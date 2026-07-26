https://crimea.ria.ru/20260726/rossiyskie-boytsy-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1157988738.html

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Российские бойцы за сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T12:10

2026-07-26T12:10

2026-07-26T12:20

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Российские бойцы за сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.В пятницу в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль еще двух населенных пунктов в Харьковской области.В четверг стало известно об освобождении населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики.22 июля в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.21 июля стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу