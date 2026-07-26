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Свободную продажу топлива в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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Свободную продажу топлива в Севастополе отменили
Свободную продажу топлива в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Свободную продажу топлива в Севастополе отменили
На АЗС Севастополя в воскресенье продавать свободно топливо не будут. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T09:57
2026-07-26T10:06
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
транспорт
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На АЗС Севастополя в воскресенье продавать свободно топливо не будут. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Бензин в городе доступен по QR-кодам, сообщал губернатор накануне.Вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране, заявлял ранее журналистам вице-премьер России Александр Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России до конца года продлят запрет на экспорт бензинаВ России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, транспорт, топливо
Свободную продажу топлива в Севастополе отменили

В Севастополе на заправках отменили свободную продажу топлива

09:57 26.07.2026 (обновлено: 10:06 26.07.2026)
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На АЗС Севастополя в воскресенье продавать свободно топливо не будут. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"На заправках "Атан" сегодня свободной продажи топлива не будет", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Бензин в городе доступен по QR-кодам, сообщал губернатор накануне.
Вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране, заявлял ранее журналистам вице-премьер России Александр Новак.
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