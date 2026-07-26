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Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – Путин

Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – Путин - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – Путин

Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играет важнейшую роль в решении задач спецоперации, а также остается ключевым элементом обеспечения... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T16:38

2026-07-26T16:38

2026-07-26T16:48

вмф

владимир путин (политик)

россия

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играет важнейшую роль в решении задач спецоперации, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Такое общественное признание формировалось на протяжении столетий, подчеркнул он. Преданные сыны отечества покоряли под родным флагом морскую стихию, защищали рубежи Отечества, громили врага, вносили колоссальный вклад в развитие науки, промышленности, культурных связей между народами и континентами.И выразил слова благодарности бойцам и командирам, за верную службу Родине.Также президент вручил государственные награды военнослужащим ВМФ России. Торжественная церемония проходит в петербургском Адмиралтействе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФДень ВМФ России: история и традиции праздникаНесут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота

россия

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2026

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