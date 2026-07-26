https://crimea.ria.ru/20260726/putin-nazval-garanta-tselostnosti-ukrainy-1157998307.html
Путин назвал гаранта целостности Украины
Путин назвал гаранта целостности Украины - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Путин назвал гаранта целостности Украины
Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев счел благом для себя объявить РФ своим врагом, заявил российский лидер Владимир... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T18:54
2026-07-26T18:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев счел благом для себя объявить РФ своим врагом, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге.И подчеркнул, что агрессивные действия Запада привели к конфликту на Украине. Россия была вынуждена начать СВО, пытаясь завершить начатые киевским режимом боевые действияПрезидент отметил, что Россия вынуждена много ресурсов направлять на достижение целей специальной военной операции, и это оправдано.И подчеркнул, что получает всю возможную информацию об обстановке в зоне СВО, которая, безусловно, рано или поздно завершится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, украина, новости сво
Путин назвал гаранта целостности Украины
Путин назвал гаранта целостности Украины
18:54 26.07.2026 (обновлено: 19:02 26.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев счел благом для себя объявить РФ своим врагом, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Был только один гарант территориальной целостности Украины – это Россия, но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине "нетитульной нацией", что вообще чушь, бред собачий", – сказал президент РФ.
И подчеркнул, что агрессивные действия Запада привели к конфликту на Украине. Россия была вынуждена начать СВО, пытаясь завершить начатые киевским режимом боевые действия
"Вынудили нас, вынудили начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины", – сказал Путин.
Президент отметил, что Россия вынуждена много ресурсов направлять на достижение целей специальной военной операции, и это оправдано.
"Мы сейчас вынуждены много ресурсов направлять – и это оправдано – на обеспечение успеха и достижения целей специальной военной операции, но планы по развитию флота и дальней, и ближней морской зоны, они есть, и они, безусловно, будут реализованы", – сказал глава государства в ходе встречи.
И подчеркнул, что получает всю возможную информацию об обстановке в зоне СВО, которая, безусловно, рано или поздно завершится.
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