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Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон"
Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон" - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон"
Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету "Циркон", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими военными моряками в... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T18:22
2026-07-26T18:22
2026-07-26T18:34
новости
гиперзвуковая ракета "циркон"
владимир путин (политик)
россия
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету "Циркон", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.И отметил, что немногие страны мира имеют подобное оружие, а Россия будет его совершенствовать. Последние применения гиперзвуковой ракеты "Циркон" показывают, что она становится все более точной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, гиперзвуковая ракета "циркон", владимир путин (политик), россия, оружие
Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон"
Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету "Циркон" – Путин
18:22 26.07.2026 (обновлено: 18:34 26.07.2026)