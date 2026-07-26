https://crimea.ria.ru/20260726/sirena-dlya-obschestva--vernut-status-i-uvazhenie-k-uchitelyu-poruchil-prezident-1157910385.html
Сирена для общества – вернуть статус и уважение к учителю поручил президент
Сирена для общества – вернуть статус и уважение к учителю поручил президент - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Сирена для общества – вернуть статус и уважение к учителю поручил президент
Указ об особом статусе и мерах поддержки российских педагогов, подписанный ранее президентом РФ Владимиром Путиным, является сигналом обществу восстановить... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T10:15
2026-07-26T10:15
2026-07-26T10:15
общество
учитель
мнения
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/43/1115554364_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_048cf91ab19695b7c78b952cef1d83fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Указ об особом статусе и мерах поддержки российских педагогов, подписанный ранее президентом РФ Владимиром Путиным, является сигналом обществу восстановить уважение к педагогике. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор общеобразовательной школы №38 имени Героя Российской Федерации В.А. Дорохина, учитель географии Евгений Костылев.Гость эфира отметил, что вернуть статус учителя необходимо в контексте двух направлений.По мнению Евгения Костылева, учитель – важный элемент в национальной безопасности любой страны."Это мы должны не только понять, но и громко афишировать, в том числе и с государственных трибун. И этот указ - это в первую очередь не практические меры, это - фундамент, платформа, с которой можно будет дальше двигаться вперед и кропотливо выстраивать и восстанавливать ту архитектуру уважения к педагогике, которая должна быть в обществе", – подчеркнул директор школы.Важны и необходимы для педагогов те меры поддержки, которые будут предоставляться каждому представителю профессии, заметил он."Когда учитель получает особый статус, и этот статус имеет определенное отражение, то сверху на этот статус потом можно выстраивать и другие системные решения", – считает Евгений Костылев.С другой стороны, указал он, учителем тоже еще нужно стать."Учителями не рождаются, учителями становятся и учатся быть всю жизнь. Особое отношение в этом указе - к непрерывному образованию преподавателей. Несмотря на то, что учитель наконец-то получил возможность получить бессрочную квалификационную категорию, то есть он один раз ее получил, и она на всю жизнь. Раньше каждые три года нужно было доказывать, что ты компетентен. Но тем не менее, он получил свою высшую категорию. Но учитель не учитель, если он постоянно не учится. Поэтому в указе это четко указано", – подчеркнул специалист.На сегодняшний день назрела необходимость обратить общественное внимание на роль педагогов в формировании будущего страны, уверен он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителейВ Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/43/1115554364_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_bd101274fe4c2ac39ff2213c63dadf4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, учитель, мнения, новости
Сирена для общества – вернуть статус и уважение к учителю поручил президент
Указ президента о мерах поддержки учителей – сигнал для общества ценить труд педагогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым.
Указ об особом статусе и мерах поддержки российских педагогов, подписанный
ранее президентом РФ Владимиром Путиным, является сигналом обществу восстановить уважение к педагогике. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил директор общеобразовательной школы №38 имени Героя Российской Федерации В.А. Дорохина, учитель географии Евгений Костылев.
Гость эфира отметил, что вернуть статус учителя необходимо в контексте двух направлений.
"В первую очередь надо вернуть уважение учителя у детей, чтобы дети его уважали. И второй контекст этого же вопроса – статус учителя, уважение учителя на государственном уровне, в обществе. Эти два понятия нужно разделять, это – две ипостаси учительского труда", – пояснил он.
По мнению Евгения Костылева, учитель – важный элемент в национальной безопасности любой страны.
"Это мы должны не только понять, но и громко афишировать, в том числе и с государственных трибун. И этот указ - это в первую очередь не практические меры, это - фундамент, платформа, с которой можно будет дальше двигаться вперед и кропотливо выстраивать и восстанавливать ту архитектуру уважения к педагогике, которая должна быть в обществе", – подчеркнул директор школы.
Важны и необходимы для педагогов те меры поддержки, которые будут предоставляться каждому представителю профессии, заметил он.
"Когда учитель получает особый статус, и этот статус имеет определенное отражение, то сверху на этот статус потом можно выстраивать и другие системные решения", – считает Евгений Костылев.
С другой стороны, указал он, учителем тоже еще нужно стать.
"Учителями не рождаются, учителями становятся и учатся быть всю жизнь. Особое отношение в этом указе - к непрерывному образованию преподавателей. Несмотря на то, что учитель наконец-то получил возможность получить бессрочную квалификационную категорию, то есть он один раз ее получил, и она на всю жизнь. Раньше каждые три года нужно было доказывать, что ты компетентен. Но тем не менее, он получил свою высшую категорию. Но учитель не учитель, если он постоянно не учится. Поэтому в указе это четко указано", – подчеркнул специалист.
На сегодняшний день назрела необходимость обратить общественное внимание на роль педагогов в формировании будущего страны, уверен он.
"Этот указ – сирена для общества о том, что оно должно обернуться, посмотреть на учительский труд, чем школе можно и нужно помочь. Вот это – важное в указе", – отметил директор школы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: