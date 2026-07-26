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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
ВС РФ идут вперед в зоне проведения спецоперации, уничтожая военную технику и вооружения врага. За сутки ликвидированы еще 1325 боевиков киевского режима. Об... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T14:54
2026-07-26T14:54
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ идут вперед в зоне проведения спецоперации, уничтожая военную технику и вооружения врага. За сутки ликвидированы еще 1325 боевиков киевского режима. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 205 боевиков, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и четыре артиллерийских орудия.Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 210 военных, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Подразделения "Южной" группы улучшили тактическое положение. За сутки противник потерял более 160 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию RADA израильского производства.Группировки войск "Центр" разбила до 370 украинских неонацистов, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 345 человек, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения "Днепра" уничтожили до 55 вражеских солдат, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили логистические центры, цеха производства беспилотников большой дальности и места их хранения, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 465 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 189 940 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 315 танков и других боевых бронированных машин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 918 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 496 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирали до 1000 дронов: ВС РФ ударили по украинско-американской компании в КиевеРоссийские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДонбассеВСУ ночью пытались атаковать Крым и еще девять регионов России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО – что произошло в зоне боев за сутки

14:54 26.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ идут вперед в зоне проведения спецоперации, уничтожая военную технику и вооружения врага. За сутки ликвидированы еще 1325 боевиков киевского режима. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 205 боевиков, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и четыре артиллерийских орудия.
Военнослужащие группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 210 военных, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Подразделения "Южной" группы улучшили тактическое положение. За сутки противник потерял более 160 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию RADA израильского производства.
Группировки войск "Центр" разбила до 370 украинских неонацистов, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 345 человек, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 55 вражеских солдат, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили логистические центры, цеха производства беспилотников большой дальности и места их хранения, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 465 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 189 940 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 315 танков и других боевых бронированных машин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 918 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 496 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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