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В Крыму 26 июля десятки населенных пунктов остались без воды - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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В Крыму 26 июля десятки населенных пунктов остались без воды
В Крыму 26 июля десятки населенных пунктов остались без воды - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В Крыму 26 июля десятки населенных пунктов остались без воды
В воскресенье в Крыму без водоснабжения остались жители десятков населенных пунктов в разных районах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T08:57
2026-07-26T09:07
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без водоснабжения остались жители десятков населенных пунктов в разных районах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".Из-за ремонтных работ водоснабжение ограничено в селе Речное Бахчисарайского района.В Белогорском районе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды остались жители поселка Советский и сел Раздольное и Алмазное.В Ленинском районе частично ограничена подача воды в селе Батальное.В Феодосийском регионе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды город Старый Крым и населенные пункты Кировское, Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вода крыма, вода в крыму
В Крыму 26 июля десятки населенных пунктов остались без воды

В Крыму десятки населенных пунктов остались без воды в воскресенье

08:57 26.07.2026 (обновлено: 09:07 26.07.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без водоснабжения остались жители десятков населенных пунктов в разных районах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".
Из-за ремонтных работ водоснабжение ограничено в селе Речное Бахчисарайского района.
В Белогорском районе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды остались жители поселка Советский и сел Раздольное и Алмазное.
В Ленинском районе частично ограничена подача воды в селе Батальное.
В Феодосийском регионе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды город Старый Крым и населенные пункты Кировское, Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка.
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