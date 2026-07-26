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В России создали умный шлем для людей с нарушениями зрения

В России создали умный шлем для людей с нарушениями зрения - РИА Новости Крым, 26.07.2026

В России создали умный шлем для людей с нарушениями зрения

Прототип умного шлема для людей с нарушениями зрения разработали российские ученые, пишет РИА Новости в со ссылкой на Санкт-Петербургский государственный... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T16:28

2026-07-26T16:28

2026-07-26T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Прототип умного шлема для людей с нарушениями зрения разработали российские ученые, пишет РИА Новости в со ссылкой на Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ".По их словам, навигатор учитывает не только стены и бордюры, но и динамику самого человека и прохожих, что делает передвижение по городу гораздо безопаснее. Устройство в реальном времени формирует персональную зону безопасности и через модуль пространственного звука интуитивно предупреждает пользователя о статичных и движущихся препятствиях.Принцип действия системы основан на комплексном мультисенсорном анализе. Навигационное устройство запатентовано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита ВРоссийские ученые создали программу для прогноза землетрясенийВ Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-New

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, санкт-петербург, наука и технологии, здоровье