https://crimea.ria.ru/20260726/putin-nazval-garanta-tselostnosti-ukrainy-1157998307.html

Путин назвал гаранта целостности Украины

Путин назвал гаранта целостности Украины - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Путин назвал гаранта целостности Украины

Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев счел благом для себя объявить РФ своим врагом, заявил российский лидер Владимир... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T18:54

2026-07-26T18:54

2026-07-26T19:02

владимир путин (политик)

россия

украина

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев счел благом для себя объявить РФ своим врагом, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге.И подчеркнул, что агрессивные действия Запада привели к конфликту на Украине. Россия была вынуждена начать СВО, пытаясь завершить начатые киевским режимом боевые действияПрезидент отметил, что Россия вынуждена много ресурсов направлять на достижение целей специальной военной операции, и это оправдано.И подчеркнул, что получает всю возможную информацию об обстановке в зоне СВО, которая, безусловно, рано или поздно завершится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, новости сво