https://crimea.ria.ru/20260726/v-krymu-sobirayut-med-kak-toplivnyy-i-energokrizis-povliyayut-na-tsenu-1157888755.html

В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену

В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену - РИА Новости Крым, 26.07.2026

В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену

Несмотря на то, что погода этой весной была не всегда благоприятной, пчеловоды фиксируют хороший урожай меда в Крыму. Однако цена продукта увеличится из-за... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T21:07

2026-07-26T21:07

2026-07-26T21:07

мед

николай клочко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что погода этой весной была не всегда благоприятной, пчеловоды фиксируют хороший урожай меда в Крыму. Однако цена продукта увеличится из-за проблем с топливом и электроэнергией, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель регионального отделения "Союз пчеловодов России" по РК Николай Клочко.Собеседник пояснил, что, когда погода плохая – туманы, дожди, сыро, ветер, холодно – пчелы не вылетают, им может это повредить."Прохладная весна в Крыму сказалась на опылении в агрохозяйствах, где урожай, по прогнозам минсельхоза, будет немножко ниже, чем ожидалось. Также такая погода повлияла и на ранний медосбор в апреле, когда цвел рапс, и наши пчеловоды выезжали на медосбор с этой культурой. Но в мае – начале июня погода наладилась, хотя шли дожди, но это было нам на руку", – сказал гость эфира.Следующий медосбор, по словам специалиста, по медоносу – эспарцет – был уже более удачным.Однако определенные трудности в данное время испытывают пчеловоды в связи с топливным и энергокризисом на полуострове, подчеркнул Николай Клочко."Основная масса пчелосемей содержатся на передвижных платформах, так называемых пчелоплатформах. Это прицепы, которые используются автомобилями, они также перетаскиваются и тракторами, есть небольшие прицепчики, которые тоже перетаскиваются легковыми автомобилями, типа УАЗ и Нива. Но вы сами понимаете, что для этого эти автомобили надо заправлять", – пояснил собеседник.Некоторой проблемой также является нехватка воды в некоторых сельских поселениях, добавил он. "Пчелы очень много используют воду в своей жизнедеятельности. Особенно на такой культуре, как кориандр. Очень много. И надо пчелам подвозить воду, а ее надо где-то набирать", – объяснил спикер.В связи с вышеперечисленными моментами, по мнению руководителя крымского отделения "Союза пчеловодов", цена меда в этом году станет выше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Урожай меда в России в 2026 году – прогнозы эксперта"Сладкий" Крым: полуостров признали одним из самых медовых регионов страныКрым может стать родиной нового уникального российского бренда меда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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