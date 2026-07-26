Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории обесточены водозаборы - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260726/v-evpatorii-obestocheny-vodozabory-1157990731.html
В Евпатории обесточены водозаборы
В Евпатории обесточены водозаборы - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В Евпатории обесточены водозаборы
В Евпатории в воскресенье снизилось давление по всему муниципальному образованию из-за отключения электроэнергии на водозаборах. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T13:27
2026-07-26T13:27
евпатория
вода крыма
вода в крыму
водоснабжение
происшествия
электроэнергия
отключение воды
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515582_0:0:3636:2045_1920x0_80_0_0_56519759c75aa70510939c37a1883bab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории в воскресенье снизилось давление по всему муниципальному образованию из-за отключения электроэнергии на водозаборах. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Водоснабжение будет восстановлено в полном объеме после подачи электроэнергии, уточнили на предприятии.В воскресенье в Крыму без водоснабжения остались жители десятков населенных пунктов в разных районах полуострова, сообщали ранее в пресс-службе "Воды Крыма". Часть Крыма остается обесточенной из-за атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводахВ Крыму 17 сел и два города в субботу остались без водыВ ЛНР украинские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды людям
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153515582_667:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_1d722cee268f1ba7eb1aa5a9fab89950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, происшествия, электроэнергия, отключение воды
В Евпатории обесточены водозаборы

В Крыму обесточены водозаборы в Евпатории

13:27 26.07.2026
 
© РИА Новости КрымРеконструкция разводящих сетей в Керчи
Реконструкция разводящих сетей в Керчи - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории в воскресенье снизилось давление по всему муниципальному образованию из-за отключения электроэнергии на водозаборах. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

"Снижение давления по муниципальному образованию Евпатория произошло ввиду отключения электроэнергии на водозаборах. На объектах водоснабжения повреждений нет", – проинформировали в компании.

Водоснабжение будет восстановлено в полном объеме после подачи электроэнергии, уточнили на предприятии.
В воскресенье в Крыму без водоснабжения остались жители десятков населенных пунктов в разных районах полуострова, сообщали ранее в пресс-службе "Воды Крыма". Часть Крыма остается обесточенной из-за атак ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
В Крыму 17 сел и два города в субботу остались без воды
В ЛНР украинские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды людям
 
ЕвпаторияВода КрымаВода в КрымуВодоснабжениеПроисшествияЭлектроэнергияОтключение воды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:54Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:31В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
14:08Земля встречает экипаж: "Союз МС-28" приземлился в Казахстане
13:54ВС РФ отрезали город Запорожье от железнодорожного сообщения с Украиной
13:27В Евпатории обесточены водозаборы
13:03В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
12:55Из-за урагана в Ростовской области поезда крымского направления идут с опозданием
12:31Международный терроризм – глава ВМФ России об атаках ВСУ на гражданские суда
12:10Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
11:55В Севастополе мужчина упал с 15-метровой скалы
11:32В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен
11:11Как в Крыму экономить бензин в поездках
10:42Шквал в Ростове: один человек погиб и 13 пострадали
10:15Сирена для общества – вернуть статус и уважение к учителю поручил президент
09:57Свободную продажу топлива в Севастополе отменили
09:35Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФ
09:09Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве
08:57В Крыму 26 июля десятки населенных пунктов остались без воды
08:37Часть Крыма остается обесточенной из-за атак ВСУ
08:16ВСУ ночью пытались атаковать Крым и еще девять регионов России
Лента новостейМолния