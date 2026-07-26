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В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц
В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц
В понедельник, 27 июля, в центре Симферополя на шесть часов перекроют участок улицы 8-го Марта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T19:22
2026-07-26T19:22
симферополь
новости крыма
транспорт
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В понедельник, 27 июля, в центре Симферополя на шесть часов перекроют участок улицы 8-го Марта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Движение будет ограничено в период с 08:00 до 14:00 на пересечении улицы 8-го Марта и улицы Крылова, а также на улице 8-го Марта на участке от улицы Артиллерийской до улицы Красноармейской.Работы будет проводить компания "ВАД". Разработана схема объезда перекрытого участка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Региональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриямВ Севастополе стабилизировали логистику доставки топливаТопливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей
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симферополь, новости крыма, транспорт, ограничение движения
В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц

В центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц в понедельник с 8 утра

19:22 26.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДорожный знак
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В понедельник, 27 июля, в центре Симферополя на шесть часов перекроют участок улицы 8-го Марта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"Уважаемые участники дорожного движения! Информируем вас о временном ограничении движения транспорта в связи с проведением плановых ремонтных работ", – говорится в сообщении.
© Администрация СимферополяВременное ограничения движения транспорта в Симферополе
Временное ограничения движения транспорта в Симферополе
© Администрация Симферополя
Временное ограничения движения транспорта в Симферополе
Движение будет ограничено в период с 08:00 до 14:00 на пересечении улицы 8-го Марта и улицы Крылова, а также на улице 8-го Марта на участке от улицы Артиллерийской до улицы Красноармейской.
Работы будет проводить компания "ВАД". Разработана схема объезда перекрытого участка.
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СимферопольНовости КрымаТранспортОграничение движения
 
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