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В Евпатории обесточены водозаборы
В Евпатории обесточены водозаборы - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В Евпатории обесточены водозаборы
В Евпатории в воскресенье снизилось давление по всему муниципальному образованию из-за отключения электроэнергии на водозаборах. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T13:27
2026-07-26T13:27
2026-07-26T13:27
евпатория
вода крыма
вода в крыму
водоснабжение
происшествия
электроэнергия
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории в воскресенье снизилось давление по всему муниципальному образованию из-за отключения электроэнергии на водозаборах. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Водоснабжение будет восстановлено в полном объеме после подачи электроэнергии, уточнили на предприятии.В воскресенье в Крыму без водоснабжения остались жители десятков населенных пунктов в разных районах полуострова, сообщали ранее в пресс-службе "Воды Крыма". Часть Крыма остается обесточенной из-за атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит воды в Феодосии: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводахВ Крыму 17 сел и два города в субботу остались без водыВ ЛНР украинские дроны атаковали водовозку в момент раздачи воды людям
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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евпатория, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, происшествия, электроэнергия, отключение воды
В Евпатории обесточены водозаборы
В Крыму обесточены водозаборы в Евпатории