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В России пересчитают воробьев

В России пересчитают воробьев - РИА Новости Крым, 26.07.2026

В России пересчитают воробьев

С 8 по 16 августа пройдет Всероссийская перепись воробьев. Специалисты рассмотрят, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи, чтобы... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T20:38

2026-07-26T20:38

2026-07-26T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. С 8 по 16 августа пройдет Всероссийская перепись воробьев. Специалисты рассмотрят, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи, чтобы вывести потомство. Об этом сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.Последний раз воробьев пересчитывали с 7 по 15 февраля. Тогда участники насчитали свыше 320 тысяч птиц.Летом специалисты уделят внимание поиску воробьев с аберрантными окрасами и гибридов. Так как птиц прибавилось, то и шансы встретить таких возрастают в несколько раз, уточнила эксперт.Кроме того, в ходе летней акции специалисты рассмотрят, насколько далеко в город проникли воробьи. По словам Мостовой, в последние десятилетия птицы все больше тяготеют к городам и перемещаются с окраин дальше в центр.В Крыму из-за глобального потепления появляются не только новые виды насекомых, но и птиц. Массовое размножение чужеродных для полуострова животных и насекомых становится типичным явлением. Всему виной – разбалансировка природных механизмов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в КрымуКараларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройствуИз-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы – эколог

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2026

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новости, россия, природа, птицы