https://crimea.ria.ru/20260726/vs-rf-nanesli-gruppovoy-udar-po-kievu-1157986113.html

ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву

ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву - РИА Новости Крым, 26.07.2026

ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву

В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по Киеву и Одесской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T08:04

2026-07-26T08:04

2026-07-26T08:09

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киев

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по Киеву и Одесской области, сообщили в Минобороны России.Также поражены объекты инфраструктуры в порту "Черноморск" Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, дополнили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеПочему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнениеАрмия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве

https://crimea.ria.ru/20260721/eto-neizbezhno-k-chemu-privedet-zhiteley-ukrainy-eskalatsiya-kievom-konflikta-s-rossiey-1157812623.html

киев

одесская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, киев, одесская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу