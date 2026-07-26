https://crimea.ria.ru/20260726/pochemu-voznikayut-pozhary-v-lesakh-kryma-1157919538.html
Почему возникают пожары в лесах Крыма
Почему возникают пожары в лесах Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Почему возникают пожары в лесах Крыма
Ежегодно, особенно в летний период, по различным причинам в лесных зонах возникают пожары – в Крыму прежде всего горят сосновые леса. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T19:47
2026-07-26T19:47
2026-07-26T19:47
крым
леса крыма
безопасность
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Ежегодно, особенно в летний период, по различным причинам в лесных зонах возникают пожары – в Крыму прежде всего горят сосновые леса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Андрей Салтыков.Ученый рассказал, что сосновые леса Крыма обладают очень высоким классом пожарной опасности – первый, реже второй класс."Расположены они на хорошо прогреваемых склонах, они имеют самые высокие показатели, которые говорят о том, что возгорание произойдет именно здесь. И как только накапливается сумма положительных температур, как только изменяется гидротермический режим, то есть количество осадков сокращается, летом это неудивительная вещь, следует возгорание", – пояснил гость эфира.Также лесные пожары происходят из-за человеческого фактора, отметил ученый."Посещение лесов часто приводит к тому, что где-то что-то бросили, что-то осталось. Происходит процесс самовозгорания, я уже не говорю про зажигалки, про спички, стекла и так далее", – сказал собеседник.Нельзя не назвать и третью причину, по которой в данный период на полуострове возникают возгорания леса – это атаки беспилотников, добавил спикер.Из вышеизложенного очевидно, подчеркнул он, что возникает вопрос особой охраны, особого отношения к лесным посадкам на полуострове.Статистика МЧСНачальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по республике Крым Дмитрий Боровский рассказал, что с начала этого года в Крыму было зарегистрировано 35 лесных пожаров на площади более 27 гектаров. В прошлом году возгораний за такой же период было 27. Рост составляет 18% по сравнению с прошлым годом.Из произошедших пожаров 23 возгорания охватили 21 гектар и были связаны с падением обломков БПЛА. В прошлом году таких пожаров было 16.22 пожара произошли на территории лесничеств Минэкологии Республики Крым и 13 пожаров – на землях особо охраняемых природных территорий ФГБУ объединенной дирекции "Заповедный Крым".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, леса крыма, безопасность, происшествия, пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым.
Ежегодно, особенно в летний период, по различным причинам в лесных зонах возникают пожары – в Крыму прежде всего горят сосновые леса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Андрей Салтыков.
"Крым – это уникальная по своей природе лесная составляющая. Количество видов, разновидностей, форм – огромнейшие. Горят на полуострове, прежде всего, сосновые леса, а сосновые леса в Крыму – это отдельная составляющая лесов России. Все виды крымской сосны строго распределены по высотно-поясным градиентам и занимают определенные экологические ниши. Но, если говорить о большинстве лесных пожаров, то горят прежде всего сосна крымская и сосна пицундская", – рассказал специалист.
Ученый рассказал, что сосновые леса Крыма обладают очень высоким классом пожарной опасности – первый, реже второй класс.
"Расположены они на хорошо прогреваемых склонах, они имеют самые высокие показатели, которые говорят о том, что возгорание произойдет именно здесь. И как только накапливается сумма положительных температур, как только изменяется гидротермический режим, то есть количество осадков сокращается, летом это неудивительная вещь, следует возгорание", – пояснил гость эфира.
Также лесные пожары происходят из-за человеческого фактора, отметил ученый.
"Посещение лесов часто приводит к тому, что где-то что-то бросили, что-то осталось. Происходит процесс самовозгорания, я уже не говорю про зажигалки, про спички, стекла и так далее", – сказал собеседник.
Нельзя не назвать и третью причину, по которой в данный период на полуострове возникают возгорания леса – это атаки беспилотников, добавил спикер.
Из вышеизложенного очевидно, подчеркнул он, что возникает вопрос особой охраны, особого отношения к лесным посадкам на полуострове.
"Процессы возгорания, самовозгорания или процессы, произошедшие в результате катастрофы, они должны быть предотвращены. На сегодняшний день для этого существует, как минимум, две службы. Первая это – МЧС, которая занимается тушением лесных пожаров, вторая – это служба, которая находится внутри предприятий лесохозяйственного профиля. Это разного рода пожарно-химические станции", – сказал гость эфира.
Статистика МЧС
Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по республике Крым Дмитрий Боровский рассказал, что с начала этого года в Крыму было зарегистрировано 35 лесных пожаров на площади более 27 гектаров. В прошлом году возгораний за такой же период было 27. Рост составляет 18% по сравнению с прошлым годом.
Из произошедших пожаров 23 возгорания охватили 21 гектар и были связаны с падением обломков БПЛА. В прошлом году таких пожаров было 16.
22 пожара произошли на территории лесничеств Минэкологии Республики Крым и 13 пожаров – на землях особо охраняемых природных территорий ФГБУ объединенной дирекции "Заповедный Крым".
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