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В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену
В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену
Несмотря на то, что погода этой весной была не всегда благоприятной, пчеловоды фиксируют хороший урожай меда в Крыму. Однако цена продукта увеличится из-за... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T21:07
2026-07-26T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что погода этой весной была не всегда благоприятной, пчеловоды фиксируют хороший урожай меда в Крыму. Однако цена продукта увеличится из-за проблем с топливом и электроэнергией, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель регионального отделения "Союз пчеловодов России" по РК Николай Клочко.Собеседник пояснил, что, когда погода плохая – туманы, дожди, сыро, ветер, холодно – пчелы не вылетают, им может это повредить."Прохладная весна в Крыму сказалась на опылении в агрохозяйствах, где урожай, по прогнозам минсельхоза, будет немножко ниже, чем ожидалось. Также такая погода повлияла и на ранний медосбор в апреле, когда цвел рапс, и наши пчеловоды выезжали на медосбор с этой культурой. Но в мае – начале июня погода наладилась, хотя шли дожди, но это было нам на руку", – сказал гость эфира.Следующий медосбор, по словам специалиста, по медоносу – эспарцет – был уже более удачным.Однако определенные трудности в данное время испытывают пчеловоды в связи с топливным и энергокризисом на полуострове, подчеркнул Николай Клочко."Основная масса пчелосемей содержатся на передвижных платформах, так называемых пчелоплатформах. Это прицепы, которые используются автомобилями, они также перетаскиваются и тракторами, есть небольшие прицепчики, которые тоже перетаскиваются легковыми автомобилями, типа УАЗ и Нива. Но вы сами понимаете, что для этого эти автомобили надо заправлять", – пояснил собеседник.Некоторой проблемой также является нехватка воды в некоторых сельских поселениях, добавил он. "Пчелы очень много используют воду в своей жизнедеятельности. Особенно на такой культуре, как кориандр. Очень много. И надо пчелам подвозить воду, а ее надо где-то набирать", – объяснил спикер.В связи с вышеперечисленными моментами, по мнению руководителя крымского отделения "Союза пчеловодов", цена меда в этом году станет выше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Урожай меда в России в 2026 году – прогнозы эксперта"Сладкий" Крым: полуостров признали одним из самых медовых регионов страныКрым может стать родиной нового уникального российского бренда меда
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мед, николай клочко, крым, урожай в крыму, цены в крыму
В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену
В Крыму в связи с топливным и энергокризисом поднимется цена на мед
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым.
Несмотря на то, что погода этой весной была не всегда благоприятной, пчеловоды фиксируют хороший урожай меда в Крыму. Однако цена продукта увеличится из-за проблем с топливом и электроэнергией, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
руководитель регионального отделения "Союз пчеловодов России" по РК Николай Клочко.
"Этот год кардинально отличается от прошлого по тем погодным условиям, которые сложились у нас на полуострове. Немножко нас огорчила весна – она была холодная, с туманами и дождями. Для пчеловодов это не очень хорошие условия", – рассказал спикер.
Собеседник пояснил, что, когда погода плохая – туманы, дожди, сыро, ветер, холодно – пчелы не вылетают, им может это повредить.
"Прохладная весна в Крыму сказалась на опылении в агрохозяйствах, где урожай, по прогнозам минсельхоза, будет немножко ниже, чем ожидалось. Также такая погода повлияла и на ранний медосбор в апреле, когда цвел рапс, и наши пчеловоды выезжали на медосбор с этой культурой. Но в мае – начале июня погода наладилась, хотя шли дожди, но это было нам на руку", – сказал гость эфира.
Следующий медосбор, по словам специалиста, по медоносу – эспарцет – был уже более удачным.
"Основной медонос Крыма – это кориандр. У нас высаживаются очень большие площади этой культуры. Этот медосбор, конечно, сложился и стал удачным. Пчеловоды уже завершили откачку меда с этой культурой, и результаты нас радуют", – поделился руководитель отделения союза пчеловодов.
Однако определенные трудности в данное время испытывают пчеловоды в связи с топливным и энергокризисом на полуострове, подчеркнул Николай Клочко.
"Основная масса пчелосемей содержатся на передвижных платформах, так называемых пчелоплатформах. Это прицепы, которые используются автомобилями, они также перетаскиваются и тракторами, есть небольшие прицепчики, которые тоже перетаскиваются легковыми автомобилями, типа УАЗ и Нива. Но вы сами понимаете, что для этого эти автомобили надо заправлять", – пояснил собеседник.
Некоторой проблемой также является нехватка воды в некоторых сельских поселениях, добавил он. "Пчелы очень много используют воду в своей жизнедеятельности. Особенно на такой культуре, как кориандр. Очень много. И надо пчелам подвозить воду, а ее надо где-то набирать", – объяснил спикер.
В связи с вышеперечисленными моментами, по мнению руководителя крымского отделения "Союза пчеловодов", цена меда в этом году станет выше.
"Поднимутся цены и на такой продукт, как мед. Конечно, нам бы не хотелось этого делать, потому что мед – не продукт первой необходимости. Но мы не можем работать себе в убыток. И может быть мы будем даже наблюдать спад в реализации меда", – подытожил гость эфира.
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