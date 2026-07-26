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В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц
В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц
В понедельник, 27 июля, в центре Симферополя на шесть часов перекроют участок улицы 8-го Марта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T19:22
2026-07-26T19:22
2026-07-26T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В понедельник, 27 июля, в центре Симферополя на шесть часов перекроют участок улицы 8-го Марта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Движение будет ограничено в период с 08:00 до 14:00 на пересечении улицы 8-го Марта и улицы Крылова, а также на улице 8-го Марта на участке от улицы Артиллерийской до улицы Красноармейской.Работы будет проводить компания "ВАД". Разработана схема объезда перекрытого участка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Региональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриямВ Севастополе стабилизировали логистику доставки топливаТопливные аферисты: севастопольцы отдали мошенникам 100 тысяч рублей
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симферополь, новости крыма, транспорт, ограничение движения
В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц
В центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц в понедельник с 8 утра