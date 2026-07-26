Рейтинг@Mail.ru
В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260726/v-chernomorskom-rayone-kryma-povrezhdeny-vysokovoltnye-seti--region-obestochen-1157987983.html
В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен
В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен
Черноморский район Крыма обесточен из-за внешних повреждений на высоковольтной линии. Об этом проинформировал замглавы районной администрации Андрей Штыренко. РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T11:32
2026-07-26T11:45
черноморский район
новости крыма
электроэнергия
электричество
электросети крыма
лэп
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_976c8b9b4031dd355a78ffea2a4a9bf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Черноморский район Крыма обесточен из-за внешних повреждений на высоковольтной линии. Об этом проинформировал замглавы районной администрации Андрей Штыренко.Аварийные бригады РЭС работают над устранением повреждений. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии.Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.В Крыму из-за ударов украинских беспилотников остаются обесточенными ряд населенных пунктов, сообщали ранее в компании "Крымэнерго". На северо-западе, востоке и юге Крыма сложная обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии. Действуют ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Батарейка жизни": как в Крыму спасают детей со сложными диагнозами во время блэкаутовВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможностиЭкстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета
черноморский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_f041ff7dae77e32078919ff88af0035d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черноморский район, новости крыма, электроэнергия, электричество, электросети крыма, лэп, отключение электроэнергии
В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен

В Крыму повреждены высоковольтные сети и обесточен Черноморский район полуострова

11:32 26.07.2026 (обновлено: 11:45 26.07.2026)
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Черноморский район Крыма обесточен из-за внешних повреждений на высоковольтной линии. Об этом проинформировал замглавы районной администрации Андрей Штыренко.
"В связи с внешним повреждением высоковольтных сетей в Черноморском районе отсутствует электроснабжение", – сказано в сообщении.
Аварийные бригады РЭС работают над устранением повреждений. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии.
Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.
В Крыму из-за ударов украинских беспилотников остаются обесточенными ряд населенных пунктов, сообщали ранее в компании "Крымэнерго". На северо-западе, востоке и юге Крыма сложная обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии. Действуют ограничения электроснабжения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Батарейка жизни": как в Крыму спасают детей со сложными диагнозами во время блэкаутов
ВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможности
Экстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета
 
Черноморский районНовости КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаЛЭПОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Международный терроризм – глава ВМФ России об атаках ВСУ на гражданские суда
12:10Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
11:55В Севастополе мужчина упал с 15-метровой скалы
11:32В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен
11:11Как в Крыму экономить бензин в поездках
10:42Шквал в Ростове: один человек погиб и 13 пострадали
10:15Сирена для общества – вернуть статус и уважение к учителю поручил президент
09:57Свободную продажу топлива в Севастополе отменили
09:35Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФ
09:09Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве
08:57В Крыму 26 июля десятки населенных пунктов остались без воды
08:37Часть Крыма остается обесточенной из-за атак ВСУ
08:16ВСУ ночью пытались атаковать Крым и еще девять регионов России
08:04ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву
07:55День ВМФ России: история и традиции праздника
07:28Несут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота
07:07Крымский мост: оперативная обстановка утром 26 июля
00:01Холодный фронт принесет в Крым дожди в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 июля
22:39ВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы
Лента новостейМолния