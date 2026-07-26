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ВМФ России до конца года пополнят новые корабли и подводные лодки – Моисеев

ВМФ России до конца года пополнят новые корабли и подводные лодки – Моисеев - РИА Новости Крым, 26.07.2026

ВМФ России до конца года пополнят новые корабли и подводные лодки – Моисеев

Более 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ в 2026 году. Об этом сообщил главнокомандующий, адмирал РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T16:56

2026-07-26T16:56

2026-07-26T16:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Более 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ в 2026 году. Об этом сообщил главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев.Также, по его словам, завершен заводской ремонт стратегического крейсера "Карелия". До конца года планируется принять в состав Военно-Морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон", завершить ремонт с модернизацией атомного крейсера "Адмирал Нахимов" и крейсерской подводной лодки "Леопард".В России началось строительство девятого ракетоносца серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта "Ясень-М", сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – ПутинРВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – ПутинРоссия развернула стратегические ракетные комплексы и вывела атомные подлодки

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2026

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новости, владимир путин (политик), александр моисеев, вмф, россия