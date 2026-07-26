Рейтинг@Mail.ru
В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260726/v-krymu-sobirayut-med-kak-toplivnyy-i-energokrizis-povliyayut-na-tsenu-1157888755.html
В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену
В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену
Несмотря на то, что погода этой весной была не всегда благоприятной, пчеловоды фиксируют хороший урожай меда в Крыму. Однако цена продукта увеличится из-за... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T21:07
2026-07-26T21:07
мед
николай клочко
крым
урожай в крыму
цены в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139594054_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cefa46528175fa4fd0814f39b548a0cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что погода этой весной была не всегда благоприятной, пчеловоды фиксируют хороший урожай меда в Крыму. Однако цена продукта увеличится из-за проблем с топливом и электроэнергией, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель регионального отделения "Союз пчеловодов России" по РК Николай Клочко.Собеседник пояснил, что, когда погода плохая – туманы, дожди, сыро, ветер, холодно – пчелы не вылетают, им может это повредить."Прохладная весна в Крыму сказалась на опылении в агрохозяйствах, где урожай, по прогнозам минсельхоза, будет немножко ниже, чем ожидалось. Также такая погода повлияла и на ранний медосбор в апреле, когда цвел рапс, и наши пчеловоды выезжали на медосбор с этой культурой. Но в мае – начале июня погода наладилась, хотя шли дожди, но это было нам на руку", – сказал гость эфира.Следующий медосбор, по словам специалиста, по медоносу – эспарцет – был уже более удачным.Однако определенные трудности в данное время испытывают пчеловоды в связи с топливным и энергокризисом на полуострове, подчеркнул Николай Клочко."Основная масса пчелосемей содержатся на передвижных платформах, так называемых пчелоплатформах. Это прицепы, которые используются автомобилями, они также перетаскиваются и тракторами, есть небольшие прицепчики, которые тоже перетаскиваются легковыми автомобилями, типа УАЗ и Нива. Но вы сами понимаете, что для этого эти автомобили надо заправлять", – пояснил собеседник.Некоторой проблемой также является нехватка воды в некоторых сельских поселениях, добавил он. "Пчелы очень много используют воду в своей жизнедеятельности. Особенно на такой культуре, как кориандр. Очень много. И надо пчелам подвозить воду, а ее надо где-то набирать", – объяснил спикер.В связи с вышеперечисленными моментами, по мнению руководителя крымского отделения "Союза пчеловодов", цена меда в этом году станет выше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Урожай меда в России в 2026 году – прогнозы эксперта"Сладкий" Крым: полуостров признали одним из самых медовых регионов страныКрым может стать родиной нового уникального российского бренда меда
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139594054_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021e66dccebc0bd96efeecdd5b00caf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мед, николай клочко, крым, урожай в крыму, цены в крыму
В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену

В Крыму в связи с топливным и энергокризисом поднимется цена на мед

21:07 26.07.2026
 
© РИА Новости КрымСбор меда в Крыму
Сбор меда в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что погода этой весной была не всегда благоприятной, пчеловоды фиксируют хороший урожай меда в Крыму. Однако цена продукта увеличится из-за проблем с топливом и электроэнергией, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель регионального отделения "Союз пчеловодов России" по РК Николай Клочко.

"Этот год кардинально отличается от прошлого по тем погодным условиям, которые сложились у нас на полуострове. Немножко нас огорчила весна – она была холодная, с туманами и дождями. Для пчеловодов это не очень хорошие условия", – рассказал спикер.

Собеседник пояснил, что, когда погода плохая – туманы, дожди, сыро, ветер, холодно – пчелы не вылетают, им может это повредить.
"Прохладная весна в Крыму сказалась на опылении в агрохозяйствах, где урожай, по прогнозам минсельхоза, будет немножко ниже, чем ожидалось. Также такая погода повлияла и на ранний медосбор в апреле, когда цвел рапс, и наши пчеловоды выезжали на медосбор с этой культурой. Но в мае – начале июня погода наладилась, хотя шли дожди, но это было нам на руку", – сказал гость эфира.
Следующий медосбор, по словам специалиста, по медоносу – эспарцет – был уже более удачным.
"Основной медонос Крыма – это кориандр. У нас высаживаются очень большие площади этой культуры. Этот медосбор, конечно, сложился и стал удачным. Пчеловоды уже завершили откачку меда с этой культурой, и результаты нас радуют", – поделился руководитель отделения союза пчеловодов.
Однако определенные трудности в данное время испытывают пчеловоды в связи с топливным и энергокризисом на полуострове, подчеркнул Николай Клочко.
"Основная масса пчелосемей содержатся на передвижных платформах, так называемых пчелоплатформах. Это прицепы, которые используются автомобилями, они также перетаскиваются и тракторами, есть небольшие прицепчики, которые тоже перетаскиваются легковыми автомобилями, типа УАЗ и Нива. Но вы сами понимаете, что для этого эти автомобили надо заправлять", – пояснил собеседник.
Некоторой проблемой также является нехватка воды в некоторых сельских поселениях, добавил он. "Пчелы очень много используют воду в своей жизнедеятельности. Особенно на такой культуре, как кориандр. Очень много. И надо пчелам подвозить воду, а ее надо где-то набирать", объяснил спикер.
В связи с вышеперечисленными моментами, по мнению руководителя крымского отделения "Союза пчеловодов", цена меда в этом году станет выше.
"Поднимутся цены и на такой продукт, как мед. Конечно, нам бы не хотелось этого делать, потому что мед – не продукт первой необходимости. Но мы не можем работать себе в убыток. И может быть мы будем даже наблюдать спад в реализации меда", – подытожил гость эфира.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Урожай меда в России в 2026 году – прогнозы эксперта
"Сладкий" Крым: полуостров признали одним из самых медовых регионов страны
Крым может стать родиной нового уникального российского бренда меда
 
МедНиколай КлочкоКрымУрожай в КрымуЦены в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:22Четыре поезда в Крым опаздывают из-за урагана в Ростовской области
21:07В Крыму собирают мед: как топливный и энергокризис повлияют на цену
20:48Миллионный миллион – в Крым идет антициклон: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
20:38В России пересчитают воробьев
20:23Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчан
20:11Штрафы за просрочку в магазинах станут автоматическими
19:47Почему возникают пожары в лесах Крыма
19:37В Феодосии дефицит воды: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
19:22В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц
19:10Крымский мост: оперативная обстановка вечером 26 июля
18:54Путин назвал гаранта целостности Украины
18:34Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя
18:22Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон"
18:03ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом ВСУ
17:55Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев
17:37В Алуште расширили зону действия режима ЧС
17:22Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денег
17:08Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессию
16:56ВМФ России до конца года пополнят новые корабли и подводные лодки – Моисеев
16:38Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – Путин
Лента новостейМолния