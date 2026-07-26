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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
В Севастополе отменили действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T22:33
2026-07-26T22:33
2026-07-26T22:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Жителей и гостей города призывают не включать все электроприборы в квартире одновременно, поскольку после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, севастопольэнерго
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения
22:33 26.07.2026 (обновлено: 22:35 26.07.2026)