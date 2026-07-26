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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

В Севастополе отменили действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T22:33

2026-07-26T22:33

2026-07-26T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Жителей и гостей города призывают не включать все электроприборы в квартире одновременно, поскольку после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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