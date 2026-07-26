https://crimea.ria.ru/20260726/v-krymu-26-iyulya-desyatki-naselennykh-punktov-ostalis-bez-vody-1157986628.html

В Крыму 26 июля десятки населенных пунктов остались без воды

В Крыму 26 июля десятки населенных пунктов остались без воды - РИА Новости Крым, 26.07.2026

В Крыму 26 июля десятки населенных пунктов остались без воды

В воскресенье в Крыму без водоснабжения остались жители десятков населенных пунктов в разных районах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T08:57

2026-07-26T08:57

2026-07-26T09:07

вода крыма

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без водоснабжения остались жители десятков населенных пунктов в разных районах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".Из-за ремонтных работ водоснабжение ограничено в селе Речное Бахчисарайского района.В Белогорском районе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды остались жители поселка Советский и сел Раздольное и Алмазное.В Ленинском районе частично ограничена подача воды в селе Батальное.В Феодосийском регионе из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды город Старый Крым и населенные пункты Кировское, Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260726/chast-kryma-ostaetsya-obestochennoy-iz-za-atak-vsu-1157986488.html

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