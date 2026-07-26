Рейтинг@Mail.ru
Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260726/sobirali-do-1000-dronov-vs-rf-udarili-po-ukrainsko-amerikanskoy-kompanii-v-kieve--1157986772.html
Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве
Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве
В ночь на 26 июля Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T09:09
2026-07-26T09:19
киев
одесская область
новости сво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
удары по украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153270833_0:192:1280:912_1920x0_80_0_0_204bf04c1eeda05ffa5e30b3eb21054f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В ночь на 26 июля Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам инфраструктуры порта "Черноморск" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщили ранее в воскресенье в Минобороны России.В Киеве поражены:промышленное предприятие ("Смарт интеллиджент систем"), осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы;место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 "Scethe" ("Коса"), AQ-100 "Bayonet" ("Штык") и разведывательных RQ-100 "Scout" ("Скаут").Также поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту "Черноморск" Одесской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеПочему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнениеАрмия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве
https://crimea.ria.ru/20260721/eto-neizbezhno-k-chemu-privedet-zhiteley-ukrainy-eskalatsiya-kievom-konflikta-s-rossiey-1157812623.html
киев
одесская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153270833_0:159:1003:912_1920x0_80_0_0_f107f82b638ab1b1780e2bc264e4c547.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, одесская область, новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, удары по украине
Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве

ВС РФ нанесли удар по украинско-американской компании в Киеве в ночь на воскресенье

09:09 26.07.2026 (обновлено: 09:19 26.07.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В ночь на 26 июля Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам инфраструктуры порта "Черноморск" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщили ранее в воскресенье в Минобороны России.
В Киеве поражены:
промышленное предприятие ("Смарт интеллиджент систем"), осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы;
место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 "Scethe" ("Коса"), AQ-100 "Bayonet" ("Штык") и разведывательных RQ-100 "Scout" ("Скаут").
Также поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту "Черноморск" Одесской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнение
Почему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнение
Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве
Флаг Украины
21 июля, 06:37
Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с Россией
 
КиевОдесская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФУдары по Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФ
09:09Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве
08:57В Крыму 26 июля десятки населенных пунктов остались без воды
08:37Часть Крыма остается обесточенной из-за атак ВСУ
08:16ВСУ ночью пытались атаковать Крым и еще девять регионов России
08:04ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву
07:55День ВМФ России: история и традиции праздника
07:28Несут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота
07:07Крымский мост: оперативная обстановка утром 26 июля
00:01Холодный фронт принесет в Крым дожди в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 июля
22:39ВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы
22:32В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина
22:23В горах Крыма авто с детьми увязло в грязи
22:07Где в Севастополе заправить бензин и газ в воскресенье
21:51Новая зона ЧС в Крыму и удар по турбазам в Запорожской области - главное
21:31Как родителям общаться с детьми-зумерами
21:14Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области
21:06Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
21:05Что нужно сеять в Крыму - ученые нашли для агрономов лучшие для региона сорта
Лента новостейМолния