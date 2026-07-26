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Шквал в Ростове: один человек погиб и 13 пострадали
Шквал в Ростове: один человек погиб и 13 пострадали - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Шквал в Ростове: один человек погиб и 13 пострадали
Один человек погиб и 13 пострадали из-за непогоды в Ростове-на-Дону, в городе перебои с электроснабжением и зафиксировано более сотни происшествий. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T10:42
2026-07-26T10:42
2026-07-26T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 13 пострадали из-за непогоды в Ростове-на-Дону, в городе перебои с электроснабжением и зафиксировано более сотни происшествий. Об этом проинформировал в воскресенье глава города Александр Скрябин.Также, по его словам, из-за ливня и шквалистого ветра произошло более сотни происшествий. К этому времени ликвидированы последствия 26 происшествий. В первую очередь с проезжей части и тротуаров убираются стволы и крупные ветки поваленных деревьев. Водоснабжение восстановлено, работы по восстановлению электроэнергии продолжаются.Накануне непогода обесточила тяговую подстанцию в Ростове-на-Дону. Из-за этого в пути следования задерживались несколько поездов дальнего следования, в том числе и в Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сель в Алупке: когда техника расчистит жилые домаВ центре Симферополя ливень затопил подземный пешеходный переходБуря с ливнями и градом накрыла ЮБК – что известно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, новости, александр скрябин, погода, происшествия
Шквал в Ростове: один человек погиб и 13 пострадали
Один человек погиб и 13 пострадали из-за шквальной погоды в Ростове-на-Дону – мэр