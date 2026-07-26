Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон" - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260726/putin-rasskazal-o-giperzvukovoy-rakete-tsirkon-1157998027.html
Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон"
Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон" - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон"
Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету "Циркон", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими военными моряками в... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T18:22
2026-07-26T18:34
новости
гиперзвуковая ракета "циркон"
владимир путин (политик)
россия
оружие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/01/1135341421_245:221:1446:896_1920x0_80_0_0_40d2b05d9aaea65fd94356c876bd283f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету "Циркон", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.И отметил, что немногие страны мира имеют подобное оружие, а Россия будет его совершенствовать. Последние применения гиперзвуковой ракеты "Циркон" показывают, что она становится все более точной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/01/1135341421_313:121:1346:896_1920x0_80_0_0_c27b7d1a5750867aea34e47645c424d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, гиперзвуковая ракета "циркон", владимир путин (политик), россия, оружие
Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон"

Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету "Циркон" – Путин

18:22 26.07.2026 (обновлено: 18:34 26.07.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Циркон"
Запуск ракеты Циркон
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету "Циркон", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"На крупных кораблях появляются новые средства поражения и защиты. Один "Циркон" чего стоит. Там еще работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета", – сказал глава государства в ходе встречи.
И отметил, что немногие страны мира имеют подобное оружие, а Россия будет его совершенствовать. Последние применения гиперзвуковой ракеты "Циркон" показывают, что она становится все более точной.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиГиперзвуковая ракета "Циркон"Владимир Путин (политик)РоссияОружие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц
19:10Крымский мост: оперативная обстановка вечером 26 июля
18:54Путин назвал гаранта целостности Украины
18:34Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя
18:22Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон"
18:03ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом ВСУ
17:55Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев
17:37В Алуште расширили зону действия режима ЧС
17:22Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денег
17:08Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессию
16:56ВМФ России до конца года пополнят новые корабли и подводные лодки – Моисеев
16:38Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – Путин
16:28В России создали умный шлем для людей с нарушениями зрения
16:07Стресс и вредные привычки: какие болезни "молодеют" в России и почему
15:51Влетел в дерево: два человека погибли в ДТП под Бахчисараем
15:28Российское общество консолидировано больше украинского – мнение
15:10Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в РФ
14:54Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:31В Ростове-на-Дону и двух районах области ввели режим ЧС
14:08Земля встречает экипаж: "Союз МС-28" приземлился в Казахстане
Лента новостейМолния