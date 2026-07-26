https://crimea.ria.ru/20260726/putin-rasskazal-o-giperzvukovoy-rakete-tsirkon-1157998027.html

Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон"

Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон" - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон"

Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету "Циркон", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими военными моряками в... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T18:22

2026-07-26T18:22

2026-07-26T18:34

новости

гиперзвуковая ракета "циркон"

владимир путин (политик)

россия

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету "Циркон", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.И отметил, что немногие страны мира имеют подобное оружие, а Россия будет его совершенствовать. Последние применения гиперзвуковой ракеты "Циркон" показывают, что она становится все более точной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, гиперзвуковая ракета "циркон", владимир путин (политик), россия, оружие