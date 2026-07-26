https://crimea.ria.ru/20260726/v-sevastopole-vveli-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1157990109.html

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 26.07.2026

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе в воскресенье введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T13:03

2026-07-26T13:03

2026-07-26T13:03

севастополь

новости севастополя

электроэнергия

электричество

электросети

севастопольэнерго

отключение электроэнергии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c804bb01cb89ada7a5ad4f2d6e078dae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго.Полный список адресов смотрите по ссылке.Ранее в воскресенье стало известно, что Черноморский район Крыма обесточен из-за внешних повреждений на высоковольтной линии. Об этом проинформировал замглавы районной администрации Андрей Штыренко.В Крыму из-за ударов украинских беспилотников остаются обесточенными ряд населенных пунктов, сообщали ранее в компании "Крымэнерго". На северо-западе, востоке и юге Крыма сложная обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии. Действуют ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Батарейка жизни": как в Крыму спасают детей со сложными диагнозами во время блэкаутовВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможностиЭкстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии