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Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в РФ
Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в РФ - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в РФ
В России ужесточаются правила пребывания мигрантов. Соответствующий пакет законов подписал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T15:10
2026-07-26T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В России ужесточаются правила пребывания мигрантов. Соответствующий пакет законов подписал президент РФ Владимир Путин.Если мигрант трудится одновременно в нескольких субъектах, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму, уточняется в документе.Также вводится механизм контроля за доходами иностранцев. Налоговые органы будут направлять в МВД информацию о заработке за три, шесть, девять и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, и, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.Кроме того, срок временного пребывания несовершеннолетних детей мигрантов продлевают на срок действия патента родителя. Для продления пребывания родитель будет обязан уплачивать авансовый платеж по НДФЛ с учетом каждого ребенка. Если патент не продлен либо аннулирован, иностранец вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней.По достижении совершеннолетия иностранный гражданин должен в течение 30 дней покинуть территорию РФ, если у него нет законных основания для пребывания или проживания или он в не подал заявление на собственный патент с уплатой авансового платежа по НДФЛ. Подавать документ об образовании в таком случае не нужно.Также президент подписал закон о праве МВД утверждать перечень профессий для мигрантов.Депутаты Государственной Думы ранее приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционной политики в стране. В частности, в России не примут в гражданство судимых иностранцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграцииПутин подписал закон о повышении госпошлин для иностранцевГосдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантов
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Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в РФ
Пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в России подписал президент РФ
15:10 26.07.2026 (обновлено: 17:07 26.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В России ужесточаются правила пребывания мигрантов. Соответствующий пакет законов подписал президент РФ Владимир Путин.
"Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в Российской Федерации, обязаны содержать себя и членов семьи, прибывающих на территорию РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на коэффициент величины прожиточного минимума на душу населения, установленного… на территории субъекта, где такие граждане осуществляют такую деятельность", – сказано в документе, опубликованном на портале
официальных правовых актов.
Если мигрант трудится одновременно в нескольких субъектах, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму, уточняется в документе.
Также вводится механизм контроля за доходами иностранцев. Налоговые органы будут направлять в МВД информацию о заработке за три, шесть, девять и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, и, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.
Кроме того, срок временного пребывания несовершеннолетних детей мигрантов продлевают на срок действия патента родителя. Для продления пребывания родитель будет обязан уплачивать авансовый платеж по НДФЛ с учетом каждого ребенка. Если патент не продлен либо аннулирован, иностранец вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней.
По достижении совершеннолетия иностранный гражданин должен в течение 30 дней покинуть территорию РФ, если у него нет законных основания для пребывания или проживания или он в не подал заявление на собственный патент с уплатой авансового платежа по НДФЛ. Подавать документ об образовании в таком случае не нужно.
Также президент подписал закон о праве МВД утверждать перечень профессий для мигрантов.
Депутаты Государственной Думы ранее приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционной политики в стране. В частности, в России не примут в гражданство судимых иностранцев.
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