https://crimea.ria.ru/20260726/putin-podpisal-paket-zakonov-ob-uzhestochenii-pravil-prebyvaniya-migrantov-v-rf-1157993895.html

Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в РФ

Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в РФ - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в РФ

В России ужесточаются правила пребывания мигрантов. Соответствующий пакет законов подписал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T15:10

2026-07-26T15:10

2026-07-26T17:07

новости

владимир путин (политик)

россия

миграционная политика

закон и право

трудовые мигранты

мигранты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110025/17/1100251798_0:18:3100:1762_1920x0_80_0_0_9843e4fafc9104c8962d191ed520d53e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В России ужесточаются правила пребывания мигрантов. Соответствующий пакет законов подписал президент РФ Владимир Путин.Если мигрант трудится одновременно в нескольких субъектах, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму, уточняется в документе.Также вводится механизм контроля за доходами иностранцев. Налоговые органы будут направлять в МВД информацию о заработке за три, шесть, девять и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, и, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.Кроме того, срок временного пребывания несовершеннолетних детей мигрантов продлевают на срок действия патента родителя. Для продления пребывания родитель будет обязан уплачивать авансовый платеж по НДФЛ с учетом каждого ребенка. Если патент не продлен либо аннулирован, иностранец вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней.По достижении совершеннолетия иностранный гражданин должен в течение 30 дней покинуть территорию РФ, если у него нет законных основания для пребывания или проживания или он в не подал заявление на собственный патент с уплатой авансового платежа по НДФЛ. Подавать документ об образовании в таком случае не нужно.Также президент подписал закон о праве МВД утверждать перечень профессий для мигрантов.Депутаты Государственной Думы ранее приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционной политики в стране. В частности, в России не примут в гражданство судимых иностранцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграцииПутин подписал закон о повышении госпошлин для иностранцевГосдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, миграционная политика, закон и право, трудовые мигранты, мигранты