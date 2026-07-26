Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260726/pravitelstvo-utverdilo-poryadok-vyplat-dlya-podderzhki-tur-otrasli-kryma-i-sevastopolya-1157998149.html
Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя
Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя
Правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Об этом сообщили глава РК Сергей Аксенов и... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T18:34
2026-07-26T19:10
новости крыма
новости севастополя
севастополь
крым
туризм
туризм в крыму
выплаты и компенсации
господдержка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_2a0948113234de182a3fe8c7cfc59119.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Об этом сообщили глава РК Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.И подчеркнул, что данная мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.Выплата предоставляется единовременно исходя из численности сотрудников за июнь, разъяснил глава республики. Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек – сам ИП. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 81 279 рублей.Получатель выплат имеет обязательство по сохранению количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года на уровне не менее 80% или сокращению не более чем на два человека (для индивидуальных предпринимателей) по отношению к количеству работников, занятых у получателя выплат по состоянию на 1 июня 2026 года, подчеркнул Аксенов.И отметил, что полученные средства предприятия вправе направлять в том числе на компенсацию расходов, связанных с отменой бронирования, оформленного и оплаченного до 20 июня 2026 года.Глава республики напомнил, что правительством РФ было принято решение об оказании поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя на общую сумму 4,3 млрд рублей. Из них 3,7 млрд. направлены непосредственно на Крым. Средства из резервного фонда Правительства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 3 тысяч компаний, работающих в туриндустрии республики.Предоставление субсидии будет реализовываться Министерством курортов и туризма Крыма. На официальном сайте ведомства будут размещены нормативные правовые документы и порядок предоставления субсидий, проинформировал Аксенов.На поддержку туристической отрасли Севастополя будет направлено 590 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.И отметил, что сейчас главная задача – помочь сохранить коллективы, команды и чтобы отрасль продолжала работать. Поддержка будет оказана в виде единовременной выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника.Выплату смогут получить гостиницы, санатории и другие средства размещения, официально зарегистрированные в едином реестре объектов классификации в сфере туристической индустрии. Турагенты и туроператоры, зарегистрированные в соответствующем едином федеральном реестре, а также сфера общепита, включая предприятия по доставке еды, перечислил глава региона.Департамент экономического развития Севастополя дорабатывает алгоритм по подаче заявок, в ближайшее время будет опубликована подробная инструкция, куда подавать документы и в какие сроки, подытожил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_d7001ef24fead8e16121514ec46ddad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, туризм, туризм в крыму, выплаты и компенсации, господдержка
Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя

Порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя утвержден правительством

18:34 26.07.2026 (обновлено: 19:10 26.07.2026)
 
© РИА Новости Крым / Перейти в фотобанкКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости Крым
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило федеральные выплаты работникам организаций туристской индустрии Крыма и Севастополя. Об этом сообщили глава РК Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Правительство РФ утвердило порядок предоставления федеральных выплат в размере трех МРОТ на каждого работника организациям туристской индустрии Республики Крым", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что данная мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами. Воспользоваться субсидией смогут гостиницы и иные средства размещения, санатории, турагенты и туроператоры, общепит и другие.
Выплата предоставляется единовременно исходя из численности сотрудников за июнь, разъяснил глава республики. Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек – сам ИП. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 81 279 рублей.
Получатель выплат имеет обязательство по сохранению количества работников по состоянию на 1 июня 2027 года на уровне не менее 80% или сокращению не более чем на два человека (для индивидуальных предпринимателей) по отношению к количеству работников, занятых у получателя выплат по состоянию на 1 июня 2026 года, подчеркнул Аксенов.
И отметил, что полученные средства предприятия вправе направлять в том числе на компенсацию расходов, связанных с отменой бронирования, оформленного и оплаченного до 20 июня 2026 года.
Глава республики напомнил, что правительством РФ было принято решение об оказании поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя на общую сумму 4,3 млрд рублей. Из них 3,7 млрд. направлены непосредственно на Крым. Средства из резервного фонда Правительства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 3 тысяч компаний, работающих в туриндустрии республики.
Предоставление субсидии будет реализовываться Министерством курортов и туризма Крыма. На официальном сайте ведомства будут размещены нормативные правовые документы и порядок предоставления субсидий, проинформировал Аксенов.
"Главная ценность в любой отрасли – это люди. Федеральные выплаты помогут предприятиям сохранить сотрудников и продолжить деятельность, несмотря на текущие вызовы. Правительство Крыма направило в федеральный центр дополнительные предложения по совершенствованию условий предоставления субсидий. Это позволит сделать механизм поддержки еще более гибким и доступным для бизнеса", – также сказал Аксенов.
На поддержку туристической отрасли Севастополя будет направлено 590 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
И отметил, что сейчас главная задача – помочь сохранить коллективы, команды и чтобы отрасль продолжала работать. Поддержка будет оказана в виде единовременной выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника.
Выплату смогут получить гостиницы, санатории и другие средства размещения, официально зарегистрированные в едином реестре объектов классификации в сфере туристической индустрии. Турагенты и туроператоры, зарегистрированные в соответствующем едином федеральном реестре, а также сфера общепита, включая предприятия по доставке еды, перечислил глава региона.
"Главное условие: нужно сохранить коллектив. По состоянию на 1 июня 2027 года у вас должно остаться не менее 80% сотрудников от численности на 1 июня 2026-го", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Департамент экономического развития Севастополя дорабатывает алгоритм по подаче заявок, в ближайшее время будет опубликована подробная инструкция, куда подавать документы и в какие сроки, подытожил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаНовости СевастополяСевастопольКрымТуризмТуризм в КрымуВыплаты и компенсацииГосподдержка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц
19:10Крымский мост: оперативная обстановка вечером 26 июля
18:54Путин назвал гаранта целостности Украины
18:34Правительство утвердило порядок выплат для поддержки туротрасли Крыма и Севастополя
18:22Путин рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон"
18:03ВС РФ разбили контейнерный терминал в Одесской области и еще одно судно с грузом ВСУ
17:55Путин подписал закон о льготах для детей погибших добровольцев
17:37В Алуште расширили зону действия режима ЧС
17:22Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денег
17:08Уникальный проект помогает школьникам найти будущую профессию
16:56ВМФ России до конца года пополнят новые корабли и подводные лодки – Моисеев
16:38Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач СВО – Путин
16:28В России создали умный шлем для людей с нарушениями зрения
16:07Стресс и вредные привычки: какие болезни "молодеют" в России и почему
15:51Влетел в дерево: два человека погибли в ДТП под Бахчисараем
15:28Российское общество консолидировано больше украинского – мнение
15:10Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов в РФ
14:54Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:31В Ростове-на-Дону и двух районах области ввели режим ЧС
14:08Земля встречает экипаж: "Союз МС-28" приземлился в Казахстане
Лента новостейМолния