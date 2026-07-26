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В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 26.07.2026

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону введен режим ЧС из-за последствий ураганной погоды, которая обрушилась на город. Об этом сообщил глава городской администрации Александр... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T14:31

2026-07-26T14:31

2026-07-26T14:55

ростов-на-дону

александр скрябин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону введен режим ЧС из-за последствий ураганной погоды, которая обрушилась на город. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.Накануне непогода обесточила тяговую подстанцию в Ростове-на-Дону. Из-за этого в пути следования задерживаются поезда дальнего следования – с опозданием в том числе следуют восемь поездов крымского направления. Утром в воскресенье Скрябин сообщал, что один человек погиб и 13 пострадали, в городе перебои с электроснабжением и зафиксировано более сотни происшествий.Число пострадавших жителей города, по его данным, увеличилось до 28. Всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от граждан.На данный момент службами зафиксировано падение более 1 000 деревьев. Заявки продолжают поступать. Сейчас ликвидированы последствия падений 132 деревьев. Остальные – в работе, уточнил Скрябин.В ликвидации последствий задействовано 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники, а также шесть расчетов спасателей городской Поиско-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов, 25 единиц спецтехники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ростов-на-дону, александр скрябин, новости, погода, происшествия, стихия, режим чс