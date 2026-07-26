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Стресс и вредные привычки: какие болезни "молодеют" в России и почему - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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Стресс и вредные привычки: какие болезни "молодеют" в России и почему
Стресс и вредные привычки: какие болезни "молодеют" в России и почему - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Стресс и вредные привычки: какие болезни "молодеют" в России и почему
В России снижается возраст пациентов с диагностированными диабетом второго типа и болезнью Альцгеймера. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента РАО РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T16:07
2026-07-26T16:07
геннадий онищенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В России снижается возраст пациентов с диагностированными диабетом второго типа и болезнью Альцгеймера. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.По его словам, также молодеют болезнь Альцгеймера, деменция, которая сейчас диагностируется пациентам моложе 50 лет, снижение плотности костной ткани, остеохондроз и артрит.Такая картина, по словам академика, связана с малоподвижным образом жизни молодых людей, неправильным питанием, курением, алкоголем, хроническим стрессом, недостатком сна, дефицитом витаминов и минералов, и ухудшением экологии.В Москве ранее начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера, который разработан Институтом молекулярной биологии (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали тест-системы болезни АльцгеймераБольные диабетом дети должны получить доступную помощь – ПутинЭксперты озвучили масштабы заболеваемости диабетом в Крыму
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геннадий онищенко, россия, здоровье, общество, здравоохранение в россии, новости
Стресс и вредные привычки: какие болезни "молодеют" в России и почему

В России "молодеют" диабет второго типа и болезнь Альцгеймера – Онищенко

16:07 26.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦентр диагностики и лечения диабета
Центр диагностики и лечения диабета - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В России снижается возраст пациентов с диагностированными диабетом второго типа и болезнью Альцгеймера. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
"Диабет второго типа раньше часто ассоциировался с людьми старше 40 лет, сейчас этот возраст снижается. За 30 лет заболеваемость раком молодых людей до 50 лет выросла на 24%", – цитирует Онищенко РИА Новости.
По его словам, также молодеют болезнь Альцгеймера, деменция, которая сейчас диагностируется пациентам моложе 50 лет, снижение плотности костной ткани, остеохондроз и артрит.
Такая картина, по словам академика, связана с малоподвижным образом жизни молодых людей, неправильным питанием, курением, алкоголем, хроническим стрессом, недостатком сна, дефицитом витаминов и минералов, и ухудшением экологии.
В Москве ранее начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера, который разработан Институтом молекулярной биологии (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук.
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Геннадий ОнищенкоРоссияЗдоровьеОбществоЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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