https://crimea.ria.ru/20260726/nesut-bessmennuyu-vakhtu-putin-i-belousov-pozdravili-rossiyan-s-dnem-voenno-morskogo-flota-1157984461.html

Несут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота

Несут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Несут бессменную вахту: Путин и Белоусов поздравили россиян с Днем Военно-Морского Флота

Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в своем поздравлении с Днем ВМФ вспомнил всех, кто придал России статус великой... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T07:28

2026-07-26T07:28

2026-07-26T07:35

праздники и памятные даты

вмф

владимир путин (политик)

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1a/1157984960_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_6b5d109debf9577fd9b786ea064ee719.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Владимир Путин в своем поздравлении с Днем ВМФ вспомнил всех, кто придал России статус великой морской державы, а также рассказал о будущем Военно-Морского Флота.Президент РФ отметил, что к военным морякам в России относятся по-особому: уважают и гордятся ими – и совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству – эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела, подчеркнул глава государства.Путин отметил, что сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции российского флота – в РФ, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане.И подчеркнул, что навыки российских морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых Звезд Героев России. Глава государства поблагодарил всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи России и поздравил с Днем Военно-Морского Флота.Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что военные моряки более трех веков несут бессменную вахту у морских рубежей России, демонстрируют исключительное мужество и отвагу, верность присяге и Андреевскому флагу.Во время войн и вооруженных конфликтов они неизменно проявляли самоотверженность и героизм, надежно обеспечивали национальные интересы государства в удаленных районах Мирового океана, успешно боролись с международным терроризмом и пиратством, сказал Белоусов.И выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью выполнять свой воинский долг, будет способствовать укреплению обороноспособности России. Особую признательность министр обороны выразил ветеранам, чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых солдат и офицеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, вмф, владимир путин (политик), россия, андрей белоусов, министерство обороны рф