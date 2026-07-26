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Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФ
Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФ - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФ
Глава Крыма Сергей Аксенов, глава республиканского Госсовета Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили жителей полуострова с... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T09:35
2026-07-26T09:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов, глава республиканского Госсовета Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили жителей полуострова с Днем Военно-Морского Флота.Он подчеркнул, что для крымчан День ВМФ – особенный праздник, поскольку полуостров неразрывно связан с Черноморским флотом, с его героическими традициями. "Черноморцы продолжают дело своих легендарных предшественников, демонстрируя силу русского духа и русского оружия. Поздравляю с праздником военных моряков, ветеранов, всех, кто связал свою жизнь с ВМФ! Желаю всем мира, здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству!" – написал Аксенов.Глава республиканского Госсовета Владимир Константинов в свою очередь отметил, что именно в судьбоносных сражениях и каждодневном труде тех, кто оберегает границы России на морских просторах, ковалась веками морская слава Отечества.Также слова поздравлений в своем канале в МАКС матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам и ветеранам Великой Отечественной войны и Вооружннных Сил написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Также он отметил, что в этом году в один день с главным праздником моряков – день рождения командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука."Он – истинный офицер, человек честный и принципиальный, которого на флоте искренне уважают. С днём рождения, товарищ адмирал! Крепкого здоровья и успехов в службе. Желаю всем нашим морякам крепкого здоровья, надежного плеча рядом и скорейшего возвращения домой. С праздником, русские моряки! С праздником, Севастополь!" – поздравил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Несут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского ФлотаВоенно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – АксеновДень ВМФ России: история и традиции праздника
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праздники и памятные даты, чф рф (черноморский флот российской федерации), вмф, сергей аксенов, владимир константинов, михаил развожаев, крым, севастополь
Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФ
В Крыму и Севастополе поздравили офицеров и моряков с Днем Военно-Морского Флота
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов, глава республиканского Госсовета Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили жителей полуострова с Днем Военно-Морского Флота.
"Военные моряки и морские пехотинцы вписали множество славных страниц в ратную историю Отечества. Сегодня они находятся на переднем крае сражений за будущее России, достойно выполняют свой воинский долг на фронтах СВО, действуют на самых сложных направлениях. Наш флот, нанося врагу сокрушительные удары, эффективно уничтожает его военные объекты и инфраструктуру, играет важнейшую роль в защите Крыма, приближает нашу Победу", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Он подчеркнул, что для крымчан День ВМФ – особенный праздник, поскольку полуостров неразрывно связан с Черноморским флотом, с его героическими традициями. "Черноморцы продолжают дело своих легендарных предшественников, демонстрируя силу русского духа и русского оружия. Поздравляю с праздником военных моряков, ветеранов, всех, кто связал свою жизнь с ВМФ! Желаю всем мира, здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству!" – написал Аксенов.
Глава республиканского Госсовета Владимир Константинов в свою очередь отметил, что именно в судьбоносных сражениях и каждодневном труде тех, кто оберегает границы России на морских просторах, ковалась веками морская слава Отечества.
"В Крыму зародились многие великие традиции флота. Потому сегодняшняя дата имеет для нас особое значение. Мы бережно храним память о подвигах наших предков и гордимся тем, что с нашим полуостровом связаны имена многих легенд русского флота. Сегодня наши моряки продолжают их дело, внося вклад в приближение нашей общей Победы в Спецоперации", – сказано в поздравительном посте главы крымского парламента.
Также слова поздравлений в своем канале в МАКС матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам и ветеранам Великой Отечественной войны и Вооружннных Сил написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня многие наши военнослужащие встречают праздник далеко от дома. Мне очень хочется, чтобы каждый из вас, севастопольских моряков, знал: мы вас ждем. Вас ждут дома родные и близкие. Ждет Севастополь! Мы в вас верим, переживаем за вас и гордимся вами. Мы все знаем, какой ценой добывается Победа. И очень хотим, чтобы вы поскорее вернулись домой – в мирный город, где мы вместе эту Победу отпразднуем", – написал Развожаев.
Также он отметил, что в этом году в один день с главным праздником моряков – день рождения командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука.
"Он – истинный офицер, человек честный и принципиальный, которого на флоте искренне уважают. С днём рождения, товарищ адмирал! Крепкого здоровья и успехов в службе. Желаю всем нашим морякам крепкого здоровья, надежного плеча рядом и скорейшего возвращения домой. С праздником, русские моряки! С праздником, Севастополь!" – поздравил губернатор.
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