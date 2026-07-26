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В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 26.07.2026

В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T22:37

2026-07-26T22:37

2026-07-26T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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