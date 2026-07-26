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В Севастополе мужчина упал с 15-метровой скалы
В Севастополе мужчина упал с 15-метровой скалы - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В Севастополе мужчина упал с 15-метровой скалы
Севастопольские спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с 15-метрвой скалы. Как сообщил утром в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев, инцидент... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T11:55
2026-07-26T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с 15-метрвой скалы. Как сообщил утром в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев, инцидент произошел в районе пляжа "Инжир"Помощь оказали спасатели подразделения "Таврос". Сотрудники спасслужбы оказали пострадавшему первую помощь и на катере доставили в Балаклаву, где передали бригаде скорой.В связи с происшествием Развожаев обратился к жителям и гостям города с просьбой выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и не подходить близко к обрывам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина упал со скалы Сфинкс в КрымуВ Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослыхВ Крыму мужчина сорвался с трехметровой скалы
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, пляжи, происшествия
В Севастополе мужчина упал с 15-метровой скалы
Мужчина упал с 15-метровой скалы в Севастополе – Развожаев
11:55 26.07.2026 (обновлено: 12:10 26.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с 15-метрвой скалы. Как сообщил утром в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев, инцидент произошел в районе пляжа "Инжир"
"В Спасательную службу Севастополя поступило сообщение: на диком пляже мужчина оступился и скатился вниз по каменистому склону с высоты около 15 метров. Он получил черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы. Очевидцы происшествия вызвали помощь", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Помощь оказали спасатели подразделения "Таврос". Сотрудники спасслужбы оказали пострадавшему первую помощь и на катере доставили в Балаклаву, где передали бригаде скорой.
В связи с происшествием Развожаев обратился к жителям и гостям города с просьбой выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и не подходить близко к обрывам.
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