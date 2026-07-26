https://crimea.ria.ru/20260726/rasshirenie-rezhima-chs-v-alushte-i-vyplaty-dlya-turotrasli-kryma-i-sevastopolya-glavnoe-za-den-1157998857.html

Расширение режима ЧС в Алуште и выплаты для туротрасли Крыма и Севастополя: главное за день

Расширение режима ЧС в Алуште и выплаты для туротрасли Крыма и Севастополя: главное за день - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Расширение режима ЧС в Алуште и выплаты для туротрасли Крыма и Севастополя: главное за день

Федеральные выплаты организациям турииндустрии Крыма и Севастополя. День ВМФ в России. Новые корабли в составе Военно-морского флота. Успехи Армии РФ в зоне... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T21:55

2026-07-26T21:55

2026-07-26T21:55

новости крыма

новости севастополя

севастополь

крым

россия

новости

в мире

главное за день

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_2a0948113234de182a3fe8c7cfc59119.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Федеральные выплаты организациям турииндустрии Крыма и Севастополя. День ВМФ в России. Новые корабли в составе Военно-морского флота. Успехи Армии РФ в зоне спецоперации. Расширение зоны действия режима ЧС в алуштинском регионе. Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-28".Выплаты для поддержки туротрасли Крыма и СевастополяПравительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.День ВМФ РоссииВоенно-морской флот, в том числе морская пехота, играет важнейшую роль в решении задач спецоперации, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в день военно-морского флота России.В своем поздравлении с Днем ВМФ президент вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также рассказал о будущем Военно-Морского Флота. Глава Крыма Сергей Аксенов, глава республиканского Госсовета Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравили жителей полуострова с Днем Военно-Морского Флота.20 новых кораблей ВМФ РоссииБолее 20 кораблей, судов и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ в 2026 году. Об этом сообщил главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев. Также, по его словам, завершен заводской ремонт стратегического крейсера "Карелия". До конца года планируется принять в состав Военно-Морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон", завершить ремонт с модернизацией атомного крейсера "Адмирал Нахимов" и крейсерской подводной лодки "Леопард".Успехи Армии РоссииРоссийские бойцы за сутки освободили еще один населенный пункт – Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ идут вперед в зоне проведения спецоперации, уничтожая военную технику и вооружения врага. За сутки ликвидированы еще 1325 боевиков киевского режима Также ВС России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.Режим ЧС в алуштинском регионеЕще пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ. Об этом сообщила глава местной администрации Галина Огнева по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Приземление "Союза МС-28"Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" в двум россиянами и американцем приземлился в Казахстане в воскресенье в 13:27. На борту приземлившегося космического аппарата – космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс, уточнили в Госкорпорации. Утром корабль отстыковался от модуля "Рассвет". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно. Трансляция приземления велась в прямом эфире на страницах "Роскосмоста" соцсетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260726/banki-budut-informirovat-rossiyan-o-tarifakh-na-perevody-deneg-1157997036.html

https://crimea.ria.ru/20260726/vs-rf-razbili-konteynernyy-terminal-v-odesskoy-oblasti-i-esche-odno-sudno-s-gruzom-vsu-1157997724.html

https://crimea.ria.ru/20260726/sobirali-do-1000-dronov-vs-rf-udarili-po-ukrainsko-amerikanskoy-kompanii-v-kieve--1157986772.html

https://crimea.ria.ru/20260726/mezhdunarodnyy-terrorizm--glava-vmf-rossii-ob-atakakh-vsu-na-grazhdanskie-suda-1157989101.html

https://crimea.ria.ru/20260726/putin-podpisal-paket-zakonov-ob-uzhestochenii-pravil-prebyvaniya-migrantov-v-rf-1157993895.html

https://crimea.ria.ru/20260726/sirena-dlya-obschestva--vernut-status-i-uvazhenie-k-uchitelyu-poruchil-prezident-1157910385.html

севастополь

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, россия, новости, в мире, главное за день