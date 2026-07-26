https://crimea.ria.ru/20260726/v-chernomorskom-rayone-kryma-povrezhdeny-vysokovoltnye-seti--region-obestochen-1157987983.html
В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен
В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен
Черноморский район Крыма обесточен из-за внешних повреждений на высоковольтной линии. Об этом проинформировал замглавы районной администрации Андрей Штыренко. РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T11:32
2026-07-26T11:32
2026-07-26T11:45
черноморский район
новости крыма
электроэнергия
электричество
электросети крыма
лэп
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_976c8b9b4031dd355a78ffea2a4a9bf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Черноморский район Крыма обесточен из-за внешних повреждений на высоковольтной линии. Об этом проинформировал замглавы районной администрации Андрей Штыренко.Аварийные бригады РЭС работают над устранением повреждений. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии.Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.В Крыму из-за ударов украинских беспилотников остаются обесточенными ряд населенных пунктов, сообщали ранее в компании "Крымэнерго". На северо-западе, востоке и юге Крыма сложная обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии. Действуют ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Батарейка жизни": как в Крыму спасают детей со сложными диагнозами во время блэкаутовВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможностиЭкстренную информацию МЧС в Крыму можно получить без интернета
черноморский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_f041ff7dae77e32078919ff88af0035d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черноморский район, новости крыма, электроэнергия, электричество, электросети крыма, лэп, отключение электроэнергии
В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен
В Крыму повреждены высоковольтные сети и обесточен Черноморский район полуострова
11:32 26.07.2026 (обновлено: 11:45 26.07.2026)