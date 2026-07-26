https://crimea.ria.ru/20260726/svobodnuyu-prodazhu-topliva-v-sevastopole-otmenili-1157987526.html

Свободную продажу топлива в Севастополе отменили

Свободную продажу топлива в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Свободную продажу топлива в Севастополе отменили

На АЗС Севастополя в воскресенье продавать свободно топливо не будут. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T09:57

2026-07-26T09:57

2026-07-26T10:06

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

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топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На АЗС Севастополя в воскресенье продавать свободно топливо не будут. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Бензин в городе доступен по QR-кодам, сообщал губернатор накануне.Вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране, заявлял ранее журналистам вице-премьер России Александр Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России до конца года продлят запрет на экспорт бензинаВ России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, транспорт, топливо