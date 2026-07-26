https://crimea.ria.ru/20260726/v-chernomorskom-rayone-kryma-povrezhdeny-vysokovoltnye-seti--region-obestochen-1157987983.html

В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен

В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен - РИА Новости Крым, 26.07.2026

В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен

Черноморский район Крыма обесточен из-за внешних повреждений на высоковольтной линии. Об этом проинформировал замглавы районной администрации Андрей Штыренко. РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T11:32

2026-07-26T11:32

2026-07-26T11:45

черноморский район

новости крыма

электроэнергия

электричество

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Черноморский район Крыма обесточен из-за внешних повреждений на высоковольтной линии. Об этом проинформировал замглавы районной администрации Андрей Штыренко.Аварийные бригады РЭС работают над устранением повреждений. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии.Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.В Крыму из-за ударов украинских беспилотников остаются обесточенными ряд населенных пунктов, сообщали ранее в компании "Крымэнерго". На северо-западе, востоке и юге Крыма сложная обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии. Действуют ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Батарейка жизни": как в Крыму спасают детей со сложными диагнозами во время блэкаутовВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможностиЭкстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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