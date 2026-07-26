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ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву
ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву - РИА Новости Крым, 26.07.2026
ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву
В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по Киеву и Одесской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T08:04
2026-07-26T08:04
2026-07-26T08:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по Киеву и Одесской области, сообщили в Минобороны России.Также поражены объекты инфраструктуры в порту "Черноморск" Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, дополнили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеПочему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнениеАрмия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве
https://crimea.ria.ru/20260721/eto-neizbezhno-k-chemu-privedet-zhiteley-ukrainy-eskalatsiya-kievom-konflikta-s-rossiey-1157812623.html
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удары по украине, киев, одесская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву
Групповой удар по Киеву нанесен российскими войсками в ночь на воскресенье
08:04 26.07.2026 (обновлено: 08:09 26.07.2026)