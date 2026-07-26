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Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – Путин
Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – Путин - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – Путин
Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играет важнейшую роль в решении задач спецоперации, а также остается ключевым элементом обеспечения... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T16:38
2026-07-26T16:38
2026-07-26T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играет важнейшую роль в решении задач спецоперации, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Такое общественное признание формировалось на протяжении столетий, подчеркнул он. Преданные сыны отечества покоряли под родным флагом морскую стихию, защищали рубежи Отечества, громили врага, вносили колоссальный вклад в развитие науки, промышленности, культурных связей между народами и континентами.И выразил слова благодарности бойцам и командирам, за верную службу Родине.Также президент вручил государственные награды военнослужащим ВМФ России. Торжественная церемония проходит в петербургском Адмиралтействе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФДень ВМФ России: история и традиции праздникаНесут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота
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вмф, владимир путин (политик), россия, армия и флот, видео
Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – Путин
Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач спецоперации – Путин
16:38 26.07.2026 (обновлено: 16:48 26.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играет важнейшую роль в решении задач спецоперации, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это праздник профессиональный, но его знает и отмечает вся наша страна и всегда ярко, торжественно, с огромным уважением к военным морякам, ветеранам героической истории Отечественного Флота", – сказал президент, открывая мероприятие по случаю праздновании Дня ВМФ в Петербурге.
Такое общественное признание формировалось на протяжении столетий, подчеркнул он. Преданные сыны отечества покоряли под родным флагом морскую стихию, защищали рубежи Отечества, громили врага, вносили колоссальный вклад в развитие науки, промышленности, культурных связей между народами и континентами.
"Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с Победой", – сказал Путин.
И выразил слова благодарности бойцам и командирам, за верную службу Родине.
Также президент вручил государственные награды военнослужащим ВМФ России. Торжественная церемония проходит в петербургском Адмиралтействе.
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