Расширение режима ЧС в Алуште и выплаты для туротрасли Крыма и Севастополя: главное за день
Расширение режима ЧС в Алуште и выплаты туротрасли Крыма и Севастополя – главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Федеральные выплаты организациям турииндустрии Крыма и Севастополя. День ВМФ в России. Новые корабли в составе Военно-морского флота. Успехи Армии РФ в зоне спецоперации. Расширение зоны действия режима ЧС в алуштинском регионе. Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-28".
Выплаты для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя
Правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.
День ВМФ России
Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играет важнейшую роль в решении задач спецоперации, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в день военно-морского флота России.
В своем поздравлении с Днем ВМФ президент вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также рассказал о будущем Военно-Морского Флота. Глава Крыма Сергей Аксенов, глава республиканского Госсовета Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравили жителей полуострова с Днем Военно-Морского Флота.
20 новых кораблей ВМФ России
Более 20 кораблей, судов и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ в 2026 году. Об этом сообщил главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев. Также, по его словам, завершен заводской ремонт стратегического крейсера "Карелия". До конца года планируется принять в состав Военно-Морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон", завершить ремонт с модернизацией атомного крейсера "Адмирал Нахимов" и крейсерской подводной лодки "Леопард".
Успехи Армии России
Российские бойцы за сутки освободили еще один населенный пункт – Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ идут вперед в зоне проведения спецоперации, уничтожая военную технику и вооружения врага. За сутки ликвидированы еще 1325 боевиков киевского режима Также ВС России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.
Режим ЧС в алуштинском регионе
Еще пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ. Об этом сообщила глава местной администрации Галина Огнева по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Приземление "Союза МС-28"
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" в двум россиянами и американцем приземлился в Казахстане в воскресенье в 13:27. На борту приземлившегося космического аппарата – космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс, уточнили в Госкорпорации. Утром корабль отстыковался от модуля "Рассвет". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно. Трансляция приземления велась в прямом эфире на страницах "Роскосмоста" соцсетях.