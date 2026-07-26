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Влетел в дерево: два человека погибли в ДТП под Бахчисараем

Влетел в дерево: два человека погибли в ДТП под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Влетел в дерево: два человека погибли в ДТП под Бахчисараем

Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП на трассе в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T15:51

2026-07-26T15:51

2026-07-26T16:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП на трассе в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным правоохранителей, авария случилась сегодня около 02:30 на автодороге "Бахчисарай – Шелковичное". 41-летний водитель за рулем Mazda3 съехал с дороги влево, врезался в дерево, машина перевернулась.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства дорожной трагедии устанавливаются.Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП в Бахчисарайском районе. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проинформировали в надзорном ведомстве РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышуСтрашное ДТП в Татарстане: погибли шестеро подростковЧисло ДТП на трассе Новороссийск – Керчь сократилось на 26%

бахчисарайский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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