Рейтинг@Mail.ru
Сирена для общества – вернуть статус и уважение к учителю поручил президент - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260726/sirena-dlya-obschestva--vernut-status-i-uvazhenie-k-uchitelyu-poruchil-prezident-1157910385.html
Сирена для общества – вернуть статус и уважение к учителю поручил президент
Сирена для общества – вернуть статус и уважение к учителю поручил президент - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Сирена для общества – вернуть статус и уважение к учителю поручил президент
Указ об особом статусе и мерах поддержки российских педагогов, подписанный ранее президентом РФ Владимиром Путиным, является сигналом обществу восстановить... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T10:15
2026-07-26T10:15
общество
учитель
мнения
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/43/1115554364_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_048cf91ab19695b7c78b952cef1d83fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Указ об особом статусе и мерах поддержки российских педагогов, подписанный ранее президентом РФ Владимиром Путиным, является сигналом обществу восстановить уважение к педагогике. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор общеобразовательной школы №38 имени Героя Российской Федерации В.А. Дорохина, учитель географии Евгений Костылев.Гость эфира отметил, что вернуть статус учителя необходимо в контексте двух направлений.По мнению Евгения Костылева, учитель – важный элемент в национальной безопасности любой страны."Это мы должны не только понять, но и громко афишировать, в том числе и с государственных трибун. И этот указ - это в первую очередь не практические меры, это - фундамент, платформа, с которой можно будет дальше двигаться вперед и кропотливо выстраивать и восстанавливать ту архитектуру уважения к педагогике, которая должна быть в обществе", – подчеркнул директор школы.Важны и необходимы для педагогов те меры поддержки, которые будут предоставляться каждому представителю профессии, заметил он."Когда учитель получает особый статус, и этот статус имеет определенное отражение, то сверху на этот статус потом можно выстраивать и другие системные решения", – считает Евгений Костылев.С другой стороны, указал он, учителем тоже еще нужно стать."Учителями не рождаются, учителями становятся и учатся быть всю жизнь. Особое отношение в этом указе - к непрерывному образованию преподавателей. Несмотря на то, что учитель наконец-то получил возможность получить бессрочную квалификационную категорию, то есть он один раз ее получил, и она на всю жизнь. Раньше каждые три года нужно было доказывать, что ты компетентен. Но тем не менее, он получил свою высшую категорию. Но учитель не учитель, если он постоянно не учится. Поэтому в указе это четко указано", – подчеркнул специалист.На сегодняшний день назрела необходимость обратить общественное внимание на роль педагогов в формировании будущего страны, уверен он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителейВ Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111555/43/1115554364_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_bd101274fe4c2ac39ff2213c63dadf4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, учитель, мнения, новости
Сирена для общества – вернуть статус и уважение к учителю поручил президент

Указ президента о мерах поддержки учителей – сигнал для общества ценить труд педагогов

10:15 26.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Указ об особом статусе и мерах поддержки российских педагогов, подписанный ранее президентом РФ Владимиром Путиным, является сигналом обществу восстановить уважение к педагогике. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор общеобразовательной школы №38 имени Героя Российской Федерации В.А. Дорохина, учитель географии Евгений Костылев.
Гость эфира отметил, что вернуть статус учителя необходимо в контексте двух направлений.

"В первую очередь надо вернуть уважение учителя у детей, чтобы дети его уважали. И второй контекст этого же вопроса – статус учителя, уважение учителя на государственном уровне, в обществе. Эти два понятия нужно разделять, это – две ипостаси учительского труда", – пояснил он.

По мнению Евгения Костылева, учитель – важный элемент в национальной безопасности любой страны.
"Это мы должны не только понять, но и громко афишировать, в том числе и с государственных трибун. И этот указ - это в первую очередь не практические меры, это - фундамент, платформа, с которой можно будет дальше двигаться вперед и кропотливо выстраивать и восстанавливать ту архитектуру уважения к педагогике, которая должна быть в обществе", – подчеркнул директор школы.
Важны и необходимы для педагогов те меры поддержки, которые будут предоставляться каждому представителю профессии, заметил он.
"Когда учитель получает особый статус, и этот статус имеет определенное отражение, то сверху на этот статус потом можно выстраивать и другие системные решения", – считает Евгений Костылев.
С другой стороны, указал он, учителем тоже еще нужно стать.
"Учителями не рождаются, учителями становятся и учатся быть всю жизнь. Особое отношение в этом указе - к непрерывному образованию преподавателей. Несмотря на то, что учитель наконец-то получил возможность получить бессрочную квалификационную категорию, то есть он один раз ее получил, и она на всю жизнь. Раньше каждые три года нужно было доказывать, что ты компетентен. Но тем не менее, он получил свою высшую категорию. Но учитель не учитель, если он постоянно не учится. Поэтому в указе это четко указано", – подчеркнул специалист.
На сегодняшний день назрела необходимость обратить общественное внимание на роль педагогов в формировании будущего страны, уверен он.
"Этот указ – сирена для общества о том, что оно должно обернуться, посмотреть на учительский труд, чем школе можно и нужно помочь. Вот это – важное в указе", – отметил директор школы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Особый статус и снижение нагрузки – новые меры поддержки учителей
В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урока
20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе
 
ОбществоУчительМненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Международный терроризм – глава ВМФ России об атаках ВСУ на гражданские суда
12:10Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
11:55В Севастополе мужчина упал с 15-метровой скалы
11:32В Черноморском районе Крыма повреждены высоковольтные сети – регион обесточен
11:11Как в Крыму экономить бензин в поездках
10:42Шквал в Ростове: один человек погиб и 13 пострадали
10:15Сирена для общества – вернуть статус и уважение к учителю поручил президент
09:57Свободную продажу топлива в Севастополе отменили
09:35Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФ
09:09Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве
08:57В Крыму 26 июля десятки населенных пунктов остались без воды
08:37Часть Крыма остается обесточенной из-за атак ВСУ
08:16ВСУ ночью пытались атаковать Крым и еще девять регионов России
08:04ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву
07:55День ВМФ России: история и традиции праздника
07:28Несут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота
07:07Крымский мост: оперативная обстановка утром 26 июля
00:01Холодный фронт принесет в Крым дожди в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 июля
22:39ВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы
Лента новостейМолния