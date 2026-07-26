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В России пересчитают воробьев
В России пересчитают воробьев - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В России пересчитают воробьев
С 8 по 16 августа пройдет Всероссийская перепись воробьев. Специалисты рассмотрят, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи, чтобы... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. С 8 по 16 августа пройдет Всероссийская перепись воробьев. Специалисты рассмотрят, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи, чтобы вывести потомство. Об этом сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.Последний раз воробьев пересчитывали с 7 по 15 февраля. Тогда участники насчитали свыше 320 тысяч птиц.Летом специалисты уделят внимание поиску воробьев с аберрантными окрасами и гибридов. Так как птиц прибавилось, то и шансы встретить таких возрастают в несколько раз, уточнила эксперт.Кроме того, в ходе летней акции специалисты рассмотрят, насколько далеко в город проникли воробьи. По словам Мостовой, в последние десятилетия птицы все больше тяготеют к городам и перемещаются с окраин дальше в центр.В Крыму из-за глобального потепления появляются не только новые виды насекомых, но и птиц. Массовое размножение чужеродных для полуострова животных и насекомых становится типичным явлением. Всему виной – разбалансировка природных механизмов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в КрымуКараларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройствуИз-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы – эколог
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новости, россия, природа, птицы
В России пересчитают воробьев
Всероссийская перепись воробьев пройдет в августе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. С 8 по 16 августа пройдет Всероссийская перепись воробьев. Специалисты рассмотрят, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи, чтобы вывести потомство. Об этом сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.
Последний раз воробьев пересчитывали с 7 по 15 февраля. Тогда участники насчитали свыше 320 тысяч птиц.
"Летний мониторинг сильно отличается от зимнего. Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их не просто заметить, а порой и поискать надо", – пояснила Мостовая.
Летом специалисты уделят внимание поиску воробьев с аберрантными окрасами и гибридов. Так как птиц прибавилось, то и шансы встретить таких возрастают в несколько раз, уточнила эксперт.
Кроме того, в ходе летней акции специалисты рассмотрят, насколько далеко в город проникли воробьи. По словам Мостовой, в последние десятилетия птицы все больше тяготеют к городам и перемещаются с окраин дальше в центр.
В Крыму из-за глобального потепления появляются
не только новые виды насекомых, но и птиц. Массовое размножение чужеродных для полуострова животных и насекомых становится типичным явлением. Всему виной – разбалансировка природных механизмов.
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