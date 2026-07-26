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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы за сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T12:10
2026-07-26T12:10
2026-07-26T12:20
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Российские бойцы за сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.В пятницу в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль еще двух населенных пунктов в Харьковской области.В четверг стало известно об освобождении населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики.22 июля в Минобороны РФ сообщили, что бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.21 июля стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Волоховское в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Еще один населенный пункт в Донбассе освобожден российской армией
12:10 26.07.2026 (обновлено: 12:20 26.07.2026)