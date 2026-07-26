https://crimea.ria.ru/20260726/novosti-svo-chto-proizoshlo-v-zone-boev-za-sutki-1157990998.html

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

ВС РФ идут вперед в зоне проведения спецоперации, уничтожая военную технику и вооружения врага. За сутки ликвидированы еще 1325 боевиков киевского режима. Об... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T14:54

2026-07-26T14:54

2026-07-26T14:54

новости сво

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ идут вперед в зоне проведения спецоперации, уничтожая военную технику и вооружения врага. За сутки ликвидированы еще 1325 боевиков киевского режима. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 205 боевиков, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и четыре артиллерийских орудия.Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 210 военных, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Подразделения "Южной" группы улучшили тактическое положение. За сутки противник потерял более 160 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию RADA израильского производства.Группировки войск "Центр" разбила до 370 украинских неонацистов, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 345 человек, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения "Днепра" уничтожили до 55 вражеских солдат, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили логистические центры, цеха производства беспилотников большой дальности и места их хранения, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 465 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 189 940 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 315 танков и других боевых бронированных машин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 918 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 496 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в КиевеРоссийские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДонбассеВСУ ночью пытались атаковать Крым и еще девять регионов России

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу