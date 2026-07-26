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В Феодосии дефицит воды: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
В Феодосии дефицит воды: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В Феодосии дефицит воды: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
В Феодосии из-за перебоев в подаче электроэнергии будет снижено давление на магистральных водоводах. Об этом сообщает региональный филиал предприятия "Вода... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T19:37
2026-07-26T19:37
2026-07-26T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии из-за перебоев в подаче электроэнергии будет снижено давление на магистральных водоводах. Об этом сообщает региональный филиал предприятия "Вода Крыма".В этот период возможно слабое давление либо частичное отсутствие водоснабжения в наивысших точках, уточнили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Феодосии дефицит воды: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
Из-за перебоев с подачей света в Феодосии снизят давление на магистральных водоводах