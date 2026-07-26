https://crimea.ria.ru/20260726/osobyy-prazdnik-dlya-kryma-i-sevastopolya-vlasti-pozdravili-ofitserov-i-moryakov-vmf-1157987074.html

Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФ

Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФ - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФ

Глава Крыма Сергей Аксенов, глава республиканского Госсовета Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили жителей полуострова с... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T09:35

2026-07-26T09:35

2026-07-26T09:35

праздники и памятные даты

чф рф (черноморский флот российской федерации)

вмф

сергей аксенов

владимир константинов

михаил развожаев

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов, глава республиканского Госсовета Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили жителей полуострова с Днем Военно-Морского Флота.Он подчеркнул, что для крымчан День ВМФ – особенный праздник, поскольку полуостров неразрывно связан с Черноморским флотом, с его героическими традициями. "Черноморцы продолжают дело своих легендарных предшественников, демонстрируя силу русского духа и русского оружия. Поздравляю с праздником военных моряков, ветеранов, всех, кто связал свою жизнь с ВМФ! Желаю всем мира, здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству!" – написал Аксенов.Глава республиканского Госсовета Владимир Константинов в свою очередь отметил, что именно в судьбоносных сражениях и каждодневном труде тех, кто оберегает границы России на морских просторах, ковалась веками морская слава Отечества.Также слова поздравлений в своем канале в МАКС матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам и ветеранам Великой Отечественной войны и Вооружннных Сил написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Также он отметил, что в этом году в один день с главным праздником моряков – день рождения командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука."Он – истинный офицер, человек честный и принципиальный, которого на флоте искренне уважают. С днём рождения, товарищ адмирал! Крепкого здоровья и успехов в службе. Желаю всем нашим морякам крепкого здоровья, надежного плеча рядом и скорейшего возвращения домой. С праздником, русские моряки! С праздником, Севастополь!" – поздравил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Несут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского ФлотаВоенно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – АксеновДень ВМФ России: история и традиции праздника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, чф рф (черноморский флот российской федерации), вмф, сергей аксенов, владимир константинов, михаил развожаев, крым, севастополь