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В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе в воскресенье введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T13:03
2026-07-26T13:03
севастополь
новости севастополя
электроэнергия
электричество
электросети
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго.Полный список адресов смотрите по ссылке.Ранее в воскресенье стало известно, что Черноморский район Крыма обесточен из-за внешних повреждений на высоковольтной линии. Об этом проинформировал замглавы районной администрации Андрей Штыренко.В Крыму из-за ударов украинских беспилотников остаются обесточенными ряд населенных пунктов, сообщали ранее в компании "Крымэнерго". На северо-западе, востоке и юге Крыма сложная обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии. Действуют ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Батарейка жизни": как в Крыму спасают детей со сложными диагнозами во время блэкаутовВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможностиЭкстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения

13:03 26.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго.
"Вниманию потребителей! По команде диспетчера Черноморского РДУ в 12:52 26 июля введен режим временного ограничения электроснабжения. До 15:00 обесточены потребители по графику 2 очереди", – сказано в сообщении.
Полный список адресов смотрите по ссылке.
Ранее в воскресенье стало известно, что Черноморский район Крыма обесточен из-за внешних повреждений на высоковольтной линии. Об этом проинформировал замглавы районной администрации Андрей Штыренко.
В Крыму из-за ударов украинских беспилотников остаются обесточенными ряд населенных пунктов, сообщали ранее в компании "Крымэнерго". На северо-западе, востоке и юге Крыма сложная обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии. Действуют ограничения электроснабжения.
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СевастопольНовости СевастополяЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросетиСевастопольэнергоОтключение электроэнергии
 
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