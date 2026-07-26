https://crimea.ria.ru/20260726/unikalnyy-proekt-pomogaet-shkolnikam-nayti-buduschuyu-professiyu-1157812456.html

Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессию

Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессию - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессию

Бесплатная ранняя профориентация осуществляется во всех регионах страны благодаря всероссийскому проекту "Билет в будущее". О преимуществах данной инициативы в... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T17:08

2026-07-26T17:08

2026-07-26T17:08

профессия

образование в россии

школа

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Бесплатная ранняя профориентация осуществляется во всех регионах страны благодаря всероссийскому проекту "Билет в будущее". О преимуществах данной инициативы в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы №38 имени Героя Российской Федерации В.А. Дорохина, руководитель регионального отделения наставников-просветителей Республики Крым и Южного федерального округа Татьяна Коваль.По ее информации, в следующем учебном году планируется более 10 занятий практикоориентированного формата, в которых будет говориться об основных сферах нашего полуострова."Также профориентационный проект "Билет в будущее" – это экскурсии, мастер-классы, встречи со специалистами, профессиональные пробы, которые проводятся на базе образовательных организаций среднего профессионального образования", – пояснила гостья эфира.Собеседница добавила, что в рамках проекта ведется работа и с родителями – в форме индивидуальных встреч и родительских собраний."Обязательно проходит онлайн-диагностика. У каждого школьника с 6 по 11 класс есть доступ к своему личному кабинету. В этом личном кабинете есть возможность пройти абсолютно бесплатно онлайн-тестирование и посмотреть на свои склонности, интересы и, самое главное, получить рекомендации. Если еще пару лет назад за такой диагностикой обращались только в платные организации, то сегодня этот инструмент доступен каждому школьнику", – обратила внимание Татьяна Коваль.У ребят на платформе "Билет в будущее", поделилась она, есть интереснейший онлайн-город, который называется "Профиград"."В этом городе ребята могут организовывать свое дело, могут проходить курсы, а еще – работать на симуляторах профессий. То есть вот такой уникальный проект всероссийского масштаба, который доступен каждому школьнику и родителям, потому что у родителей тоже по регистрации может быть свой личный кабинет", – рассказала специалист.Педагоги также активно работают в данном проекте, дополнила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение"Детям интересно": профессия журналист – от первого лица"Профессионалитет" открыл двери для крымских школьников

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

профессия, образование в россии, школа, россия, общество