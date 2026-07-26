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В Алуште расширили зону действия режима ЧС
В Алуште расширили зону действия режима ЧС - РИА Новости Крым, 26.07.2026
В Алуште расширили зону действия режима ЧС
Еще пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T17:37
2026-07-26T17:37
2026-07-26T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Еще пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ. Об этом сообщила глава местной администрации Галина Огнева по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Режим чрезвычайной ситуации введен в Алуште с 25 июля, сообщала ранее Огнева.Она уточнила, что решение принято в связи с отсутствием электроснабжения у абонентов более 48 часов. И напомнила, что подать заявление на компенсацию можно будет с 27 июля через портал "Госуслуги". Также в муниципалитете будут открыты дополнительные пункты приема заявлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Алуште зарядить телефон без света – адресаВ Евпатории обесточены водозаборыГород Саки в Крыму полностью обесточен
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галина огнева, алушта, новости крыма, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, режим чс
В Алуште расширили зону действия режима ЧС
В Крыму расширили границы зоны ЧС в Алуште
17:37 26.07.2026 (обновлено: 17:45 26.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Еще пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ. Об этом сообщила глава местной администрации Галина Огнева по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Алуште с 25 июля, сообщала ранее Огнева.
"По итогам заседания принято решение включить в границы зоны чрезвычайной ситуации следующие населенные пункты: Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское, Лесное", – перечислила мэр.
Она уточнила, что решение принято в связи с отсутствием электроснабжения у абонентов более 48 часов. И напомнила, что подать заявление на компенсацию можно будет с 27 июля через портал "Госуслуги". Также в муниципалитете будут открыты дополнительные пункты приема заявлений.
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