь на воскресенье

08:04 26.07.2026 (обновлено: 08:09 26.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по Киеву и Одесской области, сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним", – проинформировали в российском военном ведомстве.
Также поражены объекты инфраструктуры в порту "Черноморск" Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, дополнили в МО РФ.
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Удары по УкраинеКиевОдесская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
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