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Несут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота
Несут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Несут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота
Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в своем поздравлении с Днем ВМФ вспомнил всех, кто придал России статус великой... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в своем поздравлении с Днем ВМФ вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также рассказал о будущем Военно-Морского Флота.Президент РФ отметил, что к военным морякам в России относятся по-особому: уважают и гордятся ими – и совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству – эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела, подчеркнул глава государства.Путин отметил, что сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции российского флота – в РФ, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане.И подчеркнул, что навыки российских морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых Звезд Героев России. Глава государства поблагодарил всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи России и поздравил с Днем Военно-Морского Флота.Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что военные моряки более трех веков несут бессменную вахту у морских рубежей России, демонстрируют исключительное мужество и отвагу, верность присяге и Андреевскому флагу.Во время войн и вооруженных конфликтов они неизменно проявляли самоотверженность и героизм, надежно обеспечивали национальные интересы государства в удаленных районах Мирового океана, успешно боролись с международным терроризмом и пиратством, сказал Белоусов.И выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью выполнять свой воинский долг, будет способствовать укреплению обороноспособности России. Особую признательность министр обороны выразил ветеранам, чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых солдат и офицеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, вмф, владимир путин (политик), россия, андрей белоусов, министерство обороны рф
Несут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота
Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота
07:28 26.07.2026 (обновлено: 07:35 26.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в своем поздравлении с Днем ВМФ вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также рассказал о будущем Военно-Морского Флота.
"Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры! Уважаемые граждане России! Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы", – сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ отметил, что к военным морякам в России относятся по-особому: уважают и гордятся ими – и совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству – эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела, подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции российского флота – в РФ, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане.
"Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей. И, конечно, растет профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки", – сказал Путин.
И подчеркнул, что навыки российских морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых Звезд Героев России. Глава государства поблагодарил всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи России и поздравил с Днем Военно-Морского Флота.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что военные моряки более трех веков несут бессменную вахту у морских рубежей России, демонстрируют исключительное мужество и отвагу, верность присяге и Андреевскому флагу.
Во время войн и вооруженных конфликтов они неизменно проявляли самоотверженность и героизм, надежно обеспечивали национальные интересы государства в удаленных районах Мирового океана, успешно боролись с международным терроризмом и пиратством, сказал Белоусов.
"Сегодня военнослужащие Военно-Морского Флота достойно продолжают славные традиции предшественников. Благодаря высокому профессионализму, сплоченности и взаимовыручке они действуют четко и грамотно в ходе специальной военной операции, эффективно решают все поставленные задачи", – подчеркнул глава российского военного ведомства.
И выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью выполнять свой воинский долг, будет способствовать укреплению обороноспособности России. Особую признательность министр обороны выразил ветеранам, чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых солдат и офицеров.
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