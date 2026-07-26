https://crimea.ria.ru/20260726/pochemu-voznikayut-pozhary-v-lesakh-kryma-1157919538.html

Почему возникают пожары в лесах Крыма

Почему возникают пожары в лесах Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Почему возникают пожары в лесах Крыма

Ежегодно, особенно в летний период, по различным причинам в лесных зонах возникают пожары – в Крыму прежде всего горят сосновые леса. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T19:47

2026-07-26T19:47

2026-07-26T19:47

крым

леса крыма

безопасность

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Ежегодно, особенно в летний период, по различным причинам в лесных зонах возникают пожары – в Крыму прежде всего горят сосновые леса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Андрей Салтыков.Ученый рассказал, что сосновые леса Крыма обладают очень высоким классом пожарной опасности – первый, реже второй класс."Расположены они на хорошо прогреваемых склонах, они имеют самые высокие показатели, которые говорят о том, что возгорание произойдет именно здесь. И как только накапливается сумма положительных температур, как только изменяется гидротермический режим, то есть количество осадков сокращается, летом это неудивительная вещь, следует возгорание", – пояснил гость эфира.Также лесные пожары происходят из-за человеческого фактора, отметил ученый."Посещение лесов часто приводит к тому, что где-то что-то бросили, что-то осталось. Происходит процесс самовозгорания, я уже не говорю про зажигалки, про спички, стекла и так далее", – сказал собеседник.Нельзя не назвать и третью причину, по которой в данный период на полуострове возникают возгорания леса – это атаки беспилотников, добавил спикер.Из вышеизложенного очевидно, подчеркнул он, что возникает вопрос особой охраны, особого отношения к лесным посадкам на полуострове.Статистика МЧСНачальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по республике Крым Дмитрий Боровский рассказал, что с начала этого года в Крыму было зарегистрировано 35 лесных пожаров на площади более 27 гектаров. В прошлом году возгораний за такой же период было 27. Рост составляет 18% по сравнению с прошлым годом.Из произошедших пожаров 23 возгорания охватили 21 гектар и были связаны с падением обломков БПЛА. В прошлом году таких пожаров было 16.22 пожара произошли на территории лесничеств Минэкологии Республики Крым и 13 пожаров – на землях особо охраняемых природных территорий ФГБУ объединенной дирекции "Заповедный Крым".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260721/lesa-kryma-zakryvayut-dlya-posescheniya-1157830725.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, леса крыма, безопасность, происшествия, пожар