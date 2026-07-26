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В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе в воскресенье введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T13:03
2026-07-26T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго.Полный список адресов смотрите по ссылке.Ранее в воскресенье стало известно, что Черноморский район Крыма обесточен из-за внешних повреждений на высоковольтной линии. Об этом проинформировал замглавы районной администрации Андрей Штыренко.В Крыму из-за ударов украинских беспилотников остаются обесточенными ряд населенных пунктов, сообщали ранее в компании "Крымэнерго". На северо-западе, востоке и юге Крыма сложная обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии. Действуют ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Батарейка жизни": как в Крыму спасают детей со сложными диагнозами во время блэкаутовВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможностиЭкстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета
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В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения