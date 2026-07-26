https://crimea.ria.ru/20260726/rossiyskoe-obschestvo-konsolidirovano-bolshe-ukrainskogo--mnenie-1157806655.html

Российское общество консолидировано больше украинского – мнение

Российское общество консолидировано больше украинского – мнение - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Российское общество консолидировано больше украинского – мнение

Общество в России сегодня гораздо более сплоченное, чем украинское, поскольку, в отличие от Украины, в РФ ликвидированы подрывавшие страну изнутри и управляемые РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T15:28

2026-07-26T15:28

2026-07-26T15:28

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игорь шатров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Общество в России сегодня гораздо более сплоченное, чем украинское, поскольку, в отличие от Украины, в РФ ликвидированы подрывавшие страну изнутри и управляемые западными спецслужбами крупные фонды и некоммерческие организации, манипулирующие мнением людей в целях наших врагов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, многие западные эксперты сегодня любят приводить в пример украинское общество как консолидированное, "которое на войне обрело свое лицо, вспомнило о своей идентичности и выступило в едином порыве", но это далеко от истины.Происходящее объясняется тем, что Украина является полем действия западных спецслужб и некоммерческих организаций, которые манипулируют общественным мнением, и мы вновь являемся свидетелями того, как Запад начинает процесс переформатирования украинской власти, добавил Шатров."Этот процесс начали те самые некоммерческие организации, западные спецслужбы, те самые "соросята", которых на Украине пруд пруди и которые являются профи в области манипулирования общественным мнением, создания всякого рода "майданов" и прочих протестных акций... Проснулись спящие агенты и начинают работу по подготовке смены не то что режима – режим-то останется прежним, – а смены первых лиц режима, что может ударить и по Зеленскому", – считает собеседник.Решение об отставке главы Минобороны Украины приняли в США – почему и для чегоРоссия же все эти контакты с западными "демократическими" институтами обрезала и ныне не управляема из-за рубежа, благодаря чему российское гражданское общество в силах переживать трудности.Поэтому в России сегодня нет персонажей, способных акцентировать внимание на угрозах и делать все, чтобы общество поддалось панике, хотя обстановка сегодня непростая, добавил Шатров. "Общество российское гораздо более консолидировано, чем украинское", – делает вывод эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым как пример: в России предложили ввести уроки информационной безопасностиТакой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в КрымуКрым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, россия, общество, украина