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Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев
Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев
Дети погибших добровольцев получат преимущественное право приема в образовательные организации с программами военной подготовки, соответствующий документ... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T17:55
2026-07-26T17:55
2026-07-26T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Дети погибших добровольцев получат преимущественное право приема в образовательные организации с программами военной подготовки, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, документ публикован на сайте официального опубликования правовых актов.В соответствии с документом, преимущественное право приема в образовательные организации с дополнительными программами, направленными на подготовку несовершеннолетних к военной, государственной или иной службе, получат дети добровольцев, погибших вследствие увечья, заболевания либо иных причин, связанных с выполнением задач в составе Вооруженных сил России или войск национальной гвардии.Также добровольцам предоставляется право на дополнительные сутки отдыха в случаях, порядке и количестве, которые будут определяться Минобороны или Росгвардией.Участникам спецоперации, состоящим в добровольческих формированиях, будут учитывать службу при расчете пенсионных выплат за выслугу лет, сообщили ранее в правительстве России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВООтражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплатыГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей
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новости, владимир путин (политик), россия, добровольцы, льгота
Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев
Путин подписал новый закон о льготах для детей погибших добровольцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Дети погибших добровольцев получат преимущественное право приема в образовательные организации с программами военной подготовки, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, документ публикован на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с документом, преимущественное право приема в образовательные организации с дополнительными программами, направленными на подготовку несовершеннолетних к военной, государственной или иной службе, получат дети добровольцев, погибших вследствие увечья, заболевания либо иных причин, связанных с выполнением задач в составе Вооруженных сил России или войск национальной гвардии.
Также добровольцам предоставляется право на дополнительные сутки отдыха в случаях, порядке и количестве, которые будут определяться Минобороны или Росгвардией.
Участникам спецоперации, состоящим в добровольческих формированиях, будут учитывать
службу при расчете пенсионных выплат за выслугу лет, сообщили ранее в правительстве России.
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