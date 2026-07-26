https://crimea.ria.ru/20260726/stress-i-vrednye-privychki-kakie-bolezni-molodeyut-v-rossii-i-pochemu-1157833419.html

Стресс и вредные привычки: какие болезни "молодеют" в России и почему

Стресс и вредные привычки: какие болезни "молодеют" в России и почему - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Стресс и вредные привычки: какие болезни "молодеют" в России и почему

В России снижается возраст пациентов с диагностированными диабетом второго типа и болезнью Альцгеймера. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента РАО РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T16:07

2026-07-26T16:07

2026-07-26T16:07

геннадий онищенко

россия

здоровье

общество

здравоохранение в россии

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110148/68/1101486889_0:52:1641:975_1920x0_80_0_0_91a0d1bca7d3c0a4660dc64f2e8fc812.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В России снижается возраст пациентов с диагностированными диабетом второго типа и болезнью Альцгеймера. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.По его словам, также молодеют болезнь Альцгеймера, деменция, которая сейчас диагностируется пациентам моложе 50 лет, снижение плотности костной ткани, остеохондроз и артрит.Такая картина, по словам академика, связана с малоподвижным образом жизни молодых людей, неправильным питанием, курением, алкоголем, хроническим стрессом, недостатком сна, дефицитом витаминов и минералов, и ухудшением экологии.В Москве ранее начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера, который разработан Институтом молекулярной биологии (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали тест-системы болезни АльцгеймераБольные диабетом дети должны получить доступную помощь – ПутинЭксперты озвучили масштабы заболеваемости диабетом в Крыму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, россия, здоровье, общество, здравоохранение в россии, новости