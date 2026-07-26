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Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя

Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя

Правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Об этом сообщили глава РК Сергей Аксенов и... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T18:34

2026-07-26T18:34

2026-07-26T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Об этом сообщили глава РК Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.И подчеркнул, что данная мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.Выплата предоставляется единовременно исходя из численности сотрудников за июнь, разъяснил глава республики. Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек – сам ИП. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 81 279 рублей.Получатель выплат имеет обязательство по сохранению количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года на уровне не менее 80% или сокращению не более чем на два человека (для индивидуальных предпринимателей) по отношению к количеству работников, занятых у получателя выплат по состоянию на 1 июня 2026 года, подчеркнул Аксенов.И отметил, что полученные средства предприятия вправе направлять в том числе на компенсацию расходов, связанных с отменой бронирования, оформленного и оплаченного до 20 июня 2026 года.Глава республики напомнил, что правительством РФ было принято решение об оказании поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя на общую сумму 4,3 млрд рублей. Из них 3,7 млрд. направлены непосредственно на Крым. Средства из резервного фонда Правительства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 3 тысяч компаний, работающих в туриндустрии республики.Предоставление субсидии будет реализовываться Министерством курортов и туризма Крыма. На официальном сайте ведомства будут размещены нормативные правовые документы и порядок предоставления субсидий, проинформировал Аксенов.На поддержку туристической отрасли Севастополя будет направлено 590 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.И отметил, что сейчас главная задача – помочь сохранить коллективы, команды и чтобы отрасль продолжала работать. Поддержка будет оказана в виде единовременной выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника.Выплату смогут получить гостиницы, санатории и другие средства размещения, официально зарегистрированные в едином реестре объектов классификации в сфере туристической индустрии. Турагенты и туроператоры, зарегистрированные в соответствующем едином федеральном реестре, а также сфера общепита, включая предприятия по доставке еды, перечислил глава региона.Департамент экономического развития Севастополя дорабатывает алгоритм по подаче заявок, в ближайшее время будет опубликована подробная инструкция, куда подавать документы и в какие сроки, подытожил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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