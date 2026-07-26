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Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессию - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессию
Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессию - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессию
Бесплатная ранняя профориентация осуществляется во всех регионах страны благодаря всероссийскому проекту "Билет в будущее". О преимуществах данной инициативы в... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T17:08
2026-07-26T17:08
профессия
образование в россии
школа
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Бесплатная ранняя профориентация осуществляется во всех регионах страны благодаря всероссийскому проекту "Билет в будущее". О преимуществах данной инициативы в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы №38 имени Героя Российской Федерации В.А. Дорохина, руководитель регионального отделения наставников-просветителей Республики Крым и Южного федерального округа Татьяна Коваль.По ее информации, в следующем учебном году планируется более 10 занятий практикоориентированного формата, в которых будет говориться об основных сферах нашего полуострова."Также профориентационный проект "Билет в будущее" – это экскурсии, мастер-классы, встречи со специалистами, профессиональные пробы, которые проводятся на базе образовательных организаций среднего профессионального образования", – пояснила гостья эфира.Собеседница добавила, что в рамках проекта ведется работа и с родителями – в форме индивидуальных встреч и родительских собраний."Обязательно проходит онлайн-диагностика. У каждого школьника с 6 по 11 класс есть доступ к своему личному кабинету. В этом личном кабинете есть возможность пройти абсолютно бесплатно онлайн-тестирование и посмотреть на свои склонности, интересы и, самое главное, получить рекомендации. Если еще пару лет назад за такой диагностикой обращались только в платные организации, то сегодня этот инструмент доступен каждому школьнику", – обратила внимание Татьяна Коваль.У ребят на платформе "Билет в будущее", поделилась она, есть интереснейший онлайн-город, который называется "Профиград"."В этом городе ребята могут организовывать свое дело, могут проходить курсы, а еще – работать на симуляторах профессий. То есть вот такой уникальный проект всероссийского масштаба, который доступен каждому школьнику и родителям, потому что у родителей тоже по регистрации может быть свой личный кабинет", – рассказала специалист.Педагоги также активно работают в данном проекте, дополнила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение"Детям интересно": профессия журналист – от первого лица"Профессионалитет" открыл двери для крымских школьников
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
профессия, образование в россии, школа, россия, общество
Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессию

Профориентация с 6 класса доступна школьникам страны благодаря проекту "Билет в будущее"

17:08 26.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтаршеклассники
Старшеклассники - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Бесплатная ранняя профориентация осуществляется во всех регионах страны благодаря всероссийскому проекту "Билет в будущее". О преимуществах данной инициативы в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы №38 имени Героя Российской Федерации В.А. Дорохина, руководитель регионального отделения наставников-просветителей Республики Крым и Южного федерального округа Татьяна Коваль.
"Единая модель профориентации "Билет в будущее" это большая система, которая распространяется на школьников всей нашей страны. Ребята знакомятся с миром профессии в рамках курса внеурочной деятельности "Россия. Мои горизонты". Этот курс интересен тем, что кроме занятий всероссийского масштаба у нас ежегодно увеличивается количество занятий, которые раскрывают наш региональный компонент", – отметила собеседница.
По ее информации, в следующем учебном году планируется более 10 занятий практикоориентированного формата, в которых будет говориться об основных сферах нашего полуострова.
"Также профориентационный проект "Билет в будущее" – это экскурсии, мастер-классы, встречи со специалистами, профессиональные пробы, которые проводятся на базе образовательных организаций среднего профессионального образования", – пояснила гостья эфира.
Собеседница добавила, что в рамках проекта ведется работа и с родителями – в форме индивидуальных встреч и родительских собраний.
"Обязательно проходит онлайн-диагностика. У каждого школьника с 6 по 11 класс есть доступ к своему личному кабинету. В этом личном кабинете есть возможность пройти абсолютно бесплатно онлайн-тестирование и посмотреть на свои склонности, интересы и, самое главное, получить рекомендации. Если еще пару лет назад за такой диагностикой обращались только в платные организации, то сегодня этот инструмент доступен каждому школьнику", – обратила внимание Татьяна Коваль.
У ребят на платформе "Билет в будущее", поделилась она, есть интереснейший онлайн-город, который называется "Профиград".
"В этом городе ребята могут организовывать свое дело, могут проходить курсы, а еще работать на симуляторах профессий. То есть вот такой уникальный проект всероссийского масштаба, который доступен каждому школьнику и родителям, потому что у родителей тоже по регистрации может быть свой личный кабинет", – рассказала специалист.
Педагоги также активно работают в данном проекте, дополнила она.
"Есть региональные координаторы проекта на уровне Республики Крым, есть муниципальные координаторы, потому что очень важно, чтобы была налажена эта связь. И в каждой школе кроме ответственных за организацию работы с платформой есть еще педагоги-навигаторы, которые прошли обучение и сначала сами научились работать с платформой, а теперь помогают работать с нею и школьникам. Все вместе мы выстраиваем такую удобную модель для того, чтобы школьник попал именно туда, куда лежит его душа", – подытожила гостья студии.
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