Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260726/putin-podpisal-zakon-o-lgotakh-dlya-detey-pogibshikh-dobrovoltsev-1157997446.html
Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев
Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев
Дети погибших добровольцев получат преимущественное право приема в образовательные организации с программами военной подготовки, соответствующий документ... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T17:55
2026-07-26T17:55
новости
владимир путин (политик)
россия
добровольцы
льгота
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150485576_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9c5b22100d8b6a7a6f7ea692f373ecfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Дети погибших добровольцев получат преимущественное право приема в образовательные организации с программами военной подготовки, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, документ публикован на сайте официального опубликования правовых актов.В соответствии с документом, преимущественное право приема в образовательные организации с дополнительными программами, направленными на подготовку несовершеннолетних к военной, государственной или иной службе, получат дети добровольцев, погибших вследствие увечья, заболевания либо иных причин, связанных с выполнением задач в составе Вооруженных сил России или войск национальной гвардии.Также добровольцам предоставляется право на дополнительные сутки отдыха в случаях, порядке и количестве, которые будут определяться Минобороны или Росгвардией.Участникам спецоперации, состоящим в добровольческих формированиях, будут учитывать службу при расчете пенсионных выплат за выслугу лет, сообщили ранее в правительстве России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВООтражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплатыГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150485576_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ae650167b73a9a3e327e0dfb4e81905e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), россия, добровольцы, льгота
Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев

Путин подписал новый закон о льготах для детей погибших добровольцев

17:55 26.07.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРоссийские бойцы
Российские бойцы
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Дети погибших добровольцев получат преимущественное право приема в образовательные организации с программами военной подготовки, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, документ публикован на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с документом, преимущественное право приема в образовательные организации с дополнительными программами, направленными на подготовку несовершеннолетних к военной, государственной или иной службе, получат дети добровольцев, погибших вследствие увечья, заболевания либо иных причин, связанных с выполнением задач в составе Вооруженных сил России или войск национальной гвардии.
Также добровольцам предоставляется право на дополнительные сутки отдыха в случаях, порядке и количестве, которые будут определяться Минобороны или Росгвардией.
Участникам спецоперации, состоящим в добровольческих формированиях, будут учитывать службу при расчете пенсионных выплат за выслугу лет, сообщили ранее в правительстве России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВО
Отражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплаты
ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей
 
НовостиВладимир Путин (политик)РоссияДобровольцыЛьгота
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц
19:10Крымский мост: оперативная обстановка вечером 26 июля
18:54Путин назвал гаранта целостности Украины
18:34Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя
18:22Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон"
18:03ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом ВСУ
17:55Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев
17:37В Алуште расширили зону действия режима ЧС
17:22Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денег
17:08Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессию
16:56ВМФ России до конца года пополнят новые корабли и подводные лодки – Моисеев
16:38Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – Путин
16:28В России создали умный шлем для людей с нарушениями зрения
16:07Стресс и вредные привычки: какие болезни "молодеют" в России и почему
15:51Влетел в дерево: два человека погибли в ДТП под Бахчисараем
15:28Российское общество консолидировано больше украинского – мнение
15:10Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в РФ
14:54Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:31В Ростове-на-Дону и двух районах области ввели режим ЧС
14:08Земля встречает экипаж: "Союз МС-28" приземлился в Казахстане
Лента новостейМолния