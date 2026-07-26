https://crimea.ria.ru/20260726/sobirali-do-1000-dronov-vs-rf-udarili-po-ukrainsko-amerikanskoy-kompanii-v-kieve--1157986772.html

Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве

Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве

В ночь на 26 июля Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T09:09

2026-07-26T09:09

2026-07-26T09:19

киев

одесская область

новости сво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В ночь на 26 июля Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам инфраструктуры порта "Черноморск" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщили ранее в воскресенье в Минобороны России.В Киеве поражены:промышленное предприятие ("Смарт интеллиджент систем"), осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы;место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 "Scethe" ("Коса"), AQ-100 "Bayonet" ("Штык") и разведывательных RQ-100 "Scout" ("Скаут").Также поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту "Черноморск" Одесской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Украина может потерять выход к Черному морю и как это изменит ход СВО – мнениеПочему уволили Сырского и чего ждать от главкома ВСУ Драпатого – мнениеАрмия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в Киеве

https://crimea.ria.ru/20260721/eto-neizbezhno-k-chemu-privedet-zhiteley-ukrainy-eskalatsiya-kievom-konflikta-s-rossiey-1157812623.html

киев

одесская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, одесская область, новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, удары по украине