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Расширение режима ЧС в Алуште и выплаты для туротрасли Крыма и Севастополя: главное за день - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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Расширение режима ЧС в Алуште и выплаты для туротрасли Крыма и Севастополя: главное за день
Расширение режима ЧС в Алуште и выплаты для туротрасли Крыма и Севастополя: главное за день - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Расширение режима ЧС в Алуште и выплаты для туротрасли Крыма и Севастополя: главное за день
Федеральные выплаты организациям турииндустрии Крыма и Севастополя. День ВМФ в России. Новые корабли в составе Военно-морского флота. Успехи Армии РФ в зоне... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T21:55
2026-07-26T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Федеральные выплаты организациям турииндустрии Крыма и Севастополя. День ВМФ в России. Новые корабли в составе Военно-морского флота. Успехи Армии РФ в зоне спецоперации. Расширение зоны действия режима ЧС в алуштинском регионе. Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-28".Выплаты для поддержки туротрасли Крыма и СевастополяПравительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.День ВМФ РоссииВоенно-морской флот, в том числе морская пехота, играет важнейшую роль в решении задач спецоперации, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в день военно-морского флота России.В своем поздравлении с Днем ВМФ президент вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также рассказал о будущем Военно-Морского Флота. Глава Крыма Сергей Аксенов, глава республиканского Госсовета Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравили жителей полуострова с Днем Военно-Морского Флота.20 новых кораблей ВМФ РоссииБолее 20 кораблей, судов и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ в 2026 году. Об этом сообщил главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев. Также, по его словам, завершен заводской ремонт стратегического крейсера "Карелия". До конца года планируется принять в состав Военно-Морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон", завершить ремонт с модернизацией атомного крейсера "Адмирал Нахимов" и крейсерской подводной лодки "Леопард".Успехи Армии РоссииРоссийские бойцы за сутки освободили еще один населенный пункт – Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ идут вперед в зоне проведения спецоперации, уничтожая военную технику и вооружения врага. За сутки ликвидированы еще 1325 боевиков киевского режима Также ВС России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.Режим ЧС в алуштинском регионеЕще пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ. Об этом сообщила глава местной администрации Галина Огнева по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Приземление "Союза МС-28"Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" в двум россиянами и американцем приземлился в Казахстане в воскресенье в 13:27. На борту приземлившегося космического аппарата – космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс, уточнили в Госкорпорации. Утром корабль отстыковался от модуля "Рассвет". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно. Трансляция приземления велась в прямом эфире на страницах "Роскосмоста" соцсетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, россия, новости, в мире, главное за день
Расширение режима ЧС в Алуште и выплаты для туротрасли Крыма и Севастополя: главное за день

Расширение режима ЧС в Алуште и выплаты туротрасли Крыма и Севастополя – главное за день

21:55 26.07.2026
 
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Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Федеральные выплаты организациям турииндустрии Крыма и Севастополя. День ВМФ в России. Новые корабли в составе Военно-морского флота. Успехи Армии РФ в зоне спецоперации. Расширение зоны действия режима ЧС в алуштинском регионе. Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-28".

Выплаты для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя

Правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денег

День ВМФ России

Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играет важнейшую роль в решении задач спецоперации, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в день военно-морского флота России.
В своем поздравлении с Днем ВМФ президент вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также рассказал о будущем Военно-Морского Флота. Глава Крыма Сергей Аксенов, глава республиканского Госсовета Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравили жителей полуострова с Днем Военно-Морского Флота.
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ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом ВСУ

20 новых кораблей ВМФ России

Более 20 кораблей, судов и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ в 2026 году. Об этом сообщил главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев. Также, по его словам, завершен заводской ремонт стратегического крейсера "Карелия". До конца года планируется принять в состав Военно-Морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон", завершить ремонт с модернизацией атомного крейсера "Адмирал Нахимов" и крейсерской подводной лодки "Леопард".
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09:09
Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в Киеве

Успехи Армии России

Российские бойцы за сутки освободили еще один населенный пункт – Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ идут вперед в зоне проведения спецоперации, уничтожая военную технику и вооружения врага. За сутки ликвидированы еще 1325 боевиков киевского режима Также ВС России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.
Александр Моисеев
12:31
Международный терроризм – глава ВМФ России об атаках ВСУ на гражданские суда

Режим ЧС в алуштинском регионе

Еще пять алуштинских поселков вошли в зону действия режима ЧС, объявленного в муниципалитете в связи с отсутствием электроэнергии из-за атак ВСУ. Об этом сообщила глава местной администрации Галина Огнева по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Выдача патентов в Едином миграционном центре Московской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в РФ

Приземление "Союза МС-28"

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" в двум россиянами и американцем приземлился в Казахстане в воскресенье в 13:27. На борту приземлившегося космического аппарата – космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс, уточнили в Госкорпорации. Утром корабль отстыковался от модуля "Рассвет". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно. Трансляция приземления велась в прямом эфире на страницах "Роскосмоста" соцсетях.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
10:15
Сирена для общества – вернуть статус и уважение к учителю поручил президент
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