https://crimea.ria.ru/20260726/shtrafy-za-prosrochku-v-magazinakh-stanut-avtomaticheskimi-1157800992.html

Штрафы за просрочку в магазинах станут автоматическими

Штрафы за просрочку в магазинах станут автоматическими - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Штрафы за просрочку в магазинах станут автоматическими

В России с 1 сентября вводят автоматические штрафы за просроченные товары в магазинах. О нововведении в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T20:11

2026-07-26T20:11

2026-07-26T20:11

виктория воронова

роспотребнадзор

качество

торговля

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В России с 1 сентября вводят автоматические штрафы за просроченные товары в магазинах. О нововведении в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.По ее словам, мало кто знает, что Роспотребнадзор имеет доступ в государственную информационную систему мониторинга маркировки товаров, и в личных кабинетах видит все нарушения, которые позволяют себе допускать представители бизнеса. А именно – реализовывать просроченную продукцию, не соблюдать требования к разрешительному режиму на кассе, которая запрещает продажу товаров, не внесенных в систему маркировки, использовать поддельные коды и по другим случаям."Ранее это являлось основанием для выхода с контрольно-надзорным мероприятием, либо по согласованию с органами прокуратуры, если субъект хозяйственной деятельности попадал в индикаторы риска. Либо на основании информации, имеющейся в системе, сначала проводилось выездное обследование, а далее, если такие нарушения подтверждаются в этот день, это являлось основанием для перехода в контрольную закупку – выездное контрольно-надзорное мероприятие со всеми вытекающими для бизнеса последствиями - составлением протоколов, арестом продукции, применением штрафов", – пояснила специалист.По информации гостьи эфира, с 1 сентября этого года вступает новая норма.Собеседница обозначила, что постановление будет формироваться автоматически по аналогии с постановлениями, которые выдает в автоматическом порядке ГИБДД по результатам фиксации нарушений камерами.Она также добавила, что кроме просрочки система будет учитывать и нарушения требований к цене табачной, никотинсодержащей продукции."Те субъекты, которые плотно занимаются, и это основной их вид деятельности, продажей табачной продукции, они себе позволяют иногда делать скидки. Так вот, такие скидки делать нельзя, это запрещено законом и за это есть мера ответственности", – подчеркнула начальник отдела защиты прав потребителей.Такие постановления, как по просрочке, так и по нарушению ценовой политики, добавила она, будут направляться автоматически на Госуслуги и в личный кабинет в "Честном знаке", и субъекту хозяйственной деятельности в течение трех дней с момента их формирования.Также система будет фиксировать реализацию табачной продукции, не зарегистрированной в системе "Честный знак"."Здесь будут тоже штрафные санкции, зависящие от количества проданной продукции, от 5 до 50 тысяч рублей. То есть штрафы значительно увеличиваются по сравнению с теми, что ранее были установлены. Опять же, это не будет требовать выезда на место, в автоматическом режиме система будет видеть и фиксировать такие нарушения", – предупредила спикер.Виктория Воронова уточнила, что у субъектов хозяйственной деятельности будет также право на обжалование такого постановления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годностиНазвание товара не соответствует реальности: что делать покупателюВ России ужесточат ответственность за введение в заблуждение потребителей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория воронова, роспотребнадзор, качество, торговля, россия, новости