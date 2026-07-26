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Влетел в дерево: два человека погибли в ДТП под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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Влетел в дерево: два человека погибли в ДТП под Бахчисараем
Влетел в дерево: два человека погибли в ДТП под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Влетел в дерево: два человека погибли в ДТП под Бахчисараем
Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП на трассе в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T15:51
2026-07-26T16:34
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бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП на трассе в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным правоохранителей, авария случилась сегодня около 02:30 на автодороге "Бахчисарай – Шелковичное". 41-летний водитель за рулем Mazda3 съехал с дороги влево, врезался в дерево, машина перевернулась.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства дорожной трагедии устанавливаются.Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП в Бахчисарайском районе. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проинформировали в надзорном ведомстве РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышуСтрашное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростковЧисло ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26%
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Влетел в дерево: два человека погибли в ДТП под Бахчисараем

В Крыму в Бахчисарайском районе иномарка влетела в дерево и погибли два человека

15:51 26.07.2026 (обновлено: 16:34 26.07.2026)
 
© МВД по Республике КрымДТП в Бахчисарайском районе Крыма
ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП на трассе в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным правоохранителей, авария случилась сегодня около 02:30 на автодороге "Бахчисарай – Шелковичное". 41-летний водитель за рулем Mazda3 съехал с дороги влево, врезался в дерево, машина перевернулась.

"В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир легкового автомобиля смертельно травмированы", – сказано в сообщении правоохранителей.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства дорожной трагедии устанавливаются.
Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП в Бахчисарайском районе. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проинформировали в надзорном ведомстве РК.
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